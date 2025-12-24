“Lo que hicimos fue ratificar nuestro compromiso con el presidente de la República, porque es tener un compromiso con los frenteamplistas y un compromiso con el programa que votó la población”, comentó semanas atrás a la diaria Juan Castillo, ministro de Trabajo y entonces secretario general del Partido Comunista del Uruguay (PCU), luego del XXXIII Congreso de esa fuerza política. Una semana después, el flamante Comité Central eligió un nuevo Comité Ejecutivo, que designó como nuevo secretario general al senador Óscar Andrade.

“El partido es consciente de que no me está dando el tiempo”, había señalado entonces Castillo, sobre la posibilidad de continuar al frente de la secretaría general. Finalmente, y con ese planteo sobre la mesa, se entendió necesario que el que diera un paso adelante fuera Andrade. El diputado y responsable de la secretaría de programa del PCU, Bruno Giometti, comentó a la diaria que se llegó a “un acuerdo general” en el Comité Central de que se trataba del “compañero más adecuado para esta tarea en esta etapa”.

En tanto, el diputado Daniel Diverio, encargado del departamento de Canelones en el nuevo Comité Ejecutivo, indicó a la diaria, analizando la elección, que Andrade era “uno de esos cuadros” del PCU que tiene “un proceso de formación muy fuerte”. Para el representante, su trayectoria, que va desde su paso por la Unión de la Juventud Comunista (UJC) hasta su tránsito por el “campo popular” a través de su militancia sindical, lo hacen “un camarada que no sólo se destaca por su cercanía con el conjunto del pueblo”, sino también por ser un dirigente “abocado al estudio y a la elaboración”.

“Es un dirigente muy estudioso, pero también con mucha capacidad para dialogar con la gente, incluso más allá de lo que es el propio partido y nuestro espacio electoral”, definió Giometti a Andrade, coincidiendo con su colega diputado. Por su parte, Graciela Montes de Oca, secretaria de derechos humanos del PCU, indicó a la diaria que el partido necesitaba “alguien que pudiera tomar todo el resto de los temas” por fuera del rol ejecutivo asignado al PCU en el Ministerio de Trabajo.

Montes de Oca apuntó que se trata de “dedicar más tiempo” al “diálogo” con el gobierno, la fuerza política y la sociedad sobre temas como gravar al 1% más rico. Diverio agregó que del análisis del congreso se desprende “claramente” el “papel a jugar” del PCU en el sentido de “fortalecer el partido, fortalecer al campo popular y fortalecer a nuestro Frente Amplio”.

El PCU, Andrade y el gobierno

“Nosotros creemos que es importantísimo seguir empujando, traccionando nuestro gobierno”, apuntó Diverio. En ese sentido, reconoció que Castillo, como secretario general —a pesar de la buena labor realizada— desde que era ministro “tenía muchas dificultades para llevar adelante las dos tareas”, dado que “demandan mucho tiempo”. Con el cambio de escenario, el diputado remarcó que se buscará que el nuevo Ejecutivo “traccione mucho más” para “generar las condiciones” que permitan cumplir con el programa de gobierno.

Con el combate a la pobreza infantil como uno de los principales objetivos en el programa de gobierno, Giometti apuntó que en el nuevo año el PCU se plantea “con mucha fuerza avanzar en que pague más el que tiene más, y resolver el flagelo de la pobreza infantil”. En ese sentido, reivindicó el respaldo a la propuesta del PIT-CNT.

Por su parte, Montes de Oca reconoció el énfasis que se le pondrá en esta nueva etapa a la propuesta de gravar al 1% más rico. Detalló que “ya se está saliendo a hacer charlas a los comités de base tanto de Montevideo como del interior”. “Se está organizando, explicando cuál es el objetivo”, remarcó.

Como otro de los temas que se visualizaron por parte del PCU como una “debilidad” del gobierno en esta etapa inicial, y que estarán sobre la mesa del PCU, aparece la necesidad de que el Ejecutivo nacional sea “más contundente en algunas declaraciones o posicionamiento de situaciones vividas a nivel internacional”, detalló Diverio. “El más claro de ellos tiene que ver con el genocidio que sufría y sufre aún el pueblo palestino, donde nuestro gobierno, mi gobierno, tuvo y tiene dificultades para posicionarse”, puntualizó.

Según Giometti, otro de los temas que estarán en la agenda de la nueva conducción del PCU para el próximo año será el Congreso Nacional de Educación. Para el secretario de programa comunista, este es un episodio “estratégico” dado su carácter de “ámbito de participación democrática” tendiente a “marcar un rumbo en materia educativa”.

Asimismo, el diputado mencionó como otro ámbito “estratégico” el diálogo sobre la seguridad social. Remarcó que desde el PCU el objetivo es que se pueda alcanzar “una seguridad social y una protección social moderna y justa” que pueda ser “sostenible social y económicamente”.

Por último, Giometti se refirió a que en los próximos meses se iniciarán acciones basadas en una agenda centrada en los derechos laborales. “Algo ya se empezó a plantear por parte del Ministerio de Trabajo con el tema de la necesidad de regular los despidos, pero hay toda una agenda para avanzar en materia de derechos laborales que para nosotros va a ser importante y hay que impulsarla durante el año que viene”, concluyó el responsable de programa del PCU.