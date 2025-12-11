Este jueves se conoció el informe de la División Jurídica del Poder Legislativo en respuesta a la consulta realizada por el senador colorado Andrés Ojeda sobre la compatibilidad de su cargo y el ejercicio como abogado defensor ante la Fiscalía, que concluye que su accionar no fue inconstitucional. Al mediodía, Ojeda dio una conferencia de prensa sobre el tema en el Parlamento, acompañado por varios legisladores de la Coalición Republicana.

“En estas últimas dos semanas he guardado prudente silencio. No ha sido fácil, porque yo no soy ni callado ni tímido, pero creo que fue una buena decisión”, comenzó Ojeda. Dijo que guardó silencio porque optó directamente por jugarse “un pleno” detrás de la posición que respalda y siente, y fue así que decidió pedir el informe que se hizo público en las últimas horas. “Lo pedí el 28 de noviembre y guardé silencio hasta que se resolviera allí. Y decidí deliberadamente no hacer pública la consulta para que [la División Jurídica del Parlamento] pudiera trabajar con tranquilidad, sin presión de ningún tipo”, agregó.

El senador colorado afirmó que el informe es “de enorme calidad” y tiene “trabajo, seriedad, profundidad y estudio”. “Pero lo que tiene, sobre todo, es razonabilidad, le pone marco a una norma constitucional, porque lo otro sería razonar por el absurdo. Y lo que está claro, en negro sobre blanco, es que acá no hubo ninguna violación constitucional”, señaló.

A fines de octubre, Ojeda solicitó, como abogado, el reexamen de una causa ante la Fiscalía General de la Nación. El artículo 124 de la carta magna establece que los legisladores no pueden “tramitar o dirigir asuntos de terceros ante la administración central, gobiernos departamentales, entes autónomos y servicios descentralizados”, y marca como pena “la pérdida inmediata del cargo legislativo”. La Fiscalía es un servicio descentralizado desde 2015.

Ojeda agradeció a los legisladores colorados, blancos, del Partido Independiente y de Cabildo Abierto, “que dijeron públicamente que acá no había ninguna norma violada antes de ver este informe, que lo confirma”. “Y quiero ser especialmente agradecido con la bancada de senadores del Frente Amplio [FA], que tuvo mucha moderación, prudencia y respeto. Acá nadie cobró al grito”, sostuvo.

Ojeda resaltó que la posición de la bancada de senadores del FA fue “mucho mejor que la del oportunismo de Fernando Pereira”, presidente de esa fuerza política. “Así que hoy, para terminar: fin de la operación, se les apagó la máquina de humo, y creo que nos han fortalecido. Aparte, generamos un precedente, un leading case en materia constitucional, explicando que no se puede razonar por el absurdo. Vamos a ser sinceros: ¿cuántos legisladores hay que en los hechos hacen diariamente gestiones para conseguir cosas, que no es el caso este en particular?”, indicó.

Por último, Ojeda sostuvo que “no hay manera de sacar a un legislador del Parlamento con mayoría simple”, como sugería un informe a estudio de la Mesa Política del FA. “Ni en Venezuela pasa eso. Entonces, hoy el Parlamento de la República dio una clase de razonabilidad, republicanismo y democracia a muchos. Y creo que los senadores de toda la cámara reaccionaron de la mejor manera”, insistió.

“Doy por bueno que esto es el cierre del tema”

Ojeda fue consultado por la prensa sobre si va a continuar con la representación legal de ese caso en particular y eventualmente en otros. “Veremos, es una decisión que tengo que tomar. Por suerte, tengo la libertad de tomarla porque el amparo jurídico lo tengo 100%”, contestó el senador colorado. Además, señaló que lo que se resolvió este martes en la Comisión de Constitución y Legislación de la cámara alta fue pedir ese informe, por lo tanto, como él ya lo había solicitado antes, “se adelanta en el tiempo”. “Así que yo doy por bueno que esto es el cierre del tema y que, si tengo ganas de hacer cosas las haré, y si no, no. Pero, claramente, no tengo un impedimento”, insistió.

