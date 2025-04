“Faltaron 325 millones en el Mides [Ministerio de Desarrollo Social]. Dejaste a 4.000 personas en la calle. Podés ser intendente de La Tahona”. Ese texto se podía leer este domingo de tarde en una pancarta por la avenida Carlos María Ramírez, en pleno Cerro, a pocos metros de la esquina con Vigo, en donde hay un local del Partido Nacional. Mientras allí los militantes blancos esperaban por su correligionario Martín Lema, uno de los candidatos por la Coalición Republicana para la Intendencia de Montevideo (IM), en la otra esquina un grupo de personas de la Coordinadora de Ollas Populares se manifestaba contra Lema y también contra Pablo Caldarelli, candidato blanco a alcalde del Municipio A.

A quien lo quisiera agarrar, los manifestantes le entregaban un panfleto con la imagen de Lema y Caldarelli en el que se señalaba que durante la pandemia, cuando el candidato a intendente encabezaba el Mides, “les sacó los insumos y atacó a las ollas y merenderos para que no hablaran más de hambre y necesidad”. “Privatizó para darles negocios a sus amigos. Aumentó al doble los uruguayos en situación de calle. Quiere ser intendente para acomodarse él y a sus amigos para hacer negocios, para su beneficio y no para beneficio de la gente”, decía el texto.

Lita Leite, de la Coordinadora Popular y Solidaria, que estaba allí, subrayó a la diaria que el tema “no es político partidario ni nada por el estilo”, sino que Lema trató a la Coordinadora de Ollas “de ladrones”, y también a las ollas, al denunciar “que se robaban las cosas”. Y sostuvo que a cargo del Mides “lo poco que daba lo tercerizó, se formó Uruguay Adelante y enriqueció a amigos, porque compraban en lugares que eran todos de conocidos”. “Para la Coordinadora de Ollas y la Red de Ollas del Cerro es un insulto que este señor se esté proclamando en este lugar”, finalizó.

Al llegar al acto, Lema fue consultado por la diaria sobre el contenido del panfleto. El candidato dijo que “con la alimentación de la gente no se juega”, que en su momento tuvo una postura y con el correr del tiempo la va a mantener en el lugar que le toque estar. “Cuando haya quien busque la alimentación con fines partidarios o que realice maniobras y los alimentos no lleguen a los que tienen que llegar, voy a estar del otro lado. Y cuando estuve en el Mides y se sustituyeron las ollas por un plan de alimentación territorial bajó la inseguridad alimentaria severa y moderada”, aseguró. Por último, dijo que “no hay que generalizar porque hay obras que se hacen con mucho cariño”, pero “este tipo de movidas” no le cambian “ni una coma” su pensamiento.

Ya en el acto, Lema le dijo a su candidato a alcalde que espera que les toque trabajar juntos, si son electos, para “transformar una zona que geográficamente es privilegiada”, pero que fue “castigada por las ausencias, por la gestión y por el abandono”. Como lo vienen diciendo los nacionalistas en cada acto por Montevideo, Lema subrayó que a la elección departamental del 11 de mayo “hay que sacarle la visión de lo partidario”, ya que se “puede pasar de un lado hacia el otro”.

Martín Lema y Pablo Caldarelli en el acto, el 6 de abril, en el Cerro. Foto: Alessandro Maradei

“Quienes estén conformes con los servicios de la IM ya saben la opción: más de lo mismo. Y quienes no estén conformes: un cambio, que es la oportunidad para nosotros”, dijo. Además, insistió con que “para cambiar hay que cambiar, no hay cambios a medias”. Lema subrayó que si le toca ganar el 11 de mayo no va a esperar al día de la asunción, sino que el 12 de mayo ya arranca “a transformar Montevideo”.

Enfocado en la zona, bastión del Frente Amplio en términos electorales, habló del “tema patrimonial”, ya que “reflotar el Municipio A, desde todo punto de vista”, es parte de sus ejes y prioridades, porque quiere que “todos los vecinos del Municipio A vuelvan a sentir orgullo y dignidad por la zona”. Agregó que su propuesta no es una hoja de ruta, sino “un compromiso”, por lo tanto, aseguró que, si gana, limpia Montevideo, “sin vueltas”.

Lema dijo que, en el Cerro, con su equipo están haciendo “todos los días un relevamiento del estado de situación” y permanentemente ve “lo que todos ven”: que hay “días y días en que no pasa el camión a recoger el contenedor y eso acumula una cantidad de basura, y empeora la situación por la falta de barrido y de limpieza en las calles y veredas”. “Así como ahora se esperan cuatro, cinco, seis o siete días, nosotros no vamos a permitir que haya más de dos días sin que pase el camión”, finalizó Lema, mientras un entusiasta militante blanco le gritaba: “¡Muy bien, Martín! ¡Vamo’ arriba!”.