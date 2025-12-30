El Poder Ejecutivo informó este martes que los precios de los combustibles disminuirán a partir del primero de enero de 2026. A través de un decreto del Ministerio de Industria, Energía y Minería, el gobierno determinó una reducción de 0,23 pesos en el precio de la nafta Súper 95, que costará 77,79 pesos el litro. El costo de un litro de nafta Premium, en tanto, disminuirá 0,18 pesos y se ubicará en 80,30 pesos.

Asimismo, el precio tanto del gasoil 50S como del gasoil 10S disminuirán el próximo año 0,87 pesos. El litro de gasoil 50S costará 49,77 pesos, y el de gasoil 10S, 56,77 pesos. Por otra parte, el Poder Ejecutivo anunció que no habrá modificaciones en el precio de la garrafa de supergás, que se mantendrá en 88,46 pesos el kilo. Estos precios se mantendrán sin cambios por, al menos, dos meses.

El ajuste determinado por el gobierno tuvo en cuenta sendos informes de la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua (Ursea) y de Ancap, conforme a lo que establece el mecanismo de fijación de precios dispuesto en la ley de urgente consideración.

Según el Decreto 130/025, que transformó la manera del cálculo del precio de venta al público de los combustibles y estableció que el ajuste se realice cada dos meses, los precios de referencia se obtienen de la suma del promedio de los últimos dos precios de paridad de importación previos al ajuste, el factor de ajuste y los márgenes y tributos que correspondan a cada combustible.

“Las tasas e impuestos incluyen la tasa de Ursea y Fudaee [Fideicomiso Uruguayo de Ahorro y Eficiencia Energética], además del Imesi [impuesto específico interno] y el impuesto al CO2 [dióxido de carbono] para las gasolinas como el IVA para el gasoil”, detalla el informe de la Ursea, que fue divulgado el lunes.