En un almuerzo de trabajo organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay (ADM), el presidente Yamandú Orsi repasó, ante empresarios, los avances de la gestión en distintas áreas durante los primeros nueve meses de gobierno.

“Me gustan más las lanchas torpederas que los buques insignia; capaz que se notan menos, pero son mucho más eficientes”, dijo el presidente al destacar que las 63 prioridades definidas para el quinquenio tienen “un organismo responsable, un cronograma, metas intermedias e indicadores de cumplimiento”.

El presidente sostuvo que el 70% de las prioridades estratégicas, 44 de los 63 compromisos, “se está implementando”. “Pasamos de la lógica del parche a la lógica del proyecto, de administrar la coyuntura a construir futuro”, afirmó Orsi, y apuntó que se demostró que “el relato no es un eslogan, sino un plan de acción en marcha”.

“Nuestras prioridades están pensadas desde lo cotidiano, desde la revolución de las cosas simples, pequeñas transformaciones prácticas que, bien hechas, cambian la vida de las personas”, subrayó. En ese sentido, consideró que “gobernar no consiste, o no se trata, sólo de hacer grandes anuncios que entusiasman”, sino que “es ordenar, es facilitar, es resolver, es lograr que las cosas funcionen mejor todos los días y para todas las personas”.

El presidente señaló que una de las principales decisiones de lo que va de gestión “fue articular al Estado”. “Uruguay tiene una larga tradición de institucionalidad, pero también sufrimos muchas veces la fragmentación”, señaló, y apuntó a “romper con esa lógica y construir un Estado en que el Estado trabaje como un solo cuerpo”. Como ejemplo de esa articulación, mencionó el programa Uruguay Innova y la Secretaría Nacional de Becas. “Estos cambios no son simplemente programas nuevos, son formas nuevas de organizar el Estado para que sea más eficiente y más justo, menos burocracia, más coordinación”, sostuvo.

En esa línea, adelantó que “en estos días va a estar pronta la reglamentación” de la ley de “garantías para la primera infancia, infancia y adolescencia”, impulsada en la legislatura pasada por la actual ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, y que “les va a dar también unidad a las políticas concretas orientadas a la infancia y la adolescencia”.

Acciones de los primeros nueve meses de gestión

El presidente profundizó en las principales acciones de los ejes del gobierno. En vivienda, “avanzamos en soluciones para distintos sectores, combinando instrumentos tradicionales con nuevos esquemas de crédito, alquiler protegido y regularización de asentamientos”, mencionó.

En materia de salud, resaltó el “cambio de tendencia” en el acceso a medicamentos –de 90 a diez medicamentos faltantes en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE)– y los tiempos de lista de espera, así como la Acción Nacional de Salud Mental y los avances en salud visual infantil.

Sobre el trabajo, apuntó que “el primer indicio de que estamos en el camino correcto es la recuperación del empleo”. “La tasa de empleo se encuentra en su mayor nivel de los últimos diez años, 60%”, al tiempo que la de desempleo “se redujo a niveles que no veíamos desde hace años, 6,9%, y eso no es casualidad”, señaló Orsi. A su vez, remarcó que la negociación colectiva “viene funcionando bien, con alto nivel de acuerdo entre trabajadores y empleadores”.

Por otro lado, el mandatario destacó que, “a pesar de las restricciones fiscales, no frenamos la inversión pública” y se priorizaron “aquellas obras que tienen impacto real”. La inversión estimada para el quinquenio en materia de infraestructura es de 2.000 millones de dólares. Al respecto, Orsi señaló que “muchas de las transformaciones en infraestructura que se hicieron en este país se hacían con algunos formatos que permitían dejarlos fuera del análisis fiscal del año, y ahí aparecieron algunos instrumentos que patean la pelota para adelante, o, dicho de otra forma, que comprometen a gobiernos futuros”.

En ese sentido, sostuvo que se decidió “que toda obligación que exceda nuestro período de gobierno estará explicitada, y, a su vez, tendrá un techo, un tope, para que no se nos vaya y se nos complique el futuro”. “Vamos a acuerdos PPP [participación público-privada] o los Cremaf [construcción, rehabilitación, mantenimiento y financiamiento], la idea es que la población y que las empresas sepan qué es lo que hay y hasta cuánto da”, agregó.

En cuanto a la educación, que definió como “el corazón del proyecto país”, Orsi señaló que se ha avanzado en “tres frentes”. En primer lugar, la implementación del bono de apoyo escolar de 2.500 pesos, con el que se prevé llegar a 300.000 estudiantes por año. En segundo lugar, las becas Butiá, “que vienen de años atrás, que el gobierno anterior les puso este nombre y decidimos dejarlo porque es una buena herramienta y se utilizó bien”, señaló. Dijo que las becas pasarán de 14.700 a una meta de 70.000 estudiantes durante el quinquenio, y los montos aumentarán hasta los 25.000 pesos anuales. Por último, mencionó la duplicación de la cobertura del programa de alimentación en educación media, para lo cual se están construyendo 55 comedores.

“Hoy tenemos una política de seguridad que no es un parche, sino que es un camino”

El presidente consideró que “la discusión en torno a la seguridad se ha simplificado dramáticamente”, situando en “un extremo la política de mano dura y en el otro la implementación de políticas sociales como única salida”. “Pareciera que estos dos enfoques secuestraron la discusión, secuestraron el tema”, señaló, y apuntó que la “alternativa válida –ya lo hemos escuchado– es la política pública basada en evidencia”.

“El crimen organizado no se combate gritando más fuerte: se combate con información, con inteligencia, con profesionalismo, con trabajo articulado entre la Policía, Prefectura, Fiscalía, los organismos financieros, la inteligencia del Estado y con la cooperación internacional”, afirmó Orsi al mencionar las acciones en materia de seguridad.

Sostuvo que “Uruguay debe caminar decididamente hacia la creación de una agencia nacional de inteligencia, ya”, ya que “un enemigo complejo exige un Estado inteligente”, aunque reconoció que “se tiende a ver la inteligencia como un instrumento totalitario”.

Destacó, en ese marco, la creación del Sistema Integrado de Lucha contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico, ya que, “por primera vez, el país tiene una arquitectura permanente que reúne a todos los organismos del Estado que deben actuar: Interior, Defensa, Cancillería, Economía, Educación, [Secretaría] de Inteligencia Estratégica, [Secretaría Nacional para la Lucha contra el] Lavado de Activos; este sistema es la diferencia entre cada uno por su lado o el Estado actuando como un solo cuerpo”.

“Hoy tenemos una política de seguridad que no es un parche, sino que es un camino”, afirmó Orsi. En esa línea, destacó el diálogo desarrollado durante los Encuentros por Seguridad, cuyas propuestas fueron presentadas este lunes y servirán como insumo para el desarrollo del Plan Nacional de Seguridad: “Porque esta pelea no se puede reinventar cada cinco años; necesita acuerdos amplios, mirada larga, continuidad”.

Señaló, además, que a través de la Estrategia de Seguridad Integral y Preventiva se están “creando 1.500 cargos operativos y reorganizando el personal existente en el Ministerio del Interior”. “Queremos una Policía con más presencia, más respaldo, más capacidad de respuesta”, afirmó.