La Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) publicó un informe con los datos preliminares sobre siniestralidad recabados entre las 22.00 del 24 de diciembre y las 9.00 del 25 de diciembre.

De acuerdo con el informe, en todo el país se registró un total de 32 siniestros, de los cuales 24 fueron leves, ocho graves y uno fatal. En el total de accidentes, 43 personas resultaron lesionadas, de las cuales 33 fueron heridas leves, nueve heridas graves y hubo un fallecimiento.

Se realizaron 21 tests de espirometría a conductores involucrados en siniestros con lesionados, de los cuales cinco dieron positivo —lo que representa un 24%—, con cuatro conductores por encima de los 0,8 gramos por litro.

Por otro lado, la Unasev señaló que la motocicleta sigue siendo el vehículo con más lesionados; se calcula que representan un 46% del total.

También indicó que los jóvenes de entre 20 y 29 años concentran la mayor cantidad de lesionados, con un total de 19 personas, lo que equivale a un 44% del total. El departamento de Montevideo es el que posee el mayor número de lesionados, pero no registró siniestros fatales.

Además, el organismo gubernamental mencionó que el fallecimiento constatado fue el de un conductor de moto de 62 años, en la ruta 8, kilómetro 408, en jurisdicción de la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo.