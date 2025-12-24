Ediles del Partido Nacional (PN) en la Junta Departamental de Montevideo (JDM) cuestionaron a la Intendencia capitalina por la falta de acciones ante la superación del límite de enterococos considerado seguro para la salud –establecido en noviembre por el Ministerio de Ambiente (MA) y que aún no está vigente– en las aguas de cinco playas de Montevideo. El edil Rafael Seijas solicitó que se convoque “en forma urgente” a las autoridades de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo a la Comisión Permanente de la Junta; y su correligionario, Diego Rodríguez, propuso crear un comité interinstitucional para el monitoreo de las playas.

Días atrás, a partir de los datos abiertos publicados por la comuna, El Observador informó que en las playas de Pocitos, Cerro, Punta Yeguas, Zabala (Pajas Blancas) y Del Nacional (Puntas de Sayago) se registraron muestras puntuales de enterococos –bacterias indicadoras de contaminación fecal– superiores a 500 unidades formadoras de colonias (UFC) por cada 100 mililitros, el límite recientemente establecido por el MA. La normativa anterior, vigente desde 1979, solo contemplaba la medición de coliformes fecales, un indicador menos efectivo que los enterococos, ya que estos últimos no se multiplican en agua marina.

El Código de Aguas actualizado establece que los cuerpos de agua no se considerarán aptos para baños cuando excedan los siguientes parámetros microbiológicos: “la media geométrica de enterococos fecales en agua marina, salobre y dulce, supere 200 UFC/100 mL o 200 NMP/100 mL o 3000 CCE/100 mL, calculada como media móvil de cinco muestras recolectadas durante un período no mayor a 40 (cuarenta) días y/o una muestra puntual exceda los 500 UFC/100 mL, o 500 NMP/100 mL o 7700 CCE/100 mL”.

El decreto da un plazo máximo de dos años para que sean obligatorios los parámetros establecidos, por lo que la IM no incumplió la normativa; sin embargo, para Seijas, las autoridades tienen la “obligación moral” de advertir a la población, dijo a la diaria.

En rueda de prensa este lunes, el intendente de Montevideo, Mario Bergara, reconoció que “hay un par de playas que tienen dificultades en el tema de los enterococos”, una de ellas, indicó, es la de Miramar, inhabilitada desde hace varios años; no obstante, aseguró: “Vamos a estar trabajando para combatir justamente eso, pero dando la tranquilidad de que la bañabilidad de las playas en Montevideo está en muy buenas condiciones”. El jerarca también destacó que la comuna es “prácticamente la única intendencia del país que publica sistemáticamente la medición”.

“Montevideo va a ser quien dé los primeros pasos en habilitar las playas en función de la presencia de enterococos”

En un comunicado publicado el pasado viernes, la IM explicó que, si bien “ya analiza enterococos en playas, aún se requieren completar los procedimientos de verificación de la técnica para poder utilizarlos, por lo que los valores obtenidos deben interpretarse como presuntivos”. En ese sentido, “mientras no se incorporen los procedimientos analíticos para el uso del nuevo indicador microbiológico, enterococos fecales”, se continuará utilizando el parámetro de coliformes para controlar la aptitud de las playas para uso recreativo, afirmó.

La nueva normativa también señala que las intendencias respectivas, “de conformidad con lo que establezcan las normas departamentales, implementarán los mecanismos para comunicar la situación a los usuarios, mediante señalización visible y comprensible (bandera sanitaria, cartelería u otro medio)”. Además, otorga un plazo máximo de seis meses para que la cartera de Ambiente coordine “un programa de apoyo a los gobiernos departamentales para fortalecer las capacidades de monitoreo y evaluación de los referidos parámetros”.

En diálogo con la diaria, el director de Desarrollo Ambiental de la IM, Leonardo Herou, defendió que la comuna capitalina “monitorea la balneabilidad (aptitud para baños)”, al igual que el resto de los gobiernos departamentales con costa, “hace muchos años y cumpliendo con la normativa nacional”, y además ya monitorea “otro montón de cosas”, entre ellas los enterococos. “Aunque ese parámetro [enterococos] no es el que define la balneabilidad –ni hablar antes de la revisión, pero aún ahora tampoco–, Montevideo lo monitorea y lo publica”, señaló.

