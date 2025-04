La reunión habitual del Comité Ejecutivo del Movimiento de Participación Popular (MPP) tuvo este lunes como uno de sus temas centrales la renuncia de Cecilia Cairo a la titularidad del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT).

A la salida del encuentro, el senador y coordinador de bancada, Daniel Caggiani, dijo en rueda de prensa que su sector hubiera preferido que Cairo “siguiera en la responsabilidad durante los próximos cinco años”, pero “se dio una situación inesperada y ahora lo importante es que ella está regularizando la situación”. “Para nosotros esto es un tema laudado, tenemos que dar vuelta la página”, afirmó, y señaló que el MPP respalda “la actitud de la ministra”.

Consultado sobre si el MPP no debería haber indagado en la situación de Cairo antes de proponerla para el ministerio, Caggiani contestó que no tienen como costumbre hacer “interrogatorios para nombrar gente”. “Lo que hacemos es proponer a los mejores compañeros y compañeras, y también está en cada uno cumplir con todas las obligaciones que correspondan”, puntualizó.

Tras conocerse que Cairo no había regularizado la vivienda en la que vive, según se supo por un informe del programa La Pecera de Azul FM, surgieron cuestionamientos desde el propio Frente Amplio, entre otros del senador socialista Gustavo González, que marcó el “error” de la jerarca, aunque cuestionó que se la sometiera a un “escarnio público”, y del candidato a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio, Salvador Schelotto.

Desde el MPP, la diputada Julieta Sierra cuestionó la actitud que tuvieron referentes del FA sobre este caso: “Estos días han sido un infierno (para Cairo) que ojalá no lo tenga que pasar ningún militante, sin importar partido. Tengo la conciencia tranquila de no haber pegado en el piso a una compañera”, afirmó. Respecto al clima interno en el FA, Caggiani le restó importancia a las diferencias y aseguró que la relación con el resto del FA queda “normal” después de este episodio.

El senador del MPP también fue consultado por el posteo de su sector tras la renuncia de Cairo, donde se sostuvo que “los cargos son circunstanciales y esta organización se integra de trabajadores que militan donde la organización lo decida. Porque no creemos en la ‘clase política’ y somos parte del pueblo representando al pueblo”. Desde la oposición se cuestionó el uso del término “clase política”.

“Los compañeros y compañeras que integran tanto ámbitos institucionales como el parlamento nacional y el gobierno nacional, y las intendencias, son vecinos y vecinas que deciden también militar en política, y no nos consideramos como una clase en especial o con un tipo de privilegio en especial. Sí somos privilegiados porque podemos trabajar entre otras cosas en algo que nos permite cambiar la realidad de mucha gente. Y no somos parte de una clase política porque no consideramos ese concepto, pero me parece que discutir sobre esos temas ya no hace más al asunto, para nosotros este es un tema cerrado”, insistió Caggiani.

Por otra parte, informó que Cairo tiene previsto participar en la campaña electoral de Montevideo y asumir su banca en Diputados. Además, anunció que el MPP le entregará a Orsi propuestas de integrantes del sector para ocupar la cartera de Vivienda y Ordenamiento Territorial.

Según supo la diaria por fuentes de Presidencia, está confirmado que Tamara Paseyro, integrante del MPP y actual directora nacional de Integración Social y Urbana (Dinisu) del MVOT, será quien reemplace a Cairo.