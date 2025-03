Un incendio en una oficina del primer piso del teatro 28 de Febrero, donde funcionaba la sede de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Soriano, desencadenó una serie de hechos que este jueves culminaron con el pedido de formalización por parte de Fiscalía del tres veces intendente de Soriano por el Partido Nacional (PN) Guillermo Besozzi. Que el punto de partida haya sido este hecho, ocurrido en mayo de 2021, es para los dirigentes del Frente Amplio (FA) uno de los principales argumentos para que se le deba endilgar al exjerarca una importante responsabilidad política.

“A mí me parece que es de destacar que la investigación en curso de Fiscalía no fue producto de una denuncia de la intendencia, se estaban dando robos a cara de perro y no los habían detectado”, dijo a la diaria el diputado del FA por Soriano, Aníbal Méndez. Asimismo, detalló que el punto de partida fue la investigación de los celulares de algunos dirigentes del sindicato para averiguar sobre la intencionalidad o no del incendio ocurrido.

“Para mí ahí hay una responsabilidad política mayúscula, pero además genera determinadas suspicacias –que el proceso de investigación las despejará– de por qué la intendencia, los jerarcas, no hicieron antes la denuncia correspondiente”, apuntó Méndez. “Hay responsabilidades políticas de los jerarcas, son los que tienen que velar por los recursos de todos los sorianenses, y entendemos que a las claras está que o son inexistentes o han fallado los mecanismos de control”, agregó.

“Nos preocupa la crisis institucional que se está viviendo en Soriano, con elementos que para nosotros no son nuevos”, comentó el diputado. “Esto no es producto de la casualidad, sino producto de un accionar de las administraciones del PN, de falta de controles, de clientelismo, de amiguismo, que generan lo que hoy se está investigando”, enfatizó.

Recordó que en el período pasado, bajo la administración de Agustín Bascou, también se sucedieron hechos de corrupción. “Estamos hablando de una segunda administración de forma consecutiva [en la] que el elemento de la corrupción está a la orden del día”, planteó. “Siendo lo más cautos al momento, hay que estar muy atentos, por eso, como FA nos declaramos en sesión permanente, viendo cuáles serán los resultados de las declaraciones”, concluyó sobre el tema.

Las elecciones en Soriano

Estos hechos, que sacuden la interna del departamento de Soriano, se dan a menos de dos meses de las elecciones departamentales, para las que Besozzi es candidato. De cara a esta instancia, Méndez dijo que los hechos denunciados no sólo “lesionan” la imagen del exintendente, sino la de todo el PN. “Es una situación bastante delicada, el Partido [Nacional] tendrá que ser muy claro; el FA tiene una posibilidad histórica de acceder al gobierno departamental por primera vez”, comentó.

Los tres aspirantes frenteamplistas a la Intendencia de Soriano (Carla Di Stasio, Carlos Sorondo y Pablo Ponce) coincidieron en mantener la cautela ante la acción de la Justicia y en que no se puede dudar de la responsabilidad política y administrativa, tanto de Besozzi como de los otros jerarcas investigados. “Estamos hablando de estos temas, queriendo estar hablando de programas y de propuestas para cambiar la forma de vida de nuestra gente”, dijo a la diaria Di Stasio.

La arquitecta agregó que “cuando pasan estas cosas uno ve cómo se resiente la institucionalidad”. “Hay mucha gente que entiende que esto no es la manera en la cual tenemos que hacer política, pero hay otras personas que lo que están buscando es poder acceder a tener un puesto de trabajo, tener recursos para mantener su familia, y eso hace que se acceda a esa forma de trabajo”, indicó la candidata.

“Muchas veces se sienten coaccionados para tener que militar, por ejemplo, en la fuerza política, o en no decir que pertenecen al FA”, agregó Di Stasio con relación a cómo se posiciona la gente ante lo sucedido en la intendencia. “No podemos culpar a la gente por una decisión que toma para tener el sustento para sus familias, para conseguir un trabajo, pero sí hay mucha gente que no los vota pensando en eso”, comentó.

Sorondo apuntó que lo sucedido “aumenta el descreimiento hacia el sector político” y “debilita la democracia”. El candidato valoró que próximamente la gente tendrá la oportunidad de “cambiar”; sin embargo, reconoció que “hay una suerte de compromiso y una compra de conciencia” por parte del oficialismo que pesa en los votantes. “Más de uno me dice que ni siquiera puede hablar conmigo en un lugar público”, subrayó el dirigente frenteamplista en referencia a cómo se condiciona a nivel laboral a algunos actores locales.

“Se ha normalizado el amiguismo, un amiguismo que viene desde hace mucho tiempo, que va adquiriendo vicios, y que por ser amigos, a los amigos no se los controla”, dijo a la diaria Ponce. “Ya se estaba viendo un desgaste y cansancio en la gente sobre el clientelismo, hay realidades que se ven, hay realidades palpables que la gente las sufre”, agregó.