A partir de la nueva versión del decreto, el departamento de Desarrollo Ambiental envió una nota al MA en la que planteó “los lineamientos de transición de Montevideo para aplicar el nuevo decreto” y, en esa línea, solicitó que la cartera validara las técnicas de monitoreo de enterococos, a partir de un trabajo interlaboratorio, entre el del MA y la IM, “para que los datos después sean comparables”. A su vez, Herou indicó que la comuna está en proceso de contar con laboratorios móviles, “que van a monitorear enterococos y nos van a permitir tener en menor tiempo los datos, y la frecuencia va a poder ser mayor”.

“Todo ese proceso ya lo empezamos con el Ministerio de Ambiente para que Montevideo pueda empezar a aplicar el parámetro de enterococos lo antes posible, seguramente, mucho antes de los dos años que el Ministerio fijó como plazo”, señaló el jerarca. Remarcó que, hasta que eso no suceda, “nosotros seguimos haciendo lo que indica la autoridad ambiental nacional, lo mismo que hacen todas las intendencias, que es monitorear coliformes, habilitar en función de los resultados”.

“Iremos lo más rápido posible, yo creo que Montevideo va a ser seguramente quien dé los primeros pasos en habilitar las playas en función de la presencia de enterococos, ya con su laboratorio validado y con laboratorios móviles con nueva tecnología”, auguró.

Herou también señaló que, desde que se inauguró el servicio de guardavidas a mediados de noviembre hasta ahora, se tomaron cerca de 1.300 muestras, de las cuales “cinco fueron muestras para prestar atención”, y dos de esas cinco fueron en playa Miramar. De las tres restantes, una fue una muestra puntual de coliformes y las otras de enterococos en un tramo de la playa de Pocitos y en el Cerro, “que estaban levemente por arriba del valor que indicaría a futuro la norma”.

Convocatoria a Herou y propuesta de un comité interinstitucional

El edil Seijas solicitó la comparecencia de las autoridades de Desarrollo Ambiental para consultarles, entre otros aspectos, por qué no se inhabilitaron las playas en las que se superó el límite o se utilizó la bandera sanitaria; si “entienden que existe la obligación moral de informar a la población”; y qué medidas se han adoptado o se adoptarán a la brevedad para mejorar la información y comunicación sobre el estado sanitario de las playas.

“Los niveles de contaminación son ahora, por más que la ley no te obligue, que el decreto no te obligue, vos tenés la obligación moral de salir a avisar a la gente”, sostuvo el edil nacionalista a este medio, y se refirió a que en tres mediciones continuas en la Playa del Cerro, en diciembre, se registraron niveles de contaminación superiores a lo permitido. Seijas consideró que no se trata de ser alarmista ni de plantear que “la situación en todas las playas de Montevideo es horrorosa”, pero sí de señalar “que hay veces y jornadas puntuales en las que, por distintos motivos, hay niveles de contaminación que no son aptos para el baño” y que la población debe tener la “confianza de que la Intendencia le está dando la información”.

Por su parte, el edil Rodríguez entiende que un comité interinstitucional, integrado por la IM, el MA y el Ministerio de Salud Pública, permitiría contar con “una única información, porque la Intendencia mide, el Ministerio mide, el Ministerio de Salud Pública, por otro lado, también tiene otra información, entonces lo que se necesita es unificar la información”, dijo a la diaria. La propuesta, a los efectos de que se pueda acceder a la información en tiempo real, contempla generar una aplicación que actualice el estado de las aguas.

“La gente no tiene información del estado en el que está el agua, si es apta para baño o no; las autoridades dicen que sí, pero después los informes que se hacen al respecto de la calidad del agua indican que presentan distintos tipos de contaminación”, cuestionó Rodríguez, para quien, “el Frente Amplio no toma el tema con la seriedad que lo tiene que tomar”.

Respecto de la propuesta de un comité interinstitucional, Herou consideró que son “muy valiosos” los ámbitos de trabajo transversales “para abordar temas que son complejos y que requieren actualizarse”. Recordó que la actualización del decreto surgió de un ámbito de esas características propuesto por el Ministerio. Consideró que, en todo caso, el comité debería estar bajo la órbita del MA e incluir a “todas las intendencias que tenemos la responsabilidad de monitorear calidad de agua para playas, y dialogar de allí con la academia, con el área de la salud, etc.”.