Las reacciones al caso de la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Cecilia Cairo, señalada por omitir ante la Dirección Nacional de Catastro las modificaciones que le realizó a su terreno, siguen su curso. El Movimiento de Participación Popular (MPP) se abroqueló en apoyo a la jerarca, mientras otras voces frenteamplistas han salido a marcar algunos matices y a señalar el error cometido por la ministra.

Salvador Schelotto, candidato a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio, fue consultado ayer sobre esta situación. En primer lugar, dijo que estima “muchísimo” y “valora” a la “compañera” Cecilia Cairo, “que es una persona con un compromiso de vida poco comparable con el de otros militantes, incluso”.

De todos modos, señaló que el episodio “puso en evidencia un error y una irregularidad” que “no se puede banalizar”. “Es importante. Afecta a la fuerza política y al gobierno en un momento en el que era innecesario que esto ocurriera”, señaló en rueda de prensa.

El arquitecto, ex director general del departamento de Planeamiento Urbano de la Intendencia de Montevideo durante el gobierno de Mariano Arana, ex director nacional de Ordenamiento Territorial (2015-2016) y ex director nacional de Vivienda (2016-2020), dijo que “espera” que quien tenga que decidir sobre este caso “tome medidas para corregir” la situación.

“Todos quienes ocupamos cargos de confianza, sabemos que nuestros cargos están a disposición del jerarca máximo: el presidente, en este caso. La renuncia está firmada y será el presidente quien deba tomar una definición”, marcó. Aunque puntualizó: “Jamás voy a hablar de que se le tiene que pedir la renuncia”.

Cairo reconoció el martes en el programa La pecera que omitió declarar las modificaciones y construcciones que le realizó al terreno donde vive, en Pajas Blancas, en el departamento de Montevideo. Asimismo, admitió que no abona el impuesto de Primaria desde 2010.