La ministra de Transporte y Obras Públicas (MTOP), Lucía Etcheverry, concurrió el jueves a la Comisión de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas de la Cámara de Diputados para exponer sobre los planes viales y de hidrografía de la cartera para el quinquenio.

En la instancia, el equipo del MTOP también fue consultado sobre la paralización de la actividad de dragado en el puerto de Montevideo, debido a un desperfecto que afectó a la única draga que tenía operativa la Administración Nacional de Puertos (ANP). Se trata de la draga D-11, que cuando realizaba tareas de removido perdió un cabezal de succión en el kilómetro 14, situación que se sumó a la de la draga 7, que tiene vencido el permiso de navegación, y la draga 9, que se encuentra en reparación.

El miembro convocante fue el diputado del Partido Nacional (PN) y exsubsecretario de Transporte y Obras Públicas, Juan José Olaizola. En rueda de prensa, Olaizola adelantó que cursará un pedido de informes a la ANP para conocer “cuáles son las medidas alternativas que se van a tomar para asegurar el correcto dragado del canal de acceso”, considerando la importancia que tiene “para la seguridad de la navegación y para todo el flujo de embarcaciones que vienen y salen al puerto de Montevideo”. “Nos parece importante esperar la respuesta de la ANP a ver qué se va a hacer y del ministerio con este tema, porque es un tema particularmente sensible”, señaló.

En diálogo con la prensa, Etcheverry dijo que transmitió en la comisión su preocupación sobre la situación del dragado, “por dos cosas”. En primer lugar, recordó que el PN “tiene un representante en el directorio [de la ANP, que es Jorge Gandini], por lo tanto, hacer un pedido de informes cuando tiene posibilidades de solicitar una reunión, me llama la atención”. En segundo lugar, la ministra afirmó que “durante los últimos cuatro años no hubo mantenimiento”.

“Realmente, las dragas no han tenido mantenimiento” y “los últimos tres años la productividad fue cero”, dijo Etcheverry. Con respecto a la situación actual, informó que el cabezal de la draga 11 ya se encontró y “se está esperando las mejores condiciones” para extraerlo del fondo del Río de la Plata.

La jerarca apuntó que, “por primera vez, tenemos un proyecto institucional que está construyendo una línea de base”. “Hoy hay condiciones para que los funcionarios y las autoridades de dragado tengan respaldo para tener un dragado público eficiente”, agregó.

En diálogo con la diaria, el diputado del Frente Amplio (FA) Pablo Inthamoussu calificó la respuesta de la ministra sobre la situación del dragado como “contundente”, ya que “no hay que pasar por alto que durante los últimos tres años no se había hecho mantenimiento de esa draga”. “No se trata de una situación casual, sino que se trata de una situación producto de la falta de inversión y de mantenimiento durante unos cuantos años”, señaló Inthamoussu.

El director de la ANP en representación de la oposición, Jorge Gandini, sostuvo en la radio Carve que en la autoridad portuaria “estamos bastante flojos en material propio”, por lo que “hay que dar una discusión de hasta dónde la administración tiene que hacer con recursos y equipamiento propio el dragado, porque cada uno de esos equipos cuesta decenas de millones de dólares”, señaló.

Rebaja de las amarras: “Lo que vamos a hacer es analizarlo para cubrir los costos”

Por otra parte, Olaizola planteó a las autoridades que se reinstaure la rebaja en las tarifas de las amarras en los puertos marítimos, que se aplicó durante la pandemia de covid-19. De acuerdo al legislador del PN, la rebaja “había incentivado no solamente el turismo náutico nacional, en momentos que no podían entrar extranjeros al país, sino que además las embarcaciones permanecían por bastante más tiempo”, por ejemplo, en el puerto de Punta del Este.

Consultada al respecto, Etcheverry señaló que la medida se extendió hasta 2024, cuando, en realidad, “ya a fines de 2021 no se fundamentaba”. La ministra dijo que “no hay elementos” para determinar “si esta medida, cuatro años después, se debía mantener o no”. “Lo que vamos a hacer es analizarlo para cubrir los costos, manteniendo la eficiencia del servicio”, afirmó.

Inthamoussu sostuvo que el Director Nacional de Hidrografía, Carlos Colacce, fue “muy claro” y explicó que “hacía dos años y medio que no se actualizaba ese tarifario, que había sido –capaz que hasta justificadamente o razonablemente– rebajado en la época de pandemia”.

Para el diputado del FA, “el país no debería tener un tarifario para la utilización de la infraestructura portuaria que fue rebajado y fue bonificado en época de pandemia. La pandemia terminó y la actividad económica ha retornado a su nivel e incluso ha crecido”.

“Cuando hablamos de justicia tributaria y justicia tarifaria, en ese sentido, estamos absolutamente en la posición opuesta a la de Olaizola, porque no hay ninguna evidencia que establezca que por un tema tarifario se puede resentir la actividad en el puerto de Punta del Este”, afirmó Inthamoussu.

La reconfiguración del intercambiador en el cruce de las rutas 101 y 102

El tema central de la comisión, que se extendió por cuatro horas, fue el plan vial del MTOP. Al respecto, Inthamoussu destacó la forma de trabajo de la ministra y su equipo, “que recorre el territorio, no trabaja desde la oficina, y además, cada vez que va a un territorio, tiene la deferencia de invitar a los diputados y diputadas del oficialismo y de la oposición, a los intendentes y a los alcaldes”.

Olaizola, por su parte, manifestó preocupación por la reconfiguración de las obras para el cruce de las rutas 101 y 102, así como por la intersección de la avenida Carlos Racine con la avenida de las Américas, en Canelones, donde “claramente hay que generar una solución vial nueva”, señaló.

“Este gobierno tiene previsto agilizar el tránsito en la rotonda vieja del aeropuerto, con lo cual va a llegar sobre Racine con más fluidez, entonces ahí se va a producir un cuello de botella”, sostuvo Olaizola, y remarcó que en la zona está prevista la construcción de un shopping y de edificios. El diputado del PN dijo que las autoridades informaron que “están trabajando en esa intersección”.

Al respecto del proyecto en el cruce de la 101 y 102, Inthamoussu expresó: “Creo que la 101 y 102 es un ejemplo claro de que, con la misma inversión, se abrió mucho más el espectro de análisis”. En esa línea, afirmó que el nuevo proyecto abarcará la situación de Racine y Avenida de las Américas.