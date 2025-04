En la Semana de Turismo el Parlamento no trabaja, pero eso no quiere decir que los legisladores no tengan en mente lo que sucederá al día siguiente de que llegue el último ciclista. Uno de los temas que están en el tintero es el de los famosos 40 cargos para la oposición. La lista de nombres está casi completa porque en la coalición –blancos y colorados, específicamente– todavía falta definir quiénes irán a algunos lugares. Pero también falta definir cuándo se votarán las venias en el Senado.

La senadora del Partido Nacional (PN) Graciela Bianchi, una de las coordinadoras de la bancada blanca en la cámara alta, dijo a la diaria que “para que queden definitivamente integrados los entes” tienen la idea de hacer una sesión extraordinaria del Senado la semana próxima (las sesiones ordinarias se realizan del 1º al 18 de cada mes, por eso se precisa una especial), “porque los nombres ya está en el Poder Ejecutivo” y le dieron tiempo a Presidencia para que mande las venias. Sin embargo, fuentes del Frente Amplio dijeron a la diaria que por ahora no se maneja la posibilidad de una sesión extraordinaria para votar las venias, por lo tanto, subrayaron que la postura del oficialismo es votarlas en mayo, cuando lleguen “todas”.

Sea como fuere, por el PN los nombres para los cargos hasta el momento son los siguientes, ordenados por sector –en número decreciente de votos, según la elección de octubre–: por Alianza País, el grupo liderado por el senador Javier García: Juan Curbelo (Comisión Administradora del Río de la Plata), Leandro Claramunt (Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones), Laura Raffo (Antel) y Darío Castiglioni (UTE). Por Aire Fresco, el sector del excandidato y senador Álvaro Delgado y del expresidente Luis Lacalle Pou: Jorge Gandini para la Administración Nacional de Puertos (el exsenador es líder de Por la Patria, pero hizo un acuerdo con Aire Fresco por el Senado) y Federico Daverede (Comisión Administradora del Río Uruguay).

Por D Centro, el grupo del senador Nicolás Olivera y de la exvicepresidenta Beatriz Argimón, van Richard Charamelo (Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua) y Martín Fernández (Banco República). En tanto, al herrerismo (comandado por el senador Luis Alberto Heber) le tocó un solo cargo, que será para Santiago Borsari (Corporación Nacional para el Desarrollo). De todas maneras, propuesto por el herrerismo (porque hizo un acuerdo con el grupo del exsenador y empresario Juan Sartori para la cámara alta, Todo por el Pueblo), el veterano dirigente Alem García irá a la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo. Por último, Alianza País propuso al exdiputado Juan José Bruno para el Banco de Seguros del Estado.

A los blancos aún les resta definir quiénes ocuparán sus dos cargos de ministros en la Corte Electoral y uno en el Tribunal de Cuentas. Además de esos lugares, de los 22 que le tocan al PN todavía hay cuatro para los que no se entregaron nombres a Presidencia. Según fuentes blancas, esos cuatro lugares son los que quedarán pendientes porque van a esperar por las elecciones departamentales de mayo, en las que algunos candidatos para los cargos pueden ser electos.

En el caso del Partido Colorado (PC), según confirmó la diaria con fuentes coloradas, la lista va quedando así: José Amy (OSE), Julio Luis Sanguinetti (Banco Central del Uruguay), Germán Coutinho (Ancap) y Ángel Facchinetti (Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente). El lugar en AFE le tocó a Vamos Uruguay (VU), específicamente al grupo del diputado Walter Cervini (ex Ciudadanos), y para allí se manejan los nombres de Pablo Lanz (uno de los candidatos a intendente de Florida por el PC) y el exministro de Ambiente Robert Bouvier (uno de los candidatos del PC para intendente de Lavalleja). Desde VU dijeron a la diaria que el nombre para ese cargo seguramente se defina luego de las elecciones de mayo. Al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay irá por el PC, específicamente por Crece, Carina Gómez, ex defensora de oficio de menores y adolescentes.

Siguiendo con el PC, al Instituto Nacional de Colonización irá el abogado Luca Manassi, de VU, que fue la mano derecha en la campaña del diputado y expresidente de Antel Gabriel Gurméndez. El exdiputado Martín Melazzi irá al Tribunal de Cuentas, Max Sapolinski (VU) y la exdiputada Susana Montaner (de Unir para Crecer, el sector de Andrés Ojeda) a la Corte Electoral y la exdiputada María Eugenia Roselló se desempeñará en la Secretaría del Senado (para estos últimos cuatro lugares no se precisa pedido de venia del Poder Ejecutivo).

Por último, a los dos socios minoritarios de la coalición, el Partido Independiente (PI) y Cabildo Abierto (CA), les corresponden dos cargos a cada uno. En el caso del PI, el acuerdo original en la oposición era que tuviera un solo cargo, pero luego de tires y aflojes el PN le “cedió” uno. Javier Lasida, presidente saliente del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed), tendrá un cargo en ese organismo pero por la oposición, en el nombre del PI. Y el otro cargo de ese partido será para el exdiputado Iván Posada, que irá al Tribunal de Cuentas.

En tanto, por CA, el exvicepresidente del Banco Hipotecario del Uruguay Marcos Laens se mantendrá en ese mismo organismo pero como director de la oposición, mientras que Marcos Methol, senador suplente de Guido Manini Ríos (líder de CA) en la anterior legislatura, irá a la Comisión de Cuenca del Río Cuareim.