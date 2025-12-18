La Comisión Permanente sesionó por primera vez este jueves, después de que el lunes pasado concluyera el primer período ordinario de la 50ª Legislatura. El organismo eligió a la senadora frenteamplista Bettiana Díaz como presidenta y votó por unanimidad la convocatoria en régimen de comisión general de los ministros de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, y de Ambiente, Edgardo Ortuño. Este último irá acompañado por las autoridades de OSE. Además, el diputado nacionalista Pablo Abdala anunció que pedirá la convocatoria del ministro del Interior, Carlos Negro, en el mismo régimen.

El diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez fundamentó la convocatoria de Ortuño; dijo que le parece “oportuno” que el ministro asista al Parlamento para explicar las negociaciones con el consorcio Aguas de Montevideo por las obras que sustituirán al proyecto Arazatí para la generación de agua potable.

En tanto, el senador nacionalista Sebastián Da Silva explicó que la convocatoria a Fratti se resolvió en el ámbito de coordinación parlamentario de la Coalición Repúblicana y busca que el jerarca dé “explicaciones sobre una serie de cambios que se han dado en los directores departamentales del MGAP (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca)”. El martes, Da Silva anunció que había hecho un pedido de informes al MGAP por este tema y escribió en su cuenta: X: “Fratti acaba de destituir 6 directores departamentales del @MGAPUruguay que ingresaron por concurso para acomodar amigotes y comisarios políticos en forma directa y discrecional. Politizan todo esta gente, y todo para vivir del Estado”, cuestionó.

Por su parte, el diputado nacionalista Pablo Abdala, si bien no presentó una moción durante la sesión de este jueves, anunció que convocará en enero, en régimen de comisión general, al ministro del Interior, Carlos Negro. Mencionó dos temas que le gustaría abordar en la comparecencia: el proceso de elaboración del Plan Nacional de Seguridad Pública y los datos anuales del Observatorio de Violencia y Criminalidad, que suelen difundirse en enero. Abdala aclaró que la convocatoria a Negro “no parte de un cuestionamiento, más allá de las diferencias políticas que en materia de política criminal podamos tener”, sino que apunta a tener una “instancia provechosa” de intercambio.