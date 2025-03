Finalmente, hubo humo blanco entre la oposición y Presidencia respecto de los cargos para los primeros en el gobierno. A la propuesta inicial del Frente Amplio (FA), de 34 cargos, la oposición había planteado una contrapropuesta en la que pedía cerca de una docena de lugares más; a su vez, a eso el gobierno contestó con una contrapropuesta de seis cargos más, redondeando en 40, que fue lo que finalmente aceptó la coalición en las últimas horas. Según supo la diaria por fuentes del Partido Nacional (PN), los seis cargos son: uno más en el Poder Legislativo, uno en la Comisión Administradora del Río Uruguay, en la Comisión Mixta del Río Cuareim, en la Comisión Mixta de la Laguna Merín, en el Instituto Uruguayo de Meteorología y en la Unidad Nacional de Seguridad Vial.

Este acuerdo abre la puerta para que se empiece a votar las venias de los jerarcas de las empresas públicas y servicios descentralizados en la Cámara de Senadores. La senadora blanca Graciela Bianchi, que integra la comisión de Asuntos Administrativos de la cámara alta (por donde pasan las venias), confirmó a la diaria que aceptaron la propuesta del gobierno y ahora “la pelota está en la cancha” de la coalición, porque, dado que el FA aceptó los 40 cargos para la oposición, “faltan los nombres” para esos puestos. Por lo tanto, en la oposición se deben poner de acuerdo en esto.

Así las cosas, Bianchi dijo que “para no trancar el funcionamiento del Estado”, este martes –el miércoles a más tardar– se empezará a votar las venias, “seguro, la presidencia de los entes” y los cargos del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), “porque no tiene representación de la oposición”. Según Bianchi, en “máximo una semana, tanto el Partido Colorado como el PN”, y no sabe “si alguien más participa”, deberán “dar los nombres” para esos 40 cargos.

A su vez, el senador del FA Sebastián Sabini, que también integra la comisión, confirmó a la diaria que este martes, en principio, votarán las venias de los jerarcas del Banco de Previsión Social, la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y la ANEP, y a las 13.30 harán un cuarto intermedio para recibir a las autoridades de la ANEP en las comisiones integradas de Asuntos Administrativos y de Educación y Cultura de la cámara alta. Además, confirmó que la oposición les informó que “seguro” este martes votarán las presidencias de las empresas públicas y servicios descentralizados. Sabini subrayó que “es importante” aclarar que, de los 40 cargos para la oposición, 27 son del Poder Ejecutivo y los demás son del Parlamento –secretarías–, del Tribunal de Cuentas y de la Corte Electoral.

Al gobierno le “falta ingresar” a “importantes lugares”

Este lunes la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, y el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, participaron en la reunión de bancada del FA, donde informaron sobre las negociaciones con la oposición para que queden definidos los cargos en las empresas públicas y los servicios descentralizados. “Hay una propuesta que ha realizado el Poder Ejecutivo y se está a la espera de la respuesta de la propia oposición”, señaló el senador Daniel Caggiani en una rueda de prensa.

El legislador agregó que al oficialismo le “interesa de especial manera” que las diferentes designaciones se puedan “resolver lo antes posible”. Indicó que el gobierno quiere terminar de definir quiénes ocuparán las empresas públicas y los servicios descentralizados, para comenzar a trabajar “en un área de gobierno” en la que “lamentablemente” no se ha “podido ingresar”. “También nos interesa que la oposición pueda participar para controlar y para ser parte de la gestión”, consideró Caggiani.

El legislador agregó que el Poder Ejecutivo ha decidido mandar este lunes las venias y detalló que se le informó a la oposición que el FA está “a disposición” para que esta semana se defina su “participación” en “los diferentes organismos”. “Lo que queremos transmitir a la ciudadanía en general es que estamos con la total disposición para que esta semana o a principios de la semana que viene se pueda resolver, sobre todo, la instalación del gobierno”, subrayó Caggiani.

Puntualmente, el legislador detalló que entre los “importantes lugares” a los que “falta ingresar” por parte del gobierno están los casos del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, UTE, OSE, Antel, ASSE y la ANEP.

Por último, consultado sobre la posible participación de la oposición en la ANEP y ASSE, Caggiani dijo que el Ejecutivo se mantendrá alineado en los dos casos con la resolución que tomó en su momento el gobierno anterior. “En estos organismos ya hay participación de la sociedad, a través de los trabajadores de la educación en el caso de la ANEP y también de los trabajadores de la salud pública en el caso de ASSE”, comentó. Enfatizó que, en ese sentido, ya existen “la participación y el control social”.