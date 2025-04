El Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio (FA) se reunió este lunes por primera vez luego de la primera crisis política del gobierno de Yamandú Orsi, quien debió aceptar la renuncia de la ahora exministra de Vivienda Cecilia Cairo, luego de que se conociera que no había regularizado las construcciones que realizó en su terreno en Pajas Blancas.

Según señalaron diferentes fuentes políticas a la diaria, en la reunión se señaló que, tras el hecho, el presidente Orsi salió “fortalecido” en su liderazgo, dado que logró tomar la decisión que se creía correcta, sopesando las distintas posiciones existentes entre los dirigentes del oficialismo, principalmente del Movimiento de Participación Popular (MPP), el sector al que pertenecen tanto Cairo como Orsi, que respaldó a la jerarca desde el primer momento.

Una de las fuentes consideró que el mandatario sale “espectacularmente bien” del episodio, ya que no tuvo que “degollar” a Cairo y pudo permitir que varias figuras se expresaran, particularmente aquellas que respaldaron a la exjerarca, como el presidente del FA, Fernando Pereira.

Muchos en el FA reconocían que Orsi había sido el “candidato de la victoria”, pero que debía estrenarse en un momento político complicado, como lo fue este, con una de las referentes más importantes del MPP. “Estaba la duda de cómo era gobernando, pero demostró ser un toro experimentado”, comentó una fuente que participó en el Secretariado.

Diferentes fuentes coincidieron en que el tono de la reunión fue “tranquilo” y que no hubo pasaje de facturas, como sí habría sucedido, señalaron, si el encuentro hubiera sido la semana pasada, con el tema aún leudando. El asunto fue “dado por terminado”, especificaron, en línea con lo que se dijo públicamente.

Pereira: “Probablemente no medí la sensibilidad del frenteamplista medio”

Pereira hizo en la reunión una “autocrítica” por sus declaraciones luego de que Cairo brindara una rueda de prensa en su casa, en las que defendió a la exjerarca. Según señalaron las fuentes, en el encuentro del Secretariado no hubo reclamos a Pereira, pero él mismo reconoció su error y asumió un problema de comunicación.

Precisamente, en rueda de prensa, luego de la reunión, Pereira dijo que hubo una “comunicación de mala calidad” con los militantes frenteamplistas y “los uruguayos en general”. “Yo mismo ya hice una autocrítica pública. Probablemente no medí la sensibilidad del frenteamplista medio y de la sociedad. Y esto es un error político, no hay por qué ocultarlo”, señaló. Añadió, además, que “probablemente” sus dichos “no sintonizaron con la totalidad” del FA. “Yo represento a todo el Frente Amplio, no a los que piensan como yo. Esto, de alguna manera, es una enseñanza, como todos los errores que uno comete en la vida”, enfatizó.

Pereira dijo que “madurar las cosas” lleva tiempo, y destacó a Orsi por “pensarlas y reflexionarlas”. “Si no, uno se apresura y comete más errores. Lo que hay que hacer es parar y tomar las decisiones. El que podía tomar las decisiones las tomó. Y yo siento mucho orgullo de que nuestro presidente haya tomado la decisión, que es dolorosa para todos, también para él”, señaló.

El MPP mantuvo este lunes una reunión de la dirección nacional del sector, en la que se analizó este tema. El senador Daniel Caggiani, vocero del encuentro y coordinador de la bancada de senadores del FA, dijo en rueda de prensa que su agrupación hubiera “preferido” que Cairo continuara los cinco años en su puesto como ministra, pero “se dio una situación inesperada y ahora lo importante es que ella está regularizando la situación”. “Para nosotros esto es un tema laudado, tenemos que dar vuelta la página”, afirmó, y señaló que el MPP respalda “la actitud de la ministra”.

El FA pretende cerrar rápidamente el episodio más complejo en términos políticos desde que regresó al gobierno, hace apenas 50 días. Sus dirigentes entienden que el liderazgo de Orsi sale “potenciado” luego de tomar la “decisión correcta”, a pesar de las voces del MPP, su sector, que le pedía públicamente que Cairo continuara en su cargo como jerarca de Vivienda.

Cairo regresará a su banca en la Cámara de Diputados y militará por el FA durante la campaña para las elecciones de mayo, mientras que su lugar lo ocupará Tamara Paseyro, quien se desempañaba hasta ahora como directora nacional de Integración Social y Urbana del ministerio.