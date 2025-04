La tranquilidad de la agenda política de la Semana de Turismo se vio sacudida este martes, luego de que el programa La pecera divulgara que la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Cecilia Cairo, nunca regularizó las construcciones que hizo en su terreno en Pajas Blancas y que desde 2010 no abona el impuesto de Primaria. La jerarca brindó una rueda de prensa en la que dijo que regularizará la situación, pero igualmente en la oposición pidieron su renuncia y promueven una interpelación en caso de que eso no suceda.

En cambio, en el Frente Amplio (FA) y, particularmente, en el Movimiento de Participación Popular (MPP) cerraron filas en su defensa. Las cuentas oficiales del MPP emitieron una breve declaración en la que resaltaron las cualidades militantes de la ministra y su compromiso con la militancia: “Cecilia es una militante de a pie, incansable, que asumió en el Ministerio de Vivienda con el objetivo de que todos nuestros compatriotas pudieran tener una casa digna”, afirmó el sector, y continuó: “Hoy explicó su situación, pidió disculpas y se comprometió a trabajar para subsanar un asunto que es personal”.

El MPP consideró que la “ética debe ser un pilar fundamental” del accionar político y que “reconocer un error y corregirlo habla de ello”. “A seguir trabajando por un Uruguay mejor”, finalizó el mensaje.

Varias figuras del sector, entre ellas el senador Daniel Caggiani, coordinador de la bancada frenteamplista en el Senado, también escribieron en redes sociales. Caggiani señaló que Cairo es una “mujer solidaria y transparente como pocas” y que “no nació en cuna de oro”. “Ella se desvive por los más humildes. Le tocó ser madre muy joven y criar sola a sus hijos y nietos. Como cualquier uruguayo, trató de hacerse de un terreno y techo para ella y su familia con mucho esfuerzo cuando se quedó sin nada y tuvo que empezar de nuevo”, justificó.

De todos modos, marcó que la jerarca se “equivocó” y “lo reconoce”. “No pone excusas. No les cargamos los problemas a otros, no rompemos documentos públicos, no montamos tramas investigando ilegalmente a las víctimas ni nos organizamos para mentirle al Parlamento. Que gobierne la honestidad también es que los gobernantes vivan las peripecias de muchos y que, cuando se equivocan, asuman sus errores y los solucionen como corresponde”, sentenció.

El dirigente del MPP y exsenador Charles Carrera también respaldó a la ministra: “Cecilia siempre dio la cara y hoy no fue la excepción. Todo mi respaldo y solidaridad con una de las personas más comprometidas con la causa de los más débiles”, escribió en X.

El también senador por el MPP Nicolás Viera cuestionó a los “impolutos que tienen la panza llena”. Ellos “no perdonan que una ministra sea como su pueblo, viva en un barrio de trabajadores en una casa con techo de chapa. Cairo se defiende con su trabajo, con su vida, con sus sueños y con una barra enorme de pueblo que está atrás”, escribió, también, en X.

Otras voces emepepistas también se manifestaron en redes sociales. Tal es el caso del diputado por Maldonado, Joaquín Garlo Alonsopérez, quien apuntó que “reconocer el error y corregirlo” señala que Cairo tiene un “compromiso ético real”. La diputada Julieta Sierra, por su parte, habló de la “integridad” de la jerarca. Esa cualidad, señaló, “no se ve empañada por una deuda”, sino que se “ve fortalecida por su vocación con los más jodidos”. “No vive en un barrio privado, apenas en una casa que construyó con su propias manos para sus hijos antes que para ella. Se regulariza y se sigue”, remarcó.

Fernando Pereira: “Siento solidaridad con la ministra”

A nivel del FA, Fernando Pereira, el presidente de la fuerza política, dijo a la diaria que este tema será tratado el lunes en el Secretariado Ejecutivo, pero remarcó que, a título personal, la deuda de Cairo “no la inhabilita” a hacer política y que, por eso, manifiesta su “solidaridad” con ella. “Como cualquier ciudadano, como cualquier uruguayo común, tiene deuda. Hay muchas personas que viven como Cecilia, que tienen deudas, y eso no los inhabilita en absoluto ni legal ni políticamente”, señaló el dirigente.

