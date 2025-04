La expresidenta del directorio del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), la nacionalista Casilda Echevarría, consideró que, tras conocerse que la casa de la ministra de Vivienda, Cecilia Cairo, no fue declarada ante Catastro y que adeuda impuestos desde 2010, se hizo “una gran ola que quizás se pudo haber evitado con el compromiso de la ministra de regularizar”.

En “La tertulia” del programa En perspectiva, Echevarría sostuvo que las circunstancias personales y situaciones de vida de Cairo no la eximen de “cumplir las normas”. Recordó que, cuando asistió al Parlamento estando al frente del BHU, Cairo era una de las legisladoras “que conocían el tema, que nos daba una mano, en el buen sentido de la palabra, de interpretar lo adecuado, así que en ese sentido la respeto”.

En sus declaraciones a la prensa, desde que se conoció su falta, Cairo ha alegado que diversas situaciones familiares fueron prioritarias y postergaron la regularización de su vivienda y el pago de sus deudas.

“La situación de ella debería sacarse de la escena porque ella tiene que cumplir”, es decir, “tendrá que pagar lo que no pagó y con las multas correspondientes”, acotó la expresidenta. Sin embargo, Echevarría afirmó que no le “gustan los escraches” y no entiende por qué se pide la interpelación de la ministra en el Poder Legislativo o su renuncia.

“No me gusta esto de que ahora tiene que ir al Parlamento a dar explicaciones, porque ella ha tenido una actitud humilde, ha reconocido su error, su falta de pago, todo”, afirmó, y agregó: “No entiendo para qué la llamaríamos al Parlamento. ¿Para humillarla? ¿Para hacer una jugada política? No estoy de acuerdo con eso”.

Echevarría reafirmó que no comparte “la idea de que tenga que renunciar” si tiene que “pagar con multas y recargos y tiene que sacar ese tema de la agenda”.

La ministra dijo este miércoles que el próximo lunes iniciará los trámites para regularizar las construcciones del terreno.