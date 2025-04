El gobierno de Yamandú Orsi atraviesa desde este martes su primera crisis política, luego de que la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Cecilia Cairo, admitiera que nunca regularizó las construcciones que efectuó en su terreno, en Pajas Blancas, y que no paga el impuesto de Primaria desde 2010. Según comentaron fuentes del Poder Ejecutivo, el presidente está analizando la situación, mientras crecen voces frenteamplistas que cuestionan a la jerarca y presionan al Ejecutivo para que tome una definición.

La propia ministra contó el martes en una rueda de prensa que brindó en su casa que habló con Orsi y que el mandatario sólo le dijo que “ahora” iba a tener que “solucionar” su situación; eso significa, según ella misma, que deberá abonar lo que debe a la Intendencia de Montevideo (IM) por concepto de contribución inmobiliaria, debido a que pagó todos estos años como si su terreno fuera baldío, a pesar de las construcciones que allí tiene.

Si bien el Poder Ejecutivo se mantiene en silencio y ha preferido que pasen las horas para analizar el episodio antes de tomar una decisión, fuentes de Presidencia dijeron a la diaria que en la evaluación se “abren todas las opciones posibles”, pero que se trata de una definición política que “requiere sus tiempos de análisis y de intercambios”. En ese sentido, se espera que el presidente haga declaraciones públicas el sábado, cuando participe en el acto por el Desembarco de los 33 Orientales en la playa de La Agraciada, en Soriano.

A su vez, el martes a las 9.00 habrá una nueva reunión del Consejo de Ministros, en la que Cairo se reencontrará con sus compañeros de gabinete luego de este episodio.

La ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial dijo, en la rueda de prensa que brindó y también en la entrevista que dio este miércoles en el programa Así nos va, de radio Carve, que no pensó en renunciar y que tampoco se lo planteó al presidente en la conversación que mantuvieron. También ahondó en las “prioridades” por las que tuvo que optar cuando decidió no regularizar su situación en el terreno. Habló de varios problemas propios y de familiares que hicieron que postergara la regularización; ahora, dijo el martes en su casa, no esperará más y hará los trámites necesarios para acomodar su situación ante la IM.

“Pasaron muchísimas cosas en mi vida en estos últimos años que fueron postergando un montón de cosas. No sólo la deuda que tengo que abonar y que reconozco que tengo que pagar, sino un montón de cosas más. Esa es la verdad”, reafirmó la secretaria de Estado.

Rápidamente, luego de que Cairo hiciera las declaraciones en su casa, su sector, el Movimiento de Participación Popular (MPP), y sus dirigentes cerraron filas tras la ministra y la respaldaron políticamente. Se destacó su valor militante, los orígenes y las dificultades que tuvo en la vida, además de resaltar que haya admitido el “error” y haya anunciado que lo iba a subsanar.

“Cecilia es una militante de a pie, incansable, que asumió en el Ministerio de Vivienda con el objetivo de que todos nuestros compatriotas pudieran tener una casa digna. Hoy explicó su situación, pidió disculpas y se comprometió a trabajar para subsanar un asunto que es personal”, decía el mensaje publicado por las cuentas oficiales del MPP en redes sociales, donde además se señalaba que la “ética debe ser un pilar fundamental” del accionar político y que “reconocer un error y corregirlo” “habla de ello”.

El respaldo a Cairo también se expresó desde la dirigencia frenteamplista. El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, se solidarizó con la jerarca y dijo a la diaria el martes que tener una deuda no la “inhabilita” a ser ministra ni a hacer política partidaria.

El miércoles, Pereira ahondó sobre esto y en una conferencia de prensa en Paysandú señaló que la “renuncia” es una “sanción demasiado dura por una deuda”. “Parto de la base de que pondrá el cargo a disposición del presidente, pero si fuera el presidente no tomaría esa decisión”, dijo Pereira, según recogió Canal 5.

El presidente del FA también hizo referencia al sistema que mantiene el MPP, por el que se le retiene parte del salario a los dirigentes que tienen cargos políticos. “Se han publicado noticias largas sobre las formas de pago que tienen los legisladores del MPP. Con ese salario medio hay que bancar una familia, y probablemente haya tomado las prioridades que ella dijo. En algún momento uno va retrasando estas facturas. ¿Está bien? No. Parto de la base de que es un error”, apuntó.

Críticas a Cairo desde el FA

Sin embargo, algunas voces frenteamplistas surgieron desde el mismo martes matizando el respaldo del MPP a Cairo y señalando el error cometido por la ministra. El martes lo habían hecho los hermanos Invernizzi, Mario [exalcalde de Piriápolis y dirigente del MPP en Maldonado] y Claudio, el publicista, pero este miércoles esas posturas tomaron mayor fuerza.

