La situación de irregularidad del terreno en el que vive la ministra de Vivienda, Cecilia Cairo, acaparó la agenda política desde este martes, cuando se supo que la construcción en la que vive, en Pajas Blancas, no está registrada ante Catastro y que adeuda el impuesto de Primaria desde 2010.

En rueda de prensa, la jerarca dijo que no puso su cargo a disposición cuando habló con el presidente, Yamandú Orsi, y recibió el respaldo público de su sector, el Movimiento de Participación Popular, y del presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira.

Sin embargo, desde la oposición no conformó que la ministra dijera que va a regularizar su situación, y plantearon que si no es cesada por el gobierno –que aún no se expresó oficialmente– podrían convocar a una interpelación o algún tipo de acción en el Parlamento. En ese marco, el exsenador frenteamplista y candidato a la Intendencia de Montevideo Mario Bergara consideró que es “razonable” que Cairo asista a la convocatoria.

“Cada vez que el Parlamento llama a un ministro a dar explicaciones o a mostrar su política o hablar de los temas que los parlamentarios deseen, me parece razonable, y no tengo dudas de que eso pueda pasar”, afirmó Bergara en una rueda de prensa consignada por Canal 5, y agregó que “acá nadie, creo, tiene ninguna intención de ocultamiento de ningún hecho”.

Por otra parte, Bergara descartó que Cairo haya cometido un delito: “En todo caso hay una falta administrativa, pero no es una cuestión delictiva, y cuando se la cite al Parlamento irá a dar su perspectiva del tema”.

En rueda de prensa consignada por Telemundo, Bergara afirmó que “lo que tiene que hacer primero que nada [Cairo] es regularizar” la situación de su vivienda, y prefirió no opinar sobre si debería haber consecuencias políticas.