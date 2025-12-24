El edil de Montevideo por el Partido Nacional Juan Martín Bárcena señaló a través de una publicación en X que durante las festividades de fin de año la “acumulación de residuos” en la capital “impacta negativamente en la convivencia y en la situación sanitaria”, elementos que “ponen en riesgo la salud de la población”. Respecto a lo anterior, el nacionalista adelantó que convocará “en régimen de Comisión General o en la Junta Departamental mismo” al director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo (IM), Leonardo Herou, “para que explique el plan de acción”.

De acuerdo a lo que informó la comuna, la limpieza tendrá horarios especiales en estas fechas. El 24 y 31 de diciembre funcionará entre las 5.00 y las 19.00, y el funcionamiento normal se retomará el 25 de este mes y el 1º de enero a partir de las 22.00. En paralelo, Herou detalló el mes pasado a la diaria Radio el plan que impulsa la IM para retirar contenedores de la vía pública y pasar, gradualmente, a un régimen de depósitos intradomiciliarios.

En diálogo con la diaria, Bárcena aclaró que tiene pendiente una charla con la bancada de los partidos que integran la Coalición Republicana para “coordinar el llamado y las estrategias a seguir”. “Creo que es un tema que preocupa no solo a otros integrantes del partido, sino a todos los montevideanos. Creo que hasta a los mismos frenteamplistas les preocupa el tema de la basura”. También apuntó hacia “lo que se ve en la calle”; los contenedores están “desbordados” y no hay “un plan de acción”, por lo que prevé obtener respuestas sobre “frecuencia, régimen, cómo lo van a trabajar y cómo lo van a implementar”, ya que pasaron “40 años de gobierno frenteamplista y la basura sigue estando”. “No han podido solucionarlo”, concretó.

El estado de las playas

El 18 de diciembre Bárcena también presentó un pedido de informes sobre el estado de las playas de cara a una nueva temporada. Publicó el documento en X y, entre otros puntos, solicitó respuestas sobre el estado sanitario de la costa montevideana en relación a la calidad del agua, infraestructura y accesibilidad, acciones de acondicionamiento previas al verano, cantidad y distribución del servicio de guardavidas, baños públicos, vendedores ambulantes autorizados y campañas de concientización sobre problemáticas como el cuidado solar o la hidratación.

“La gente tiene derecho a saber cómo se gestionan los espacios públicos”, consignó en ese momento a través del posteo. Por otro lado, El Observador informó hace pocos días la presencia de enterococos en distintas playas de la capital. Su correligionario, el edil Rafael Seijas, solicitó el 22 de diciembre la convocatoria “en forma urgente” de autoridades de Desarrollo Ambiental a la Comisión Permanente de la Junta Departamental de Montevideo para que expliquen “por qué no se advirtió a la población que hubo días en que algunas playas no estuvieron aptas para bañarse”; sobre eso no hay novedades hasta el momento, según lo que relató el legislador departamental a la diaria. “¿Entienden que existe la obligación moral de informar a la población cuando los niveles de contaminación superan los límites establecidos?”, se lee en el segundo punto del documento que compartió Seijas.

“Tenemos una playa y una rambla espectacular y hay lugares donde no puedes estar por la basura, el plástico, animales muertos, las macumbas o botellas que vienen del mar y no se ve una buena recolección. Estamos llegando a temporada y recién ahora la IM avisa que las aguas están contaminadas”, aseveró Bárcena. Si bien los temas “están conectados” la convocatoria a Herou “es un llamado a sala distinto” y va enfocado “a la recolección de la basura”. “Justo ahora nos venimos a enterar, entrando en la temporada, que las aguas no están en condiciones… Es grave. La IM tiene que prevenir esas cosas”, cerró.