La Cámara Oficial Española de Comercio, Industria y Navegación de Uruguay organizó este martes un desayuno con los tres candidatos del Frente Amplio a la Intendencia de Montevideo. Verónica Piñeiro, Mario Bergara y Salvador Schelotto dieron su visión sobre los principales desafíos del departamento, adelantaron propuestas que harán en los próximos días y respondieron preguntas del público, principalmente centradas en la recolección de residuos. Este punto es señalado por los sondeos de opinión pública como una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía.

Los candidatos coincidieron en que la población del departamento tiene en general una visión positiva de la gestión de los gobiernos del Frente Amplio al frente de la intendencia capitalina. “Si no, no se explicaría por qué, según todos los sondeos, el FA va camino a ganar la elección departamental por octava vez consecutiva”, comentó Bergara. “Pero como todos mirados de cerca tenemos nuestras imperfecciones, también hay áreas en las cuales la ciudadanía marca una percepción deficitaria”, acotó.

En un sentido similar, Verónica Piñeiro destacó que el FA “revolucionó la forma de gobernar el departamento” y “cambió de manera radical a Montevideo”, pero “en muchas políticas, la lógica incremental estimulada por el éxito inicial no ha respondido de forma adecuada a la aceleración de los cambios tecnológicos, de los cambios sociales, de los cambios económicos que nuestra ciudad y nuestro departamento ha atravesado”. Por eso su proyecto para el departamento se llama “Revolucioná Montevideo”, lo que implica “asumir que no alcanza con seguir transformando o mejorando nuestra gestión” sino que es necesario “cambiar los modelos de ciertas políticas que son centrales para todos los montevideanos”. “‘Revolucioná’ también supone que los cambios tienen que ser rápidos, completos y ejecutados de manera sistemática, ya no hay espacio para soluciones parciales”, sentenció.

En ese sentido, todos los candidatos mencionaron a la limpieza como aspecto a mejorar. Schelotto comentó que al FA se le pide una autocrítica en este tema, y que él haría una: “Quizás y muy probablemente no tuvimos la capacidad de anticiparnos” a los cambios, de estar “por delante de los procesos”. “Pero seguramente si alguien puede resolver estos problemas en Montevideo es un gobierno del Frente Amplio”, aseguró. Para ello, consideró que se requiere “más infraestructura, se requiere más y mejor equipamiento”, pero también “un trabajo de proximidad, de contacto, de educación, de sensibilización cultural y de gestión diferenciada” en un territorio muy heterogéneo como es el de Montevideo, “donde las soluciones genéricas ya han mostrado que alcanzaron su límite”.

Bergara señaló que se trata de un problema “cada vez más grande”, y que en 20 años aumentó entre 60% y 70% la cantidad de residuos que se genera. “Está claro que no se ha dado con la tecla para resolver integralmente el problema”, reconoció. Afirmó que debe renovarse no sólo aspectos de la ingeniería de recolección de residuos, donde hay “ineficiencias del lado de la intendencia” pero también situaciones generadas por problemas sociales, sino además cambiar hábitos y la cultura para el manejo de los residuos en origen. Bergara llamó a aprender de “experiencias exitosas” en materia de recolección como la de la Intendencia de Canelones, pero advirtió que Montevideo es un departamento heterogéneo y que “no existe una única ingeniería de recolección de residuos que sea óptima en todas partes”.

Piñeiro sostuvo que solucionar el problema de la limpieza en la ciudad supone desafíos logísticos pero también sociales. “La solución logística tiene que estar acompañada obviamente de políticas sociales, de formalización, que aborden el problema de la clasificación informal y de las personas en situación de calle”, destacó. Explicó que la propuesta que impulsa apunta a establecer en un plazo de dos años un sistema de recolección diferenciada por barrio, “donde se privilegie la recolección intradomiciliaria e intrapredial, como hoy se hace en varios complejos habitacionales y cooperativas”. Añadió que cambiar el sistema de recolección “por sí solo no va a tener efectos sustantivos si no involucramos a la familia para que separen los residuos de los materiales reciclables en sus casas, para que reduzcan la cantidad de residuos que se generan y los dispongan de forma correcta”.

