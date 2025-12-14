Entre 2006 y 2023, en el sector agropecuario hubo una disminución en la cantidad de productores familiares, especialmente de productores agrícolas (-47,5%), y con una caída “más pronunciada entre quienes emplean asalariados” (−43,5% en el caso de los agrícolas y −63,3% en el caso de los ganaderos), según marca un informe del anuario de la Oficina de Programación y Políticas Agropecuarias (Opypa) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que será presentado el próximo martes 16 de diciembre.

El documento, denominado “Evolución de los productores familiares en Uruguay (2006-2023). Una mirada desde la Encuesta Continua de Hogares”, señala que la producción familiar en Uruguay “enfrenta condiciones que amenazan su sostenibilidad y su reproducción intergeneracional”, a pesar de que “mantiene un papel relevante en varios rubros agropecuarios” y ha generado un valor de producción cercano a los 22.700 millones de pesos corrientes en 2022.

El estudio de Opypa empleó los microdatos de la Encuesta Continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadística para estimar la cantidad, los ingresos, la dinámica demográfica y el trabajo de los productores familiares ganaderos (incluída la producción lechera) y agrícolas.

Durante el período analizado, los ingresos promedio de los productores ganaderos familiares que contratan trabajadores asalariados se ubicaron en torno a los 60.000 pesos mensuales (a precios de 2023), lo cual supone un descenso con respecto a 2006; se pasó de 71.731 a 59.817 pesos en 2023. Dicha caída “sugiere la intervención de factores adicionales, como restricciones para aumentar o diversificar la producción y cambios en estrategias productivas y de mercado”, señala el informe.

Los ingresos promedio de los productores ganaderos familiares que no contratan asalariados, en tanto, rondaron los 40.000 pesos, sin mayores variaciones. Por su parte, los asalariados ganaderos experimentaron “una recuperación significativa de su ingreso promedio hasta 2012 y un posterior estancamiento”; su promedio de ingresos creció de 23.834 a 38.313 pesos entre 2006 y 2023.

En cuanto a los ingresos de los productores familiares agrícolas, el reporte de Opypa señala que el nivel promedio de aquellos que contratan trabajadores asalariados fue superior al de las demás categorías, mientras que los productores familiares sin asalariados se situaron “ligeramente por debajo del salario promedio del conjunto de asalariados agrícolas”. No obstante, todos los grupos experimentaron un aumento en sus ingresos al comparar 2006 con 2023: el promedio de ingreso mensual de los asalariados agrícolas pasó de 20.126 a 30.649 pesos; el de los productores con asalariados de 47.732 a 50.320 pesos; y el de los productores sin asalariados de 22.031 a 27.099 pesos.

Edad, zona de residencia y trabajo no remunerado

El estudio también marca que durante el período analizado disminuyó la proporción de productores familiares que contrataron trabajadores agrícolas y ganaderos, de 29% a 20% y de 27% a 12%, respectivamente.

A su vez, se evidenció “una clara tendencia a la disminución del trabajo no remunerado vinculado a la producción familiar”, que, con relación al total de productores familiares, “pasó de casi 50% a alrededor de 20% entre 2006 y 2023, lo que indica una pérdida relativa de trabajo doméstico y no remunerado en las explotaciones familiares”. Al mismo tiempo, “la participación de la producción familiar en el ingreso total del hogar” pasó de alrededor de 60% a 45% en el mismo período.

La explicación principal de esta reducción, se señala en el informe, “es la transición de muchos miembros del hogar desde tareas no remuneradas en la producción familiar hacia empleos remunerados fuera del hogar”, lo cual refleja “un cambio en las estrategias laborales” de los hogares de los productores.

En cuanto a la distribución por edad de los productores familiares y de los integrantes de los hogares dedicados a esa tarea, el documento marca que “en ambas poblaciones se aprecia un proceso de envejecimiento”: la edad media de los productores aumenta de 51 a 54 años y la de los integrantes del hogar de 38 a 40 años.

Entre los productores, la disminución es más marcada en los grupos etarios de 14 a 40 años, mientras que el grupo de mayores de 60 años creció en 2023 en comparación a 2006. “La variación en el tramo intermedio (40-60 años) resulta menos pronunciada y más dispersa al comparar ambos años”, agrega el estudio. En cuanto a los miembros de los hogares, la proporción de menores de 14 años disminuyó y la de 14 a 35 años aumentó; la proporción de personas de entre 35 y 60 años se redujo y aumentaron las de más de 60 años.

Por último, el informe analizó las variaciones en las zonas de residencia de los productores familiares. Los residentes en localidades de más de 5.000 habitantes presentaron “una caída sostenida a lo largo del período, pasando de aproximadamente 8.000 en 2006 a 5.000 en 2023”. En cambio, los productores familiares en localidades de menos de 5000 habitantes registraron “un aumento entre 2006 y 2011, seguido por una disminución, aunque a un ritmo más lento que el de los residentes en localidades mayores”.

“Al comparar el inicio y el final de la serie, la cantidad total de productores familiares en zonas rurales y en localidades de más de 5000 habitantes se mantiene relativamente estable en torno a los 30.000 productores, de los cuales cerca de 25.000 residen en áreas rurales dispersas”, se señala en el informe.

En suma, el documento concluye que, dado el “carácter estratégico” de la producción familiar, “resultan pertinentes políticas que promuevan la incorporación de tecnologías, incentiven la inversión, mejoren la inserción comercial y faciliten el acceso y la permanencia de familias productoras jóvenes, para fortalecer ingresos y garantizar la continuidad de la producción familiar”.