Este sábado 20 de diciembre en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú se realizará la cumbre del Mercosur. Los países de la región esperan que en esa instancia se firme finalmente el acuerdo con la Unión Europea (UE), pese a algunas dificultades de último momento. El domingo, Francia le pidió a la UE que postergue el acuerdo con el Mercosur para lograr que “se garanticen las medidas de protección legítimas para nuestra agricultura europea”, según un texto emitido por el gobierno francés y recogido por la agencia Efe.

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, estuvo en Francia reunido con autoridades del Ministerio de Economía de ese país, y fue consultado por Telemundo y VTV sobre la oposición interna al acuerdo en la UE. “Nosotros seguimos siendo optimistas en relación a que el sábado que viene tengamos una aprobación por parte de la UE y se pueda proceder a la firma del tratado”, afirmó Oddone. Acotó que la oposición al acuerdo no es sólo de Francia, sino también de Italia, que esta circunstancia era previsible, y que hay que ver “qué es lo que finalmente se termina definiendo, pero estamos expectantes”. El ministro sostuvo que el proceso es “complejo”, pero están “esperanzados”.

En la misma línea, el canciller Mario Lubetkin dijo a MVD Noticias de TV Ciudad que el Mercosur acordó con la Presidencia de la UE y con la Presidencia del Consejo Europeo firmar el acuerdo el sábado 20. “Nosotros no hemos recibido ningún tipo de información en ningún sentido que nos indique que haya algo que cambiar”, remarcó.

Lubetkin comentó que “en general no es buena consejera mezclar política interna con política externa” y “en alguna de estas realidades se puede estar mezclando, y eso no ayuda”. De todos modos, enfatizó que “para nosotros la firma es el 20 de diciembre”, y que “si no se cumplen los términos de lo que está establecido, nacen un conjunto de dudas de lo que puede pasar en el futuro”.