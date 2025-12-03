El martes de tarde en la antesala de la Cámara de Diputados tuvo lugar una charla sobre “China en un mundo multipolar”, con el protagonismo del embajador de ese país en Uruguay, Huang Yazhong, que habló por más de 40 minutos. Antes de su intervención, le dio la bienvenida “a la casa de las leyes” la senadora del oficialismo Blanca Rodríguez, que por estas horas es la vicepresidenta interina, dado que Carolina Cosse está en el exterior.

Rodríguez subrayó que Uruguay en este momento está enfocado “muy especialmente” en la defensa del multilateralismo y es en ese marco que nuestro país se encuentra con China. “Y, al mismo tiempo, viendo cómo crece la incidencia del sur global en el mundo”, acotó. Subrayó que en 1988, poco después de haber recobrado la democracia, Uruguay retomó las relaciones con China, “y desde ese momento sólo han ido creciendo y se han ido profundizando en las distintas áreas de la vida del país”.

Agregó que hay desafíos “muy importantes que nos plantea este mundo a todos los países y también a China y Uruguay”, como el que implica “el desarrollo sostenible para la seguridad alimentaria”, así como el desafío que plantea “la transformación productiva y el cambio de la matriz energética”.

Por su parte, el embajador chino señaló que “para promover el multilateralismo en diferentes áreas”, el presidente del país oriental, Xi Jinping, ha presentado varias iniciativas en los últimos años. Destacó la “de desarrollo global”, que parte de la idea de que en el mundo, “aunque enfrenta muchos desafíos, hay que concentrarse en la parte de desarrollo económico, en la cooperación económica, en vez de en confrontaciones políticas”. “Y este desarrollo tiene que ser un beneficio para todos”, agregó.

Además, destacó la “iniciativa global de seguridad”, cuya idea es “promover un arreglo de seguridad de forma colectiva, por consultas, considerando a todos”, con sus “preocupaciones e inquietudes, para lograr optimizar un mecanismo de seguridad colectiva en vez de usar fuerzas”.

“También promovemos resolver las discrepancias y los problemas internacionales por mediaciones, diálogos. Muchos expertos creen que muchos problemas internacionales provienen del choque de civilizaciones. En el mundo existen muchas civilizaciones, pero eso no es un motivo de choque, sino una riqueza espiritual que nuestros antepasados nos dejan; tenemos que apreciarlo. Ninguna civilización debería considerarse prioridad, deberían respetarse y aprender recíprocamente”, sostuvo.

Yazhong destacó que este año el mandatario chino también presentó una iniciativa “global de gobernanza”, porque se debe “defender la igualdad de soberanía”, ya que “todos los países del mundo, grandes y pequeños, fuertes y débiles, ricos y pobres, tienen el mismo derecho de participar en la gobernanza del mundo”. “No pueden estar unos en la mesa y otros en el menú, todos deben tener el mismo derecho. Además, tenemos que respetar los derechos internacionales, no por política de fuerza, y también tenemos que defender el multilateralismo. Es decir, en cualquier asunto del mundo tenemos que consultar, en vez de tener políticas de fuerza o acciones unilaterales”, insistió.

La relación con Estados Unidos (y Uruguay)

Luego, sobre las relaciones entre China y Estados Unidos, que “a todo el mundo preocupa” porque son “dos elefantes”, el embajador sostuvo que “los problemas nunca fueron causados por parte de China”, ya que siempre tienen “una posición constructiva”. El embajador recordó la última reunión bilateral entre el mandatario chino y su par estadounidense, Donald Trump, en Corea del Sur, hace un mes. Destacó que en ese encuentro Xi Jinping subrayó que “el desarrollo de China es totalmente compartido con la agenda de ‘Make America Great Again’, el mundo es suficientemente grande para acomodar dos grandes países” y ambos pueden coexistir “pacíficamente”.

El embajador subrayó que “lo más importante son tres principios: respeto mutuo, coexistencia pacífica y cooperación para un beneficio común”. “Cuando respetamos estos tres principios, nos llevamos bien. Si se rompen estos principios, siempre hay conflictos”, advirtió.

A su vez, en cuanto a las relaciones de China con nuestra región, destacó que el país asiático hoy ya es “el segundo socio comercial de América Latina” y es el principal para varios países del continente como Brasil, Chile y Perú. Agregó que con Uruguay establecieron relaciones diplomáticas en 1988, durante el primer gobierno del presidente Julio María Sanguinetti, y en 2016, con el mandatario Tabaré Vázquez, establecieron “una asociación estratégica” que siguió en 2023, con la visita del entonces presidente Luis Lacalle Pou a China. “Quiero decir que la cooperación entre China y Uruguay es un consenso de todos los partidos de Uruguay. Estamos muy agradecidos y nuestra cooperación ha llegado a un nivel muy alto”, sostuvo.

Por último, Yazhong subrayó que las relaciones entre China y Uruguay son “un modelo de coexistencia amistosa entre diferentes ideologías”, y agregó: “A diferencia de la ex Unión Soviética, nosotros no exportamos ideología ni modelo de desarrollo, queremos intercambiar experiencias. Cada país tiene su realidad, ninguno puede copiar el modelo exitoso de otros países”, finalizó.