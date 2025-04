Con fecha del 1° de abril, el Poder Ejecutivo, encabezado por el presidente Yamandú Orsi, decretó la suspensión de la aplicación del Decreto 31/025, de mediados de febrero de este año, por el que el gobierno de Luis Lacalle Pou reglamentó la nueva ley de medios, 20.383, de octubre de 2024.

El decreto del gobierno del FA consigna que “se ha constatado que la referida norma tendría disposiciones que no respetan el marco normativo vigente”. Y se agrega que “es necesario proceder a su revisión a efectos de evaluar la legalidad de su articulado, que el mismo no vulnere normas o principios de Derecho y que se ajuste a lo dispuesto por la ley 20.383”. Se señala que “hasta que no se realice dicho estudio, es conveniente suspender su aplicación”.

A mediados de marzo, la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, en entrevista con la diaria, señaló que “como un escenario de mínima” se debía suspender la aplicación del decreto de reglamentación de la ley de medios. Argumentó que encontraron “elementos técnicos y formales que tienen que ser de resorte de análisis”.