Apenas trascendió el dato, que fue difundido en primera instancia por El Observador, el senador del Frente Amplio (FA) Daniel Caggiani afirmó en X que la situación financiera de Ancap es “otra de las bombas dejadas por el anterior gobierno”. Caggiani sostuvo que la anterior administración “no sólo no invirtió, sino que además desfinanció la empresa de todos los uruguayos”, y apuntó que en 2019 el ente público tuvo un balance positivo. En efecto, Ancap finalizó 2019 con un superávit de 1.513 millones de pesos.

Caggiani fue secundado por su compañero de bancada Sebastián Sabini, quien criticó a “los reyes de la gestión pública” por haber dejado “un déficit de 130 millones de dólares” en Ancap. “Otro clavo más que vamos a tener que sacar”, afirmó Sabini en X.

La situación financiera de Ancap, no obstante, era previsible. En enero de este año, la empresa estatal publicó los resultados hasta setiembre de 2024, que ya mostraban una pérdida de 105 millones de dólares, cuando todavía restaban tres meses para cerrar el balance. En ese momento, el directorio asoció el déficit a “la falta de producción local de combustibles” debido a la parada técnica de la refinería de La Teja.

Asimismo, el directorio de Ancap señaló en aquel entonces que las importaciones de los combustibles ya refinados “superaron en costo” el precio de paridad de importación calculado por la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, y apuntó que, “si la refinería hubiese estado operativa y los precios de mercado se hubieran transferido al consumidor, el resultado de Ancap hubiese mejorado en aproximadamente 89 millones de dólares”.

Desde el actual gobierno dijeron a la diaria que el balance de 2024 “está reflejando ni más ni menos que un problema de gestión”, ya que el mantenimiento de la refinería de La Teja “no es un evento desconocido para Ancap”. La situación “preocupa” en el oficialismo, sobre todo, porque los “precios políticos” de los combustibles continuaron en los primeros dos meses de 2025. “Vamos a tratar de evitar que Ancap vuelva a tener pérdidas en 2025, pero ya arrancamos con un piso negativo”, señaló la fuente.

Desde la oposición aseguran que Ancap está “sólida” y “eficiente”

El nacionalista Diego Durand, que fue vicepresidente de Ancap durante el período pasado, dijo a la diaria que “la fotografía” del balance del año pasado responde a “los resultados del pórtland”, por un lado, y, por otro, a “los resultados de tener la refinería parada, que implicó más tiempo del esperado porque tuvimos conflictividad sindical”.

Durand señaló que la parada técnica duró 11 meses –siete de los cuales cayeron dentro del balance de 2024–, “cuando lo que habíamos estimado era una parada de siete meses”. El dirigente nacionalista apuntó una vez más contra la “conflictividad sindical”. “La situación de que no se hacían horas extras llevó a tener más días parada la refinería, y el lucro cesante, es decir, la ganancia que te deja tener encendida la refinería, son 670.000 dólares por día; si eso lo multiplicás por tres meses de excedente que tuvimos, aproximadamente, te da la diferencia del resultado contable de la foto del año pasado”, expresó.

De todos modos, Durand señaló que en “el acumulado de los cinco años” Ancap tuvo un superávit de 206 millones de dólares, y mencionó que a marzo de este año la empresa estatal “tiene 124 millones de dólares en caja”. Aseguró que Ancap está “sólida” y “eficiente”.

“El balance no nos sorprende, [pero] sí nos preocupa”, dijo a la diaria el secretario general del sindicato Federación Ancap (Fancap), Manuel Colina, quien sostuvo que “un componente importante” del déficit registrado está vinculado a la programación y la ejecución de la parada técnica. Afirmó que en julio de 2023, “a 60 días de arrancar –en teoría– el paro de unidades, Ancap no tenía ni el 50% de las cosas arregladas y mucho menos tenía arreglado con las empresas y los trabajadores cómo iba a trabajar”.

Colina rechazó el argumento de la conflictividad sindical: “Las medidas sindicales que llevó adelante Fancap en el conflicto de la industria cementera terminaron todas el 26 de setiembre de 2023, y Ancap termina arrancando a toda máquina el paro de unidades [en la refinería] recién a fines de octubre de 2023”, manifestó.

Si bien reivindicó la parada técnica, “porque es lo que nos permite estar al día tecnológicamente en el mundo”, Colina sostuvo que esto requiere una programación. “Hay que pensar y hacer los números antes; el Estado tiene que guardar dinero para hacer la parada técnica y no tener problema, [pero] eso es lo que no hizo el gobierno anterior: no guardó dinero y endeudó a Ancap por muchos millones de dólares”, afirmó.

El secretario general de Fancap apuntó además que la empresa estatal está “en pésimas condiciones”, con “un mínimo histórico de personal” y “enormes problemas de seguridad industrial en todos los ámbitos”.