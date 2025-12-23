La Intendencia de Canelones y la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) Canelones firmaron este lunes, en la sede del PIT-CNT, un convenio colectivo que establece, entre otros puntos, la presupuestación de 1.000 funcionarios con un mínimo de cinco años de antigüedad, sin sumarios en curso y con menos de diez faltas registradas en el último año. El acuerdo también prevé incrementos de salario real por encima del índice de precios al consumo (IPC), con franjas diferenciales.

Se trata del quinto acuerdo de negociación colectiva ininterrumpido entre las partes. El convenio incluye además la equiparación de la doble tabla salarial y la salarización de partidas acordadas en convenios anteriores, el mantenimiento de beneficios como el Decreto 55 para funcionarios en proceso jubilatorio, la realización de concursos y ascensos, el fortalecimiento del protocolo contra las adicciones y mejoras en el camping de Adeom.

En la firma del acuerdo participaron el intendente de Canelones, Francisco Legnani, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, y el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, entre otras autoridades gubernamentales y dirigentes sindicales.

En declaraciones a la comuna canaria, el ministro Castillo sostuvo que “si se piensa en los trabajadores, en sus familias y en las consecuencias de no alcanzar un acuerdo, esta firma se transforma en histórica”.

Por su parte, el intendente Legnani destacó que el diálogo y el respeto hicieron posible la negociación. Asimismo, señaló que el acuerdo permitirá “una mejora del salario real que promedia los dos puntos porcentuales, además de una presupuestación de gran magnitud, comparable a la realizada durante la gestión del exintendente Marcos Carámbula”.

Legnani también indicó que la comuna trabajará para facilitar el acceso de los funcionarios a tierras destinadas a la construcción de viviendas.

En tanto, el presidente de Adeom Canelones, Santiago Sartori, afirmó que tanto el sindicato como el gobierno departamental “estuvimos a la altura de las circunstancias”. Además, señaló que en la asamblea del pasado viernes se ratificaron el acuerdo y “la unidad de la organización sindical”.