El caso de la ministra de Vivienda, Cecilia Cairo, va tomando cada vez más temperatura en el ambiente político, y el termómetro que lo mide son las voces que se van sumando en su contra. Uno de los dirigentes que aún no había hablado del tema era el senador y excandidato del Partido Nacional (PN), Álvaro Delgado.

Este jueves de tarde escribió en su cuenta de X: “¡Ya está! Es inadmisible que la ministra de Vivienda se mantenga en el puesto después de haber evadido durante más de 20 años los impuestos de su vivienda”. Delgado agregó que “las dificultades que haya afrontado no la eximen de responsabilidad, sobre todo cuando nunca dejó de pagar los aportes al Frente Amplio [FA] y al MPP”. “El presidente Orsi debería removerla. No pedimos anuncios, se trata de gobernar”, finalizó.

También en la tarde de este jueves, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Colorado (PC) publicó una declaración sobre el tema, firmada por su secretario general, el senador y excandidato Andrés Ojeda. En el documento el CEN expresa “su profunda preocupación” ante los hechos que involucran a la ministra de Vivienda, “quien durante más de dos décadas no cumplió con sus obligaciones tributarias ni regularizó las obras de su propiedad, en clara contravención a las normativas vigentes”.

Para los colorados, “resulta particularmente grave que una alta jerarca de gobierno, cuya función es velar por el cumplimiento de las políticas de vivienda y urbanismo, haya incurrido en omisiones que contradicen flagrantemente el marco legal que ella misma está llamada a hacer cumplir”. “El desconocimiento o el incumplimiento de las normas por parte de un ciudadano puede ser censurable; cuando lo hace una autoridad, es inadmisible”, se agrega.

El CEN del PC sostiene que en una república democrática, “todos los ciudadanos deben ser iguales ante la ley, y quienes ejercen responsabilidades públicas deben ser los primeros en dar el ejemplo en el cumplimiento de sus deberes fiscales y administrativos”.

“Por lo tanto, el CEN del PC insta al presidente de la República a ejercer con responsabilidad su investidura y adoptar una decisión clara y contundente respecto a la continuidad de la señora ministra de Vivienda en el cargo, a efectos de preservar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y el respeto al Estado de Derecho”, se subraya. Por último, los colorados sostienen que “el prestigio del gobierno y la credibilidad de la función pública no pueden quedar subordinados al silencio o la tolerancia frente a conductas que lesionan la ética republicana”.

Colorados ya resolvieron interpelación si la ministra sigue en el cargo

A esto hay que sumarle que la bancada del PC ya definió interpelar a Cairo en la Cámara de Diputados. El representante colorado Juan Martín Jorge, de Vamos Uruguay, señaló a la diaria que definieron ir por ese camino, pero son “totalmente respetuosos de los tiempos de los otros partidos, principalmente por las fechas especiales en las que estamos”. Jorge sostuvo que el PN manifestó su intención de interpelar, así como también Identidad Soberana, el partido liderado por el diputado Gustavo Salle, y el Partido Independiente, pero Cabildo Abierto (CA) “aparentemente, no”. “Estamos esperando que los coordinadores conversen, porque varios están de viaje o incomunicados. La decisión del PC oficialmente es interpelar, me designaron a mí como interpelante y estamos a la espera de los otros partidos”, insistió.

Jorge dijo que “siendo estrictos, la interpelación corresponde a cuestiones de la gestión del ministerio”, pero en el PC entienden que desde el primero de marzo, cuando asumió Cairo, hasta hoy, “cae dentro de su gestión la irregularidad del incumplimiento de ciertas normas, a confesión de parte”. Además, sostuvo que “tal vez” haya “algún tipo de irregularidad” con la declaración jurada de su patrimonio que hizo Cairo ante la Junta de Transparencia y Ética Pública.

El diputado tomó “la otra campana de esta discusión ética”, en referencia a los que señalan que “está lleno de ciudadanos que están en la misma situación”, pero “una cosa es un ciudadano común y corriente, que también tiene que cumplir con sus obligaciones”, pero en el caso de un ministro “es más grave y más condenable la conducta”. Por último, Jorge dijo que la bancada del PC quiere interpelar a Cairo “cuanto antes”, pero él piensa que se debe esperar no sólo a los otros partidos, sino también a lo que diga el presidente Yamandú Orsi, porque si Cairo renuncia, “la interpelación carece de sentido”.

A todo esto, una fuente del PN dijo a la diaria que se llegó a manejar que la interpelación sea en el Senado, pero se descartó al rato porque en esa cámara el FA es mayoría. Por lo tanto, para la oposición es mejor que esa instancia se dé en la cámara baja, donde el oficialismo no tiene mayoría. Aunque la fuente blanca sostuvo que las mayorías en Diputados “son impredecibles”.

Por su parte, el diputado de CA Álvaro Perrone señaló a la diaria que para tomar una decisión su partido va a esperar que les llegue el planteamiento de la interpelación por escrito, “con los fundamentos”. “A mí me dijeron 'vamos a interpelar a Cairo por esto que salió en la prensa', pero no tenemos ningún fundamento por escrito”, insistió. Agregó que “salieron algunas voces” que preguntaron si van a interpelar a un ministro “por una deuda”, y el diputado se pregunta si “las interpelaciones no tienen que ver con la gestión”. Subrayó que le consultará a los asesores de CA sobre si en el caso de Cairo “hay evasión o no”.

Además, Perrone dijo que “lo que más ruido” le hace -y que por eso no sabe si apoya una interpelación- tiene relación con que “la interpelación es un show”. “Entramos al cuadrilátero, nos damos de un lado y del otro, subimos videos, la gente de afuera festeja, y a la población no le llega nada. Entonces, ¿de qué le sirve a la población una interpelación cuando la ministra no va a caer? Y si cayera, cambiarían al ministro y todo seguiría igual”, sostuvo.

Perrone señaló que Cairo, a partir de su vivencia, “tiene la oportunidad de llevar adelante un plan para que toda la población pueda regularizar, con las facilidades que va a tener ella”. Agregó que se les debe sacar “lo engorroso” a los trámites, “porque hay mucha gente que quiere pagar, pero es tan pesado el Estado” que suelen tener dificultades para hacerlo.

Por último, Perrone auguró que si se realiza una interpelación por este caso, empezarán por Cairo y luego el debate seguirá “por las horas extras en Artigas, por [Guillermo] Besozzi, por el pasaporte de [Sebastián] Marset, por [Francisco] Bustillo y Carolina Ache, la regasificadora, Pluna, [Raúl] Sendic, hasta Pascasio Báez”. “Ya sabemos lo que es una interpelación”, finalizó.