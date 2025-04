La ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Cecilia Cairo, está en el ojo de la tormenta desde la tarde del martes, luego de que un informe del programa La pecera revelara que su casa no está regularizada ante Catastro y que adeuda impuestos desde 2010. Esta mañana, Cairo profundizó en las “prioridades” que postergaron la regularización de sus construcciones y juró que no considera que su falta amerite la renuncia al cargo porque no se quedó “con la plata de nadie”: “Tengo una deuda que tengo que pagar y reconozco el error”.

Entrevistada por el programa radial Así nos va, la ministra dijo que pensó “varias veces” en regularizar la vivienda para “también darle un valor al predio”, pero, debido a diversas situaciones familiares, “el trámite con el agrimensor se fue postergando”, aseguró.

La ministra ya había explicado que el terreno se lo dio su padre, luego de que remataran la vivienda que tenía en el Cerro. Allí construyó su casa y, más tarde, también lo hicieron sus hijos. Cairo contó que su primer nieto nació en 2006 y que su hija mayor comenzó a construir una vivienda en el terreno. En 2012, su hija del medio fue madre e hizo lo mismo. Finalmente, su hijo menor, cuyo padre falleció cuando él tenía 14 años y recibió una pensión que duraba hasta los 21, “cuando cumplió 18 se compró materiales y se hizo primero una piecita de cinco por cinco. Y bueno, después tuvo su compañera y ahora tengo un nieto, así que eso se agrandó”, relató. “Fuimos construyendo nosotros de a uno”, dijo Cairo, luego de afirmar que por ninguna de esas construcciones hicieron los aportes correspondientes al Banco de Previsión Social.

Cairo también contó que, luego del nacimiento de su primer nieto, el padre de sus hijos “trajo tres nietos de su primer matrimonio” porque “se los había sacado el INAU a su hija”. En 2012 la menor “se cae en un aljibe en Pajas Blancas y no la pudimos salvar, falleció. Eso hizo que todo se complicara otra vez”, relató la ministra, y agregó que a los siete meses el padre de sus hijos fue diagnosticado con cáncer terminal y falleció.

Otra situación que “volvió a trastocar todo” fue la denuncia por acoso sexual a su esposo, Jorge Meroni, en 2022, la cual motivó que presentara su renuncia como alcalde del Municipio A de Montevideo.

“Pasaron muchísimas cosas en mi vida en estos últimos años que fueron postergando un montón de cosas. No sólo la deuda que tengo que abonar y que reconozco que tengo que pagar, sino un montón de cosas más. Esa es la verdad”, reafirmó la secretaria de Estado. Con respecto al impuesto de Primaria, del que pagó dos cuotas en 2010 y luego dejó de hacerlo, según informó La pecera, Cairo dijo que “siempre” pagó la contribución inmobiliaria, aunque correspondiente a un terreno baldío “con mejoras”, y pensó que “estaba todo incluido”. “Te juro que no tenía idea”, acotó. Sobre las dos cuotas que sí pagó del impuesto a la Dirección General Impositiva, la ministra sostuvo: “Me llegaron dos veces y las pagué. Por qué no me llegaron más, no lo sé”.

“Ante el error cometido, al que no tengo respuesta con respecto al no pago y que tengo que pagar, pido disculpas. Seguramente no advertí eso, sin lugar a dudas”, insistió la ministra, y reafirmó: “No me quedé con nada de nadie”.

Consultada sobre si considera que, por razones éticas, debería renunciar al cargo, Cairo sostuvo que “no es el caso”. “Si yo lo hubiera hecho a propósito o hubiera mentido para ahorrarme un dinero, puede ser [no] ético”, agregó.

“La vida te marca otras prioridades, lo que sí quiero dejar claro es que yo no me quedé con nada y que la deuda la tengo que pagar y es personal. No estafé a nadie ni me quedé con dinero de nadie”, aseveró Cairo.

Al respecto de por qué no declaró las viviendas cuando se anunció que asumiría como ministra en diciembre, Cairo aseguró que no dimensionó la falta. “Si lo hubiera querido maquillar, podía haberlo hecho antes, si lo consideraba un error, si consideraba que esto podría traerme problemas y de verdad no me di cuenta”, dijo.

“Lo que me pasó a mí es prueba de que a veces nos dejamos estar y reconozco que eso me pasó”, dijo al ser consultada sobre cómo piensa pedirle a un ciudadano que se ponga al día con sus obligaciones si ella misma no lo ha hecho. “Si alguien me pregunta qué tiene que hacer, le digo: ‘por favor, regularizá, que es lo mejor que podés hacer’”, dijo, y agregó que les contará su historia porque “la mayoría de la población, por lo menos en la periferia”, no tiene declaradas todas sus construcciones.

La ministra dijo que el próximo lunes iniciará los trámites para regularizar las construcciones del terreno. “Tengo un montón de cosas para hacer con la gente y lo quiero hacer. Es sencillo, tengo un compromiso con la gente que quiero cumplir”, dijo sobre por qué no considera que deba renunciar.