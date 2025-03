La vicepresidenta, Carolina Cosse, calificó de “situación lamentable” la imputación del exintendente de Soriano por el Partido Nacional (PN) Guillermo Besozzi por peculado, tráfico de influencias, concusión, cohecho, omisión de denunciar delitos, abuso de funciones y cohecho calificado, en el marco de la causa que investiga hechos de corrupción en la intendencia.

“Es verdaderamente lamentable para toda la política”, afirmó Cosse en rueda de prensa este viernes. La vicepresidenta manifestó que espera que la Justicia “avance hasta el fondo” y pueda “determinar el alcance de las maniobras” e identificar a todos los responsables.

“Yo confío en la Justicia y esperemos que avance adecuadamente”, reafirmó Cosse, quien reflexionó acerca de la importancia de la transparencia activa. Mencionó que la Intendencia de Montevideo, de la cual estuvo al frente hasta el año pasado, “tiene una larga y vasta política de transparencia” y rankea en primer lugar en transparencia entre todas las intendencias del país. “Si hay nepotismo y si hay acomodos es porque están de alguna manera explotando la condición frágil de las personas”, consideró la vicepresidenta.

Cosse también se solidarizó con los votantes del PN: “Me imagino el disgusto que deben tener quienes tienen al Partido Nacional en el corazón, me lo imagino, me solidarizo con ellos”, afirmó la vicepresidenta, y agregó que el PN “sabrá lo que tiene que hacer, yo no le voy a decir al Partido Nacional lo que tiene que hacer”. Pero reafirmó: “A los votantes del Partido Nacional en Soriano, toda mi solidaridad, y me imagino el disgusto que tienen; será hora de reflexionar”.