El subsecretario de Defensa Nacional, Joel Rodríguez, fue consultado este jueves en rueda de prensa sobre la interpelación realizada en el Senado a la ministra Sandra Lazo por el proceso de construcción de las patrulleras oceánicas. Para el jerarca, quedó “demostrado” cuáles fueron los motivos del gobierno para iniciar el proceso de rescisión del contrato con el astillero español Cardama.

Rodríguez destacó que se mostró “toda la documentación, las pericias y los análisis jurídicos que demuestran que se presentó una garantía falsa” y remarcó que ese fue “el motivo de la convocatoria, más allá de que allí empezamos a hablar de (el narcotraficante Rocco) Morabito, de M24, de las empresas, de un montón de cosas que no venían al caso”.

El subsecretario de Defensa criticó en particular los cuestionamientos de la oposición a los efectivos de la Armada que realizan la inspección técnica en Vigo, a quienes se acusó de desarrollar tareas de inteligencia para el gobierno. “Ayer fueron cuestionados de una manera absolutamente injusta, impertinente, improcedente”, y se hicieron “afirmaciones temerarias sobre su papel, que no corresponden de ninguna manera”, afirmó. Destacó que se trata de “buenos profesionales” que “están cumpliendo un papel técnico de acuerdo a su formación”, que “les fue encomendado por la ministra”.

Dijo que las autoridades del ministerio quedaron “sorprendidas” en el transcurso de la interpelación porque, “frente a una estafa al Estado, encontramos a una parte del Senado procurando defender que esa situación debía proseguir más que estar todos con proteger los intereses del Estado”.

Por otra parte, Rodríguez advirtió que “no estamos frente a un proceso de construcción sin problema ninguno”, y añadió que la información que llega sobre el proceso de construcción “genera serias dudas” y “hay dificultades”.

Con relación a esto, recordó que Cardama tiene plazo hasta el 15 de febrero para tener los motores de las patrulleras, que es un hito necesario para que se concrete el próximo pago por parte del Estado uruguayo. “Aparentemente hay novedades de que la empresa Caterpillar no estaría enviando los motores por distintas causas”, dijo Rodríguez, y agregó que “seguramente ese hito no se cumpla y por lo tanto no haya que pagar”. “Pero bueno, todavía no sucedió”, aclaró.

Señaló que, de todos modos, “va a haber patrulleras”, porque “no hay ninguna duda sobre la necesidad de estas herramientas”. “Tenemos clarísimo la importancia, y la importancia de que sea lo antes posible. El problema es que cualquier cosa no es solución” y “esa necesidad no justifica cualquier tipo de manejo de los dineros públicos”, subrayó.