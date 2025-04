Este miércoles la cámara alta homenajeó al fallecido senador colorado Adrián Peña, a un año de su muerte. Al rato, la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Diputados trató, como único tema del orden del día, una iniciativa para transparentar el ingreso a las intendencias y que sea por concurso. Este era, justamente, [uno de los proyectos que presentó Peña en la pasada legislatura, pero, como no contó con el apoyo de los blancos, naufragó en el Senado sin siquiera ver la luz en Diputados.

En la comisión fue una de esas jornadas en las que las idas y vueltas imprevistas también estuvieron en el orden del día. El diputado de Cabildo Abierto (CA) Álvaro Perrone, que integra la comisión, escribió en su cuenta de X que se dio una “increíble situación”. Sostuvo que tenían “acordado votar el proyecto de Peña de ingreso por concurso a las intendencias”, pero el Partido Nacional (PN) y el Frente Amplio (FA) “se negaron”.

“El FA presentó un nuevo proyecto, que vimos bien y propusimos votarlo. El mismo FA se negó a votar su propio proyecto; luego de eso, cuarto intermedio de cinco minutos. Se van el FA y el PC; pasado el tiempo, no volvieron. Nos retiramos de sala sin saber qué pasó. Claramente, no hay intención de avanzar en esta materia: dilatorias de todo tipo por el resto de los partidos”, sostuvo Perrone.

El diputado del FA Fernando Amado, presidente de la comisión, subrayó a la diaria que Perrone manifestó que no sabe cómo terminó la sesión, “y es verdad porque si te vas antes es difícil que sepas qué pasa”. Amado sostuvo que el FA y el PC no tienen un acuerdo, sino “la voluntad concreta de avanzar en base al proyecto presentado por el PC, pero sumándole cosas” de la iniciativa que presentó el oficialismo en las últimas horas. Amado subrayó que no tienen una actitud dilatoria, al punto de que fijaron una sesión extraordinaria de la comisión para trabajar este tema, que se hará el 23 de abril, para “avanzar rápido”. El objetivo —señaló— es tratar de tener “un texto aunado”. Por lo tanto, sostuvo que lo de Perrone “es un berrinche”.

Además, Amado dijo que “felizmente, parecería” que el FA tiene las mayorías necesarias para aprobar el proyecto, con el apoyo del PC y de CA. La iniciativa precisa una mayoría especial, ya que, por tratarse de una norma aplicable “a los funcionarios de todos los gobiernos departamentales”, según lo establece el artículo 64 de la Constitución, necesita dos tercios de votos del total de componentes de cada cámara para llegar a buen puerto.

Amado dijo que, como el texto del FA lo vieron todos los integrantes de la comisión por primera vez este miércoles, hubo legisladores que pidieron informes de especialistas constitucionalistas, algo que “es normal y necesario, justamente, para que el texto que salga sea el mejor”. Subrayó que “cuantos más partidos lo voten, mejor”. Entonces, si el PN “precisa un poco de tiempo para trasladarlo a su interna y quiere un informe jurídico, no hay problema, y eso no es una actitud dilatoria”. En cuanto al proyecto presentado por el FA, Amado señaló que le da “mucho más cuerpo”, dado que la iniciativa original tenía un artículo único, entonces, dejaba “todo abierto”.

El proyecto del FA tiene siete artículos. La iniciativa establece que “toda designación de personal en los gobiernos departamentales deberá realizarse mediante concurso público y abierto, previo pronunciamiento favorable de la Oficina Nacional de Servicio Civil [ONSC] sobre aspectos de juridicidad”. Además, el texto dice que “se garantizará el cumplimiento de los cupos de inclusión establecidos en la normativa vigente, promoviendo la participación de colectivos protegidos”.

También establece que el cumplimiento y aplicación de la ley “será evaluado cada dos años por un comité de supervisión integrado por representantes del Poder Ejecutivo, la ONSC, el Congreso de Intendentes y la sociedad civil, con el objetivo de analizar su impacto y proponer ajustes si fueran necesarios”.

Blancos y colorados: tiempo al tiempo

Por su parte, el diputado blanco Mario Colman, integrante de la comisión, dijo a la diaria que son la primera cámara de este nuevo proyecto; por lo tanto, no tuvieron instancias para trabajar la iniciativa. Además, resaltó que el proyecto original de Peña tampoco fue tratado por la cámara baja en el período anterior.

“Entonces, yo dije que el PN está dispuesto a tratarlo, trabajarlo y aportar, e incluso hay compañeros dispuestos a votar, pero si somos primera cámara, no se puede votar así, no es serio. No pueden pedirte que votes un proyecto de esta envergadura sin haberlo tratado”, sostuvo. Agregó que el nuevo proyecto del FA, como recién ingresó, todavía no pudo presentarse a la bancada blanca, e insistió con que “es una locura el tratamiento de estas cosas así, cuando sos primera cámara”.

“Con muchísimo gusto se estudia, no tengo ningún problema”, dijo, sobre el proyecto del FA, el diputado colorado Juan Martín Jorge, que también integra la comisión. De todas maneras, aseguró a la diaria que habían conversado sobre “darle para adelante al proyecto que había presentado Peña originalmente, que a su vez ya había tenido un avance importante en el Senado en el período pasado”. Por lo tanto, dijo que, hasta estas últimas horas, “no había motivo para cambiar ese camino de trabajo”.

Jorge agregó que recién este miércoles de mañana se enteró de que había un texto alternativo del FA y eso “complicó todo el tema”. Aclaró que con el oficialismo no había “un acuerdo político para votar”, sino sobre “cuál era la manera más inteligente de trabajar”, es decir, “la fecha, la hora y seguir trabajando en este tema”. “Es imposible que haya un acuerdo sobre el proyecto cuando todavía no tuvimos tiempo de estudiarlo. Fue un acuerdo de agenda, no de texto”, insistió. De cualquier forma, el diputado colorado sostuvo que en la comisión “no hubo uno que no dijera que estaba de acuerdo con el fondo del asunto”.