Piñeiro: “El foco es cómo movemos personas y mercaderías”

Otro de los temas planteados por los candidatos fue la movilidad. Bergara consideró que se debe ir a “proyectos ambiciosos, de envergadura, que apunten a un cambio más sustancial en la movilidad”. “Ya hay proyectos sobre la mesa, que hay que estudiarlos en su aspecto financiero, técnico, en su implementación y en su viabilidad política. Uno puede tener ideas fantásticas, pero si va a tener cuatro años media ciudad levantada, sabemos que genera dificultades de viabilidad”, aclaró el candidato. Ante una pregunta del público sobre a qué proyectos concretos se estaba refiriendo, mencionó el proyecto de tranvía que uniría la Ciudad de la Costa con la Ciudad Vieja, y la propuesta del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve) y la Facultad de Arquitectura para agilizar el transporte colectivo.

Piñeiro, por su parte, pidió “dejar de obsesionarnos en mover autos privados o agilizar el tránsito en general”. Remarcó que el foco es “cómo nos movemos personas y mercaderías de manera eficiente y no cómo movemos vehículos”. Schelotto coincidió en que “la cuestión no es mover vehículos, sino que las personas puedan moverse con el fin de acceder a bienes y a servicios, lo que en la teoría urbanística actual se llama ‘la buena ciudad’”.

Piñeiro opinó que debe revisarse el plan de movilidad elaborado en 2010 en dirección a priorizar e incentivar el uso del transporte público. “Ciudades con más viajes en transporte público y menos viajes en auto son más amigables ambientalmente, tienen menor accidentabilidad y tienen mayor caminabilidad y mejores espacios públicos”, indicó. Agregó que las políticas que sólo buscan dar fluidez al tránsito de autos “no solo son regresivas en términos de distribución de tiempo y dinero, sino que tampoco son sostenibles en el tiempo” porque “inducen a una demanda creciente de espacio a la que no es posible responder por una cuestión de infraestructura”.

Además, Piñeiro consideró necesario desarrollar una institucionalidad que asegure la gobernanza de la movilidad metropolitana y concretar una interconexión modal con el tren metropolitano. Propuso también realizar un control más estricto de las sendas exclusivas de transporte público, reducir el número de paradas de líneas que cubren recorridos redundantes, establecer exclusividad en ciertas calles para el transporte público y construir más ciclovías.

Schelotto propuso una agencia de promoción de inversiones

Piñeiro consideró que las inversiones públicas tienen que estar “al servicio de la gente y del departamento y no definirse en función a intereses de privados que las quieren financiar”. “Para llevarlas adelante, tiene que ser el Estado quien guíe hacia dónde debe avanzar esa infraestructura pública”, subrayó.

En materia de inversiones, Schelotto propuso crear una agencia de promoción de las inversiones en Montevideo que dependa directamente del intendente o intendenta y que tenga como cometido promover “la inversión extranjera directa y también de la inversión nacional en términos generales”.

Señaló que esta agencia podría facilitar a las empresas su instalación, “prestar servicios de postinstalación que muchas veces también son parte de las dificultades que enfrentan quienes emprenden, e instalar una marca Montevideo como una ciudad inteligente, una locación posible para nuevas actividades económicas”. Destacó en ese sentido que es notoria “la necesidad de lograr un mayor dinamismo económico, comercial, productivo, incorporar más actividades, generar más inversión y más empleo”.

“Hay algunos sectores que deberíamos priorizar y darles mejores canales para resolver sus problemas. Claramente (uno de ellos es) el sector industrial, la posibilidad de contar con suelo habilitado para el desarrollo de nuevos proyectos industriales en áreas de punta como la biotecnología, los medicamentos, los alimentos, el cannabis, por ejemplo”, enumeró Schelotto.

El candidato del FA también propuso instalar una oficina de gestión de la Ciudad Vieja “con capacidad ejecutiva, no reactiva”. “Tenemos que ser proactivos y tener, como tienen los cascos históricos de las grandes ciudades del mundo, una oficina de gestión”, afirmó.

En materia de vivienda, Piñeiro adelantó que propondrá utilizar la ley de viviendas abandonadas para incorporar a la cartera de tierras de la Intendencia predios que no estén en uso y que tengan deuda que supere su valor, ubicados en áreas centrales de la ciudad, y que sean brindados a cooperativas de vivienda.

Los tres candidatos adelantaron que presentarán estas y otras propuestas en los próximos días.