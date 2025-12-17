Acto en el Paraninfo de la Universidad, en el que el PIT-CNT presentó su propuesta de gravar al 1% más rico de la población, el 24 de noviembre.

En el marco del debate público sobre la propuesta del PIT-CNT de gravar al 1% más rico del país, la Intersocial emitió un comunicado para apoyar la iniciativa. En el texto se señala que en Uruguay “se vive una situación dramática, que hipoteca nuestro futuro y relega todas las posibilidades de construcción de una sociedad justa y equitativa”. “Esta situación dramática hace referencia a que en el momento actual uno de cada tres niños o niñas uruguayas nacen en hogares pobres, con dificultades para cubrir todas las necesidades vitales en los tres primeros años de vida”, se agrega. Por lo tanto, “estos años son fundamentales para asegurar el crecimiento y desarrollo posterior, tanto físico como cognitivo de todas las personas”; además, “los daños y déficit que no se logran reparar en ese tiempo tienen consecuencias irreversibles para el resto de la vida”.

La Intersocial subraya que “hay una responsabilidad ética, histórica e irrenunciable de toda la sociedad para aportar soluciones y encontrar caminos que lleven a la superación de esta situación, independientemente de las fronteras partidarias o ideológicas que sin duda existen”. “La urgencia en combatir la pobreza infantil y sus consecuencias no admite la menor demora y requiere de acciones decididas y activas tanto desde el punto de vista político como del económico”, se agrega.

El comunicado consigna que hace pocos días el PIT CNT presentó al país su propuesta de creación de una sobretasa a un impuesto que ya existe, el impuesto al patrimonio de las personas físicas. “Una sobretasa que solamente afectará a quienes cuenten con un patrimonio mayor al millón de dólares, aproximadamente unas 25.000 personas en Uruguay”, añade.

En el comunicado se explica que “esta sobretasa acompaña una tendencia que se está registrando en el mundo entero, en donde tanto los gobiernos como los organismos internacionales comienzan a observar con recelo el proceso de hiperacumulación de la riqueza por unos pocos, mientras que las grandes mayorías ven relegadas sus posibilidades de desarrollo integral”. “Las organizaciones integrantes de la Intersocial histórica adherimos a la propuesta del PIT-CNT, en el sentido de que [...], si bien no soluciona el problema de fondo, genera un avance significativo hacia la superación del mismo”, indican.

Por lo tanto, finaliza: “Solamente cuando desaparezcan estas situaciones de inequidad y desigualdad en la distribución de la riqueza, el pueblo al que representamos gozará de mejor calidad de vida. Convocamos a todas las organizaciones sociales de nuestro país a adherirse a la campaña por el 1% al 1% más rico de nuestra población”.