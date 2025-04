El intendente de Montevideo, Mauricio Zunino, dijo este miércoles que la comuna deberá analizar si el caso de la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Cecilia Cairo, señalada por no declarar las construcciones que hizo en su terreno, es una “irregularidad de procedimiento” o puede existir un “esquema de evasión” fiscal.

Cairo reconoció el martes, luego de que se divulgara la información en el programa La pecera de Azul FM, que no había declarado ante la Dirección Nacional de Catastro las modificaciones que le realizó al terreno en Pajas Blancas y que por ese inmueble pagaba, a pesar de no serlo, como un “terreno baldío con mejoras”. También reconoció que desde 2010 no paga el impuesto de Primaria.

Este miércoles, el jefe comunal de Montevideo fue consultado sobre esta situación. En una rueda de prensa explicó que la Intendencia de Montevideo (IM) “no tiene acceso” a saber quiénes son los propietarios de los inmuebles si no hay un procedimiento judicial de por medio, como puede ser un embargo o remate. “Los sujetos contribuyentes son los inmuebles”, dijo al ser consultado sobre si la IM conocía que la ministra estaba en esa situación.

También comentó que no tiene elementos para definir en el caso particular, porque aún la comuna no lo ha analizado. De todos modos, dijo que si “hay construcciones que no se declararon”, se estaría ante una “irregularidad de procedimientos” y marcó, a su vez, que “si hay construcciones que no tributaban”, puede existir un “esquema de evasión”, que es “otra infracción”.

“Lo que sí nos corresponde es analizar la situación, si existe una irregularidad de construcción o si existe una evasión, que es un poco lo que indagaremos en estos días. Es una cuestión de procedimientos, y si se detecta esto se harán las averiguaciones correspondientes para regularizar la situación”, señaló.

Dijo también que la “valoración política” sobre la actitud de Cairo se debe hacer en los “ámbitos correspondientes” del Frente Amplio, cosa que la fuerza política hará el próximo lunes, según dijo a la diaria el presidente frenteamplista, Fernando Pereira.

“No nos conviene, a nosotros como Frente Amplio, decir que estuvimos bien”

Por otra parte, el senador Gustavo González, del Partido Socialista, al igual que el intendente Zunino, dijo en la mañana de este miércoles que este caso “evidentemente” genera un “daño a la política”. “Es una actitud que no corresponde haberla realizado y ella lo ha reconocido”, dijo en una entrevista con el programa de Canal 12 Desayunos informales.

El legislador señaló que “conoce” a Cairo y que sabe que “debe ser la que más está sufriendo en este momento”, porque “se la expone a un escarnio público”. “Pero los errores no podemos ocultarlos y ella lo reconoció”, apuntó.

González confirmó que este tema se tratará en la sesión del lunes del Secretariado Ejecutivo frenteamplista, y señaló que es “lógico” que los “compañeros del MPP”, sector al que pertenece Cairo, hayan manifestado su apoyo a la jerarca.

“En ese marco, creo que nadie de nosotros puede decir que esto está bien”, afirmó, pero también cuestionó a la oposición por salir tan “urgentemente” a pedir la renuncia de la ministra. “Lo otro que también me preocupa es qué se pide y quiénes lo piden, porque quien esté exento que tire la primera piedra. Hay que ver quién pide ahora con tanta urgencia cosas que en otro momento no fueron así”, criticó.

González marcó que, si bien reconoce el rol de “luchadora” de Cairo, eso “no la absuelve de este tipo de errores”. “A los compañeros se los defiende, pero yo no soy de que el fin justifica los medios ni [de que] se defiende cualquier cosa”, apuntó. “No nos conviene, a nosotros como Frente Amplio, decir que estuvimos bien. Fue un error importante, más tratándose de la vivienda y siendo de la vivienda [...] Es sumamente preocupante para el Frente Amplio y [para] la política en general”, añadió.