En cuanto a la interpretación del artículo 124 de la Constitución, Ojeda dio como ejemplo que la Administración Nacional de Educación Pública es un ente autónomo, entonces, un legislador “que tiene un hijo y lo inscribe en un colegio está haciendo un trámite para un tercero ante un ente autónomo” –lo que esa norma establece que está prohibido–. “Si yo digo que tiene que perder el cargo por haber inscripto a su hijo en un colegio, entramos en el ridículo y en el absurdo. Por eso es importante que se le ponga razonabilidad”, finalizó.

Pereira: “Lo primero que tendría que hacer Ojeda es decir ‘no lo voy a hacer más’”

“Está tratando de desviar la atención sobre un tema que es delicado”, dijo a la diaria el presidente del FA, consultado sobre las expresiones de Ojeda. Señaló que alguien que juró en el Senado con cumplir con la Constitución, “de acuerdo a la opinión de [José] Korzeniak, [Luis] Fleitas, [Martín] Risso y varios constitucionalistas, de los más prestigiosos, la violó”, entonces, el FA actuó “con enorme prudencia, con la prudencia que en general ellos”, la oposición, “no han tenido”.

Pereira dijo que el FA tuvo la prudencia de “pedir los informes” y “no laudar ni en el Secretariado [Ejecutivo] ni en la Mesa” Política, sino que fueron “muy precavidos al plantear que el tema va a estar a estudio con los senadores”. Resaltó que no van a tomar “ninguna decisión precipitada”. “Entonces, armar barullo para decir que un tema se terminó con la opinión de un senador, cuando la que tiene que laudar es una cámara, es, como mínimo, un acto un poco soberbio”, consideró.

Pereira recordó que el tema de fondo, “si cumplió o no con la Constitución”, no lo denunció el FA, sino un convencional del Partido Colorado (Juan Esequiel Ibarra), y recordó que quien se percató de este tema tampoco fue el FA, sino “una fiscal de la nación” (Silvia Lovesio). Por lo tanto, Pereira negó que el tema ya esté cerrado. “O sea, el tema de fondo no está resuelto, si es la cámara la que resuelve. Alguien no da por cerrado un problema cuando lo define, por suerte, para un sistema democrático”, insistió.

Lunes y martes sigue el tema en el FA

Así las cosas, el presidente del FA dijo que seguirán actuando “con mucha prudencia y no va a ser esta provocación” la que les vaya a cambiar la prudencia. Agregó que el lunes la Mesa Política del FA volverá a tratar el tema, mientras que los legisladores del FA lo analizarán el martes. “Nos parece que lo mejor es poder conversar con todos los documentos arriba de la mesa, incluyendo los que no son de asesores del FA. De hecho, nos hemos preocupado por tener opiniones que no son de frenteamplistas y, francamente, hemos encontrado un consenso muy amplio de opiniones sobre que [Ojeda] violentó la Constitución”, señaló.

Además, Pereira subrayó que “todos los senadores tienen el mismo valor” y mencionó el caso del exlegislador del FA Charles Carrera, a quien “le pidieron un desafuero, renunció a su banca y a ser elegido en la nueva legislatura, por un proceso por el que un año después no se lo había imputado”. Recordó también el caso del exdiputado del FA Daniel Placeres, “que por votar un seguro de paro expandido, fíjense qué cosa más menor, terminó dejando su banca”.

Por último, Pereira insistió con que el que lauda sobre el tema “no es ninguno de los constitucionalistas, sino el Senado”, es decir, “los partidos electos democráticamente”. “Del Frente Amplio no se puede esperar una salida destemplada ni una aplanadora. Se puede esperar que haga cumplir la Constitución. Lo primero que tendría que hacer Ojeda, con sobriedad y humildad, es decir ‘no lo voy a hacer más’. Pero se ve que quiere seguir manteniendo su actividad de abogado en cuestiones que, desde el punto de vista de quienes nos asesoran, está inhabilitado para hacerlas”, finalizó.