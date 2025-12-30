El gerente de Gestión Ambiental de la Intendencia de Montevideo (IM), Pedro Maldini, renunció a su cargo, según informó El País y confirmó la diaria, con fuentes de la comuna capitalina. Desde la Intendencia de Montevideo señalaron que la salida se debió a algunas discrepancias con el director de Desarrollo Ambiental, Leonardo Herou, su superior. De todos modos, lo destacaron como “un buen profesional” en su trabajo.

Se trata de la primera renuncia en la administración del intendente Mario Bergara, quien asumió el pasado 10 de julio. La limpieza es una de las prioridades de la actual gestión, que en los primeros días presentó una batería de medidas para mejorar la limpieza y la gestión de residuos.

La semana pasada se registró una demora en la recolección de basura, lo cual motivó una convocatoria a Herou a la Junta Departamental, por parte de ediles de la oposición. “La responsabilidad es nuestra y estamos trabajando mucho”, afirmó Herou, si bien puntualizó que en los últimos días hubo paro de actividades por parte de Adeom. Desde la IM aseguraron que la renuncia de Maldini no tuvo ninguna relación con estos hechos.