Un edil blanco de Montevideo anunció que convocará al director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo (IM), Leonardo Herou, “para que explique el plan de acción” de cara a la gestión de los residuos durante las festividades. Este viernes el jerarca departamental salió a los medios a explicar la acumulación en contenedores que se generó durante las fiestas: “La frecuencia del vaciado en una ciudad que tiene tantos contenedores públicos es clave”, dijo a Informativo Sarandí.

Según Herou, hay 11.300 contenedores públicos en toda la capital y, luego de “algunas turbulencias” en octubre, durante noviembre y diciembre se volvió a “niveles muy buenos” de vaciado que “hicieron que el departamento se viera mejor”. De acuerdo a su explicación, los últimos cuatro días –del 22 al 25 de diciembre inclusive– fueron “complejos”: “El 22 desde las 11.00 hasta el 23 a las 11.00 tuvimos un paro de trabajadores que tenía que ver con la reunión que se estaba llevando a cabo en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social [MTSS]. El 23 ya se reintegraron y el servicio fue normal; pero el 24 se trabajó hasta las 19.00 por Nochebuena y el 25 no hubo servicio”, informó.

“La responsabilidad es nuestra y estamos trabajando mucho”, reconoció. En la misma línea, Herou dijo que en esas 96 horas “se trabajó 43 efectivamente vaciando contenedores y hubo otras 53 horas en las que no se pudo vaciar por Nochebuena, Navidad o por el paro”. “Veníamos con mucho verde los días anteriores y tuvimos un retroceso. No es una justificación, es la explicación”, afirmó sobre el mapa que brinda la IM a través de su página web para monitorear el estado de los contenedores.

“Entendemos que ya el fin de semana, sobre el domingo, vamos a estar en buenas condiciones”, señaló. También destacó que tras la reunión en el MTSS existe un preacuerdo entre la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) y la IM vinculado al convenio salarial. En ese sentido, ya hay “servicios normales” y se encuentran preparando una serie de medidas para ejecutar el fin de semana con el objetivo de “llegar distinto” y “con otra cara” tanto a año nuevo como a los primeros días de 2026.

El episodio “confirma dos o tres cosas que son clave”: “Primero, que transformar y mejorar la gestión de los residuos de Montevideo no es magia, es mucho trabajo. Segundo, que se requiere una transformación a todo nivel –en ese sentido presentamos un plan hace pocas horas que, entre otras cosas, implica eliminar gran parte de los contenedores que están hoy en la calle– y tercero, que tenemos que trabajar con la población” en educación ambiental para “clasificar y mucho”, listó.

“Se avanza, se nota, pero falta. Si miramos los entornos de los contenedores en estas horas, más allá de los problemas de vaciado, veíamos muchos residuos voluminosos –colchones, cocinas, calefones– y muchas cosas que son resultados de embalajes que se pueden reciclar, que ocupan mucho volumen y que si se llevan al lugar que corresponde, estamos aportando nuestro granito de arena a la limpieza de la ciudad”, consignó.

En línea con ese plan, Herou anunció que el sábado y el martes entregarán contenedores domiciliarios en barrios pertenecientes a los municipios A y G. La idea, según complementó en diálogo con Canal 5, es “sacar la mitad del total aproximadamente” y “sustituirlos por contenedores intradomiciliarios e intraprediales”.

“Los contenedores públicos no se pueden sacar de todos lados. Hay zonas donde van a quedar por las características de las zonas urbanas; el Centro, por ejemplo”, explicó al canal de televisión.