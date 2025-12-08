Un grupo de empresarios franceses fue recibido el lunes en la Torre Ejecutiva por el presidente de la República, Yamandú Orsi, y los ministros Gabriel Oddone (Economía y Finanzas) y Alfredo Fratti (Ganadería, Agricultura y Pesca). Al término de la reunión, Fratti señaló en rueda de prensa que existe interés en la instalación de una planta de cebada y productos derivados.

“En realidad es un tanteo que están haciendo, pero ellos nos dijeron que están en 20 países y les gustaría que el país 21 fuera Uruguay, por todo eso que venimos hablando, que todos los empresarios hablan: estabilidad jurídica, política, que cambian los gobiernos y se respetan las reglas”, expresó el ministro, según consignó Subrayado.

Fratti puntualizó que, por el momento, se trata de una “etapa de averiguación” y mencionó que su cartera quedó “con algunos deberes”, en cuanto a analizar “las posibilidades que tenemos y, sobre todo, las cantidades que piden ellos”. “Lo vamos a conversar con la gente de Opypa [Oficina de Programación y Política Agropecuaria] internamente en el ministerio para darles una respuesta”, apuntó.

Según el ministro, los inversores franceses plantearon en el encuentro que “les habían dicho que en Uruguay eran un poco demorados los trámites”, ante lo cual el gobierno se comprometió a “acelerar todo lo que pudiéramos”. “También explicamos que el Uruguay es un país garantista, que una vez que se hacen los acuerdos no hay que hablar con ningún ministro para llevar adelante las operaciones. Por lo tanto, a veces demoramos más que otros países, pero también damos otras garantías”, afirmó el jerarca.

Si bien no dio una cifra aproximada, Fratti indicó que la inversión proyectada es de “unos cuantos millones de dólares”. Apuntó, además, que la planta de cebada también incluiría el tratamiento de subproductos. “Ellos tienen una cantidad de subproductos, de café, de whisky, están trabajando también con estos productos energizantes y venden algunos productos a firmas de refrescos”, señaló.

El proyecto implicaría la creación de unos 80 empleos directos y se exportaría a Brasil entre 200.000 y 300.000 toneladas de cebada.

Aunque aclaró que hasta ahora es sólo “una cuestión inicial”, Fratti aseguró que los empresarios franceses “demostraron mucho interés en instalarse en Uruguay”. “Me da la impresión de que sigue adelante este negocio”, resaltó.