Este viernes, UTE y la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (Dinali) dependiente del Ministerio de Desarrollo Social firmaron un convenio de cooperación con el objetivo de fortalecer el proceso de reinserción social de las personas privadas de libertad.

El acuerdo prevé que desde 2026 ocho egresados del sistema penitenciario tendrán la oportunidad de un empleo por tres meses en la empresa estatal.

La presidenta de UTE, Andrea Cabrera, expresó en el evento que el convenio se realiza “en el marco de los lineamientos de políticas sociales de esta administración, con el debido acompañamiento” y “apuesta a mejorar la calidad de vida de las personas que egresan del sistema penitenciario”. Además, expuso que habrá otros proyectos entre las dos instituciones.

“Es ofrecerles trabajo digno a una población que está marginada (...) entonces su reinserción laboral es aún más compleja”, dijo Cabrera.

La titular de UTE señaló que con el convenio lo que se hará son obras civiles y de infraestructura para habilitar un centro de capacitación en Punta del Tigre, en el departamento de San José, en el que se ubica un complejo energético de la UTE.

El director de Dinali, Luis Parodi manifestó en declaraciones recogidas por Presidencia, que concretar “este tipo de convenios con empresas de cualquier porte y mantener el llamado “trabajo protegido” son los mecanismos que se utilizan para promover la inserción de las personas que egresan del sistema carcelario”.

Parodi puntualizó que quienes accedan “recibirán un seguimiento serio”. A su vez, mencionó que actualmente se desarrollan 500 pasantías en distintas empresas del país.

El director de Apoyo al Liberado agregó que es importante “ofrecerles trabajo digno, así como de que se relacionen con gente de trabajo”, y “que accedan a valores y compromiso, porque sin esto, seguiremos con problemas de seguridad serios”.