El senador socialista Gustavo González dijo en declaraciones a Desayunos informales que la actitud de Cairo “no corresponde”, pero destacó que lo haya reconocido. El legislador dijo que el FA tomará una postura conjunta el lunes cuando este tema sea discutido en el Secretariado Ejecutivo.

González añadió que es “lógico” que el MPP respalde a Cairo, pero remarcó que “nadie de nosotros puede decir que esto está bien”. Marcó que, si bien reconoce el rol de “luchadora” de Cairo, eso “no la absuelve de este tipo de errores”. “A los compañeros se los defiende, pero yo no soy de que el fin justifica los medios ni [de que] se defiende cualquier cosa”, apuntó. “No nos conviene, a nosotros como Frente Amplio, decir que estuvimos bien. Fue un error importante, más tratándose de la vivienda y siendo de la vivienda [...] Es sumamente preocupante para el Frente Amplio y [para] la política en general”, añadió.

Fuentes frenteamplistas señalaron a la diaria que sería bueno llegar a la próxima semana con una definición del Ejecutivo o, por lo menos, con la declaración pública del presidente Orsi. Una de las fuentes, a nivel legislativo, dijo a este medio que el gobierno está “dejando que la leche hierva” para ver “si sube del todo”, en cuanto a las reacciones políticas que el tema está generando.

La situación en torno a Cairo, comentó la misma fuente, está produciendo un “enojo brutal” entre los frenteamplistas, que no miden como grave la omisión de Cairo pero ven como un “bruto error” la defensa que se está armando. “Esto es como el ajedrez: te das una jugada, pensás que aguantás; te das otra jugada, pensás que aguantás pero ya estás peor, estás complicado, y llega un momento en que te das cuenta de que esa primera jugada fue la que te mató”, ilustró la fuente.

Quien también fue crítico fue Salvador Schelotto, candidato a la Intendencia de Montevideo, quien en una rueda de prensa dijo que estima “muchísimo” y “valora” a Cairo, pero reconoció que el episodio “puso en evidencia un error y una irregularidad” que “no se puede banalizar”. “Es importante y afecta a la fuerza política y al gobierno en un momento en el que era innecesario que esto ocurriera”, señaló, y dijo que “espera” que quien tenga que decidir sobre esto “tome medidas para corregir” la situación.

“Todos quienes ocupamos cargos de confianza sabemos que nuestros cargos están a disposición del jerarca máximo”, sintetizó.

Mario Bergara, también candidato a la IM que tiene el apoyo del MPP, dijo a su vez que le parece “razonable” que Cairo concurra al Parlamento a dar explicaciones, luego de que se conociera que desde la oposición buscarán impulsar una interpelación a la ministra en la Cámara de Diputados, justamente en la cámara en la que el FA no cuenta con mayoría.

Bergara descartó que Cairo haya cometido un delito y dijo que, “en todo caso”, existe una “falta administrativa”. El exministro de Economía y Finanzas opinó que lo que Cairo tiene que hacer es “regularizar” la situación, al tiempo que prefirió no opinar sobre si debería haber consecuencias políticas.

Se inspeccionará el terreno de Cairo

A nivel formal, el intendente de Montevideo, el socialista Mauricio Zunino, dijo que la IM iniciará una investigación que implicará la inspección del terreno de Cairo para conocer si se está ante una “irregularidad de construcción” o si hay un “esquema de evasión” impositiva.

En la oposición, en tanto, si bien hubo dirigentes que de forma rápida comenzaron a conversar para impulsar la interpelación de la ministra e incluso para pedir su renuncia, no hay una posición unánime. Guido Manini Ríos, exsenador, líder de Cabildo Abierto y esposo de la exministra de Vivienda Irene Moreira, expresó en redes sociales que prefiere “juzgar” a los jerarcas de Estado por sus “resultados”.

Por su parte, Casilda Echevarría, quien se desempeñó como presidenta del Banco Hipotecario del Uruguay durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, dijo que no comparte que Cairo deba renunciar ni que deba ser interpelada en el Parlamento.

Las fuentes oficialistas especificaron además que se aguarda que entre este jueves y el viernes de la Semana de Turismo la presión baje, al tiempo que se espera que la próxima semana –que habrá reunión del Secretariado, del Consejo de Ministros y de bancada– sea agitada, una de las más agitadas políticamente desde que comenzó el gobierno.