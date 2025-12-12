Productores y dirigentes gremiales del sector lácteo, luego de la reunión con Yamandú Orsi y Alfredo Fratti, el 11 de diciembre, en la Torre Ejecutiva.

Las gremiales de productores de leche se reunieron este jueves con el presidente de la República, Yamandú Orsi, en la Torre Ejecutiva. También participaron el presidente del Instituto Nacional de la Leche (Inale), Ricardo de Izaguirre, y el presidente del Instituto Nacional de Colonización, Alejandro Henry. Luego del encuentro –que duró una hora y media–, el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL), Álvaro Quintans, valoró en una rueda de prensa la concreción del intercambio con el mandatario, que se había solicitado en agosto de este año, cuando se anunció el cierre de la planta industrial de Conaprole en Rivera.

Si bien puntualizó que en la actualidad la realidad “es otra”, Quintans señaló que la “conflictividad” en el sector fue uno de los temas abordados este jueves en el encuentro con Orsi. “La mayoría de las gremiales estuvimos abocadas a temas de conflictividad y no a generar fuentes de trabajo para nuestros jóvenes, que van a ser los tamberos del futuro”, expresó.

De todos modos, dijo que el asunto central en la conversación con Orsi fueron los “problemas estructurales” de la lechería en Uruguay. El presidente de la ANPL sintetizó estas dificultades en el hecho de que 2025 fue un “un año récord en exportaciones”, pero cerraron 154 tambos.

En referencia a la competitividad del sector, uno de los temas abordados en la reunión fue el acceso a los mercados internacionales. El principal planteo que se le trasladó al presidente fue el de generar una cuota de exportación de leche a China de unas 50.000 toneladas. Uruguay paga un arancel del 10% en el gigante asiático.

Quintans explicó que Nueva Zelanda y Australia, los principales países exportadores de leche hacia China, no pagan aranceles, por lo que se entiende que la eliminación arancelaria podría favorecer a países como Uruguay y Argentina. Orsi les recordó a los productores lecheros que viajará a China en febrero del próximo año.

Al margen de ese destino, las gremiales plantearon la necesidad de avanzar en tratados de libre comercio con países como Indonesia, República Dominicana, El Salvador y Honduras. “El 80% de lo que producimos es para el exterior, y Uruguay produce leche para 30 millones de habitantes”, apuntó Quintans.

La preocupación por el presupuesto del Inale

Las gremiales también se mostraron “muy preocupadas” por los recursos asignados al Inale, cuyas autoridades habían solicitado un refuerzo en el presupuesto, que finalmente no prosperó. Quintans dijo que Orsi “se comprometió” a contemplar este tema.

El propio presidente del organismo, De Izaguirre, había manifestado días atrás a la diaria que se espera un refuerzo presupuestal del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para solventar un déficit de 25 millones de pesos en 2026.

Luego de la reunión con el presidente, De Izaguirre volvió a dialogar con la diaria este jueves y se mostró más optimista. Dijo que durante la jornada también mantuvo una reunión en el MEF, en la que planteó la situación, y sostuvo que desde el equipo económico se comprometieron a “revisar” el tema. Con la expectativa puesta en ese posible refuerzo, el jerarca señaló que se resolvió cambiar la fecha de reunión del consejo ejecutivo del Inale para la aprobación final del presupuesto, del 15 al 22 de diciembre.

“Lo otro importante es que tanto con el presidente como con el MEF quedamos en revisar el presupuesto para 2027 [en la rendición de cuentas], con un poco más de tiempo y valorando en su debido término lo que significa la lechería en general”, señaló De Izaguirre. “Lo que buscábamos era tener un presupuesto genuino, pero no lo logramos; ahora esperamos tener refuerzos el año que viene y que podamos mantener más o menos la plantilla básica de funcionarios”, agregó.

Leé más sobre esto: Inale espera refuerzo presupuestal del Ministerio de Economía para solventar déficit de 25 millones de pesos en 2026

El diagnóstico del Inale

En línea con las preocupaciones de las gremiales, De Izaguirre reconoció que se está “analizando” cómo “amortiguar” el cierre de los tambos. Dijo que, en vista de los números que marcan las exportaciones, este comportamiento “no tiene mucha explicación”.

Según De Izaguirre, la explicación podría estar en los cierres de algunas industrias. “El cierre de Calcar fue muy duro, era la cooperativa de productores de menor escala”, señaló. “Fue muy duro porque eran productores cooperativos, no se iban de la cooperativa, seguían creyendo, hubo deuda de varios meses”, añadió. Con ese ejemplo, el presidente del Inale dijo que ese tipo de situaciones terminan transformándose en un “mensaje” para que algunos productores decidan retirarse del sector.

En cuanto al acceso a los mercados internacionales, el jerarca sostuvo que desde el Inale están “preocupados”, en primer término, por la caída del precio de la leche en polvo, que pasó de estar en 4.400 dólares por tonelada en mayo a 3.200 dólares en la actualidad. “Es un cimbronazo muy grande que evidentemente la industria transfiere al precio del productor”, comentó.

Según analizó De Izaguirre, este movimiento de precios tiene que ver con el aumento de producción lechera de países como Argentina, Brasil y Estados Unidos. Apuntó, además, que hay países africanos que compran leche en polvo a Uruguay, como Argelia, que “están aumentando” su producción. “Nuestra preocupación es cómo insertarnos en mercados como Filipinas, Indonesia, América Central y China”, resaltó.