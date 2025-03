Con discursos encendidos de varios dirigentes, este miércoles en la sede del Partido Nacional (PN) se siguió calentando el ambiente para la elección departamental de mayo y en particular la capitalina. Allí tuvo lugar el plenario del sector Aire Fresco, que es la casa política de Martín Lema, el candidato blanco que competirá por Montevideo bajo el lema Coalición Republicana, junto con Virginia Cáceres (Partido Colorado) y Roque García (Cabildo Abierto). De todas maneras, Lema no estuvo presente en el acto.

“Soy yo la que tengo la fama, pero acá hay otros que gritan mucho más que yo”, dijo la senadora Graciela Bianchi, y así dibujó varias risas en los presentes. Bianchi puso énfasis en que cuando vayan a “hablar con el vecino” no deben mencionar al Frente Amplio (FA) y subrayó que Lema se refiere a ese partido como “el continuismo”. Explicó que no lo deben mencionar porque luchan contra “la mística que tiene el FA”, que ya saben “que sigue existiendo”, y, cuando parece que los tienen “contra las cuerdas, renace la mística”. “Que lo estudien los politólogos, los sociólogos y los psicólogos, pero existe”, acotó.

Bianchi subrayó que para la elección de Montevideo “no importa el color”, porque “no hay ideología para barrer la basura”, y lo que se necesita es “cuidar la plata de los contribuyentes y hacer”. Insistió con que “la gestión no debería tener ideología y en el fondo no la tiene”, y también con que los que están militando en el territorio por Lema no deben “enfrentar al frenteamplista”, ya que “lo importante es ir al contribuyente, al ciudadano que está aburrido” de los problemas de la capital.

“Nadie les va a decir que no lleven la bandera del PN, por supuesto que no, pero antes que ir con el tema del partido, hay que ir con la bandera de la coalición y, fundamentalmente, con la figura y el pragmatismo real de Martín. Un intendente tiene que ser un gran gestor. Así que no perdamos de vista, porque si vamos al enfrentamiento, surge la mística, y después nos preguntamos cómo diablos es que, con el desastre que tenemos en la ciudad, hace 35 años que están gobernando”, finalizó.

El plenario lo cerró el senador y excandidato blanco Álvaro Delgado, que partió de una línea parecida a la de Bianchi. Sostuvo que la elección departamental es diferente de las nacionales, ya que en aquellas se votó al que se hace cargo del gobierno nacional, y subrayó que se habla de “propuestas generales, política económica, internacional, costo de vida”, etcétera. “En esta elección de mayo votamos por las cosas simples, que no quiere decir menos importantes. Simples pero que cambian lo cotidiano de la vida de la gente: la basura, la iluminación, la calle, tener servicios correctos, el saneamiento”, consignó.

Luego, al igual que Bianchi, dijo que “es una elección desideologizada”, porque “cada uno no vota por su partido”, ya que así lo hizo en octubre. Entonces, en mayo se vota por “poder tener la plaza limpia para poder pasear, la calle iluminada, poder tener saneamiento, el contenedor con la recolección correspondiente, el transporte ordenado y una calle sin pozos”.

Delgado aseguró que “en el último mes la gente se empezó a manifestar” y a asumir el “ya está” (el leitmotiv de la campaña de Lema) como “un grito de rebeldía”. Agregó que “el hartazgo de la gente es una ola que no la contiene nadie”. Además, opinó que los candidatos del FA en la capital “están entrampados, sin saber qué decir”. Puso como ejemplo que el senador Mario Bergara, uno de los candidatos del oficialismo, dijo que con el tema de la limpieza “no se ha dado con la tecla para resolver integralmente el problema”.

“Fue mucho más que no dar en la tecla: se olvidaron del piano. Porque fueron 35 años sin resolver temas, con mayoría propia, con recaudación millonaria, más de dos millones de dólares por día. Obviamente que es momento de cambiar, y nosotros tenemos que ser los catalizadores y los canalizadores de esa voluntad de cambiar, porque las cosas se pueden hacer diferente y mejor”, finalizó Delgado.