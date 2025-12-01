En noviembre se conoció que los países miembros del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) aceptaron que Uruguay comience su proceso de adhesión y, simultáneamente, el presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva anunció que el 20 de diciembre se firmará el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Este lunes la diaria Radio recibió a Alfredo Fratti, ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, para analizar los procesos: dijo que se siguen “con mucha atención” por el perfil “netamente exportador” del país y, en ese sentido, “todo lo que sea abrirse al mundo para Uruguay es buena cosa”.

“Si hace 25 años que estamos tratando de llegar a un acuerdo y, si llegamos a uno que de repente no tenga todas las condiciones que nosotros quisiéramos, pero es un avance, es muy buena cosa”, opinó sobre el acuerdo comercial con la alianza europea. Señaló, sin embargo, que ciertos países “en algunos temas tienen salvaguardas” y específicamente la alimentación y la carne configuran “un mundo absolutamente restrictivo y todos los países protegen su producción interna así no puedan abastecer a toda su población o tengan dificultades”, afirmó.

Opinó que Francia “no tiene cómo competir con nosotros”: “Lo que va a pasar es lo que pasó ahora en China: trató de impulsar la producción y cuando los productores van a colocar, no les cierran las cuentas porque la carne que entra tiene un precio menor al costo que ellos tienen de producción”, ejemplificó. Dijo que los productores europeos “no tienen condiciones de competir” y “están funcionando en base a subsidios”, por lo que avizoró que probablemente “pidan más subsidios para seguir produciendo en estas nuevas condiciones con un nuevo tratado”. Además, opinó que se podrían beneficiar “los granos”, la “carne ovina” y “todo lo que son productos primarios”: “En estas cosas no ganás todo y yo creo que puede haber algún ruido con el tema lácteos. En términos generales es bueno el acuerdo y después veremos qué es lo que se escribe finalmente”, señaló.

Respecto a la adhesión de Uruguay en el CPTPP, apuntó que el proceso que inicia “es de años” y, sobre sus integrantes, recordó que en 2026 asume la presidencia Vietnam, un país que, “como otros del sudeste asiático y países árabes, son lugares a los que Uruguay tiene que apuntar”. Canadá también “tiene intención de estrechar lazos y acercarse desde el punto de vista comercial” porque “está teniendo problemas con sus vecinos” y “decisiones del país del norte hacen que los países busquen otras alternativas”. “Esos países, a no ser algunos que son competidores nuestros, son bien interesantes para la proyección futura de Uruguay”, aseveró.

Ante posibles riesgos, Fratti dijo que “es muy nuevo” y el MGAP “no se ha puesto a estudiar el tratado en sí mismo”. Evaluó que “la apertura comercial a otro mercado, con países de interés para nosotros, es buena” y “una vez que entremos veremos cuál es la letra; y después se firma o no se firma según la conveniencia de cada país”. “La gente dice ‘primarización’: cada pedazo de carne, la inteligencia y la inversión en genética y desarrollo científico que tiene es inestimable (...). Lo que exporta hoy Uruguay no tiene nada que ver con lo que exportaba hace 20 años”, apuntó y extendió el razonamiento al sector arrocero.

Por otro lado, la semana pasada un barco con ganado uruguayo terminó descargando en Libia tras ser bloqueado en Turquía. También trascendió que el diputado colorado por Salto Horacio Brum presentó un proyecto para otorgar rango de ley a la exportación de ganado en pie, actualmente dispuesta por decreto. El titular del MGAP opinó que “con todo respeto al diputado, es un verdadero disparate”, ya que “son herramientas que tenés que tener porque estos países hoy están o mañana no están, no se sabe”.

“La gente dice ‘hemos exportado en estos años 100, 200 o 300.000 cabezas’: ¿y si exportamos un millón y quebrás la mitad de los frigoríficos y mañana no está Marruecos?”, se preguntó. Dijo que en el país africano “no hay ningún problema si le exportás ganado en pie”, pero tiene “un arancel de 215% si le exportás carne” y “no sé si hay otro arancel más caro en el mundo”. Fratti reiteró que, sobre la categoría de ganado en pie listo para faena, “la gente tiene que saber que cada animal que se faena en Uruguay tiene 181 dólares por cabeza de pago de mano de obra” y, de exportarse 100.000 cabezas de ganado en pie en esa categoría, “se fueron 18 millones de dólares de mano de obra que podían circular acá”.

Concentración y extranjerización en sectores productivos

Entrevistado por Ámbito, el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL), Álvaro Quintans, dijo que Uruguay se encamina a un récord de producción lechera, pero en paralelo cerraron 76 tambos durante el primer semestre del año. Consultado por este punto, Fratti apuntó hacia “los valores de exportación” y “temas estructurales” como “el tamaño de los tambos”: aseguró que, según el Instituto Nacional de la Leche (Inale), el tamaño mínimo de exportación para “vivir dignamente” son 110 hectáreas.

Por otro lado, evaluó que la concentración “es un riesgo” y configura “un fenómeno que está ocurriendo en todas las áreas” y “también a nivel mundial”. “Uno ve que cuando sube el precio de la leche en polvo, un ítem que todos miramos, se empieza a producir leche en todos lados. Eso fluctúa y cuando baja, el que invirtió cierra y se va: es un problema que tenemos que mirarlo distinto, ¿qué vamos a exigir a las empresas que vienen a instalarse?”, condensó.

Otro punto es la extranjerización. El titular del MGAP se refirió concretamente al empresario argentino Alejandro Bulgheroni, dueño de un megatambo en Durazno, y dijo que “es un actor que ha ayudado al país”. “Le ha puesto modernización y valor al tambo, ha colaborado con la UTEC y creo que esos son empresarios que, por más que sean extranjeros, son bienvenidos”, afirmó. A Fratti “no le preocupa demasiado” la extranjerización en cuanto a la industria, pero sí en cuanto a la tierra “porque es un bien finito, escaso en el mundo y nosotros estamos en la última frontera agrícola”, por lo que “la presión cada vez va a ser mayor”. “Así como los tratados, la inversión extranjera no toda es mala. Lo que sí me parece es que como nación estamos siendo bastante laxos y miramos poco: ‘si viene inversión, que venga’ y a veces nos fijamos poco cuál es el tipo”, afirmó.

Las últimas novedades de María Dolores y la exportación de ganado en pie

Fratti actualizó las novedades de la estancia que compró el Instituto Nacional de Colonización (INC) en Florida. Dijo que el 18 de este mes se hará una reunión de actualización para “mostrar lo que se avanzó”, que hay “unas 900 hectáreas plantadas de maíz” y “se está trabajando en lo que van a ser las pasturas de invierno”. En sus palabras, “está ubicada en el corazón de la cuenca lechera” y el sitio también prevé “ubicar a la gente donde tenga posibilidad de que los hijos, si quieren, se puedan quedar, pero si no, que tengan cerca la escuela, el liceo y la posibilidad de carreras terciarias”.

“El foco no son los tamberos que se van a incluir —porque obviamente son pocos—; es lo que vas a producir de forraje para atender a una cantidad de tamberos que no tienen el tamaño adecuado y es una forma de ayudarlos. En el INC hablan de atender a unos 100 tamberos con forraje y con la recría”, afirmó. El jerarca también señaló los asentamientos de Montevideo y dijo que el retorno también está en “todo lo que nosotros podamos dar para facilitar y que la gente se pueda quedar” en el interior, a pesar de que “la migración del campo a la ciudad ocurre acá y en el mundo entero”.