Pereira dijo que “en algún momento” hay que trabajar para que las formas que existen para que los ciudadanos regularicen sus deudas sean más accesibles. “No veo un problema legal, veo una histeria bárbara de algunos actores políticos que no tienen nada para decir con casos que tienen abiertos, como el caso de Besozzi [exintendente de Soriano investigado por varios delitos vinculados a la gestión pública]. Ahí parece que es la fiscal o la Fiscalía que están haciendo una causa. ¿Tiene una deuda? ¿Cuál es el problema?”, se preguntó.

“Ella no se favoreció de ninguna ley. Tiene que regularizar como cualquier vecino de al lado. Hay que tratar de que esos contratos o convenios sean más ágiles, tiene que ser algo menos complejo que no lleve a que tengas, por ejemplo, que contratar un gestor”, continuó Pereira. El dirigente señaló que “Montevideo está lleno de personas” que atraviesan situaciones similares a la de Cairo. “Es razonable que pase esto cuando se tiene un terrenito y se construye como puede, pero no hay que hacer una bulla bárbara. Un día tenés que pagar la deuda. ¿Se va a investigar si cada uno de los ministros tiene una deuda? ¿Eso puede ser algo que inhabilite?”, volvió a preguntar.

“Esta es mi posición personal: siento solidaridad con la ministra. He visto familias enteras en esta situación. No se le va a perdonar la deuda por ser ministra”, añadió, y dijo que es hora de que el sistema político busque un proyecto para atender las deudas de los ciudadanos.

Matices en el FA

Algunas voces frenteamplistas, en menor medida, cuestionaron el accionar de la ministra. Tal es el caso del exalcalde de Piriápolis y también dirigente del MPP Mario Invernizzi, quien, en respuesta al mensaje de apoyo de la diputada Sierra en X, escribió que “existen los trámites de autoconstrucción en el BPS”, lo que “hace que las cargas sociales no sean un peso impagable, menos cuando se ha tenido un sueldo de diputado”. “La evasión de aportes es evasión de aportes y quitará solidez argumental al momento que haya que exigir el cumplimiento de normas de Ordenamiento Territorial. Si se quiere ser ministro, son cosas que hay que valorar”, lanzó.

En tanto, el publicista político Claudio Invernizzi, hermano del exalcalde, también cuestionó a la jerarca: “Quien pretenda asumir responsabilidades de gobierno tiene que haber cumplido antes con todos sus deberes ciudadanos. En algún lugar seguro que está escrito, y si no lo está, que quede grabado para siempre en la conciencia de cada persona con aspiraciones de servidora pública”.

Oposición pide la renuncia y evalúa interpelación

La oposición salió rápidamente a cuestionar a la ministra e incluso varias figuras opositoras comenzaron a moverse para promover llamados a sala o interpelaciones a la jerarca. Tal es el caso de la senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi, quien en diálogo con la diaria adelantó que el tema aún no se trató de manera orgánica dentro de las filas nacionalistas, pero que se dialogará para ver qué acciones se pueden tomar.

Desde la Cámara de Diputados, el Partido Colorado promoverá una acción conjunta con todos los partidos de la coalición, dijo a la diaria el diputado Juan Martín Jorge. El legislador dijo que apenas se conoció la información se comunicó con Conrado Rodríguez, coordinador de la bancada de diputados colorada, para evaluar si lo mejor es llamarla a comisión de Vivienda o al pleno de la cámara.

“Entiendo que las acusaciones son graves. No puede decir tan livianamente que tiene la casa sin regularizar, justamente la ministra de Vivienda, que no paga hace 20 años el impuesto de Primaria. Son impuestos y tributos que están destinados a la educación pública”, criticó.

Jorge señaló que este tema le “quita autoridad moral” a Cairo. “¿Cómo les exige a los ciudadanos que cumplan con las obligaciones? ¿Con qué autoridad moral lo hará? Por mucho menos de esto, en el período pasado, se pedía la renuncia e incluso las autoridades renunciaban. Hay que mantener la vara alta, en el primer mundo esto no camina”, aseguró.

Por otra parte, Guido Manini Ríos, exsenador de Cabildo Abierto y esposo de la exministra de Vivienda Irene Moreira, se mostró más cercano al oficialismo: “Prefiero juzgar a los ministros por su resultado. En este caso la juzgaremos por las soluciones habitacionales que les dé a los más frágiles. Si no pagó sus impuestos, que le apliquen las multas que correspondan”, sentenció.