Aunque el motivo de su comparecencia ante la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Diputados era la impartición de clases en la vía pública en la Facultad de Psicología, el rector de la Universidad de la República (Udelar), Álvaro Mombrú, fue consultado este miércoles por legisladores de la oposición sobre la reciente resolución del Consejo Directivo Central (CDC) de la Udelar, por la que se solicita al gobierno encabezado por Yamandú Orsi el cierre de la oficina de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) que la anterior administración inauguró en Jerusalén.

Al término de la comisión, Mombrú dijo en una rueda de prensa que la resolución de la Udelar, que fue aprobada por unanimidad este martes en el CDC, tuvo en cuenta “el momento de la situación que se está viviendo” en la Franja de Gaza. “No era la mejor oportunidad para abrir una oficina, en particular, en Jerusalén”, expresó.

En la resolución, la Udelar cuestionó “la no condena por parte de las universidades israelíes” a “la destrucción sistemática del sistema educativo, especialmente el universitario, de Gaza por parte del gobierno israelí”. La resolución también establece que, en caso de que el actual gobierno no contemple su solicitud, la Udelar no participará “en ningún proyecto vinculado” a la oficina de la ANII, que es producto de un acuerdo con la Universidad Hebrea de Jerusalén.

Si bien señaló que “sin dudas deben existir relaciones académicas entre investigadores uruguayos e israelíes”, Mombrú sostuvo que “este es un momento muy particular”. “Nuestra esperanza es que exista paz, armonía y convivencia en la zona, y que en algún futuro se pueda trabajar razonablemente, como se ha venido haciendo hasta ahora”, expresó.

El acuerdo entre la ANII y la Universidad Hebrea de Jerusalén fue firmado el 19 de diciembre de 2024, ya en el marco de la transición. El exsecretario de Presidencia Álvaro Delgado ha manifestado que la apertura de esta oficina en Jerusalén fue “una decisión política y una señal”, mientras que el actual canciller, Mario Lubetkin, ha dicho que “se trata de un acuerdo universitario”. Lubetkin aseguró días atrás que la oficina se mantendrá “tal cual” en Jerusalén, a pesar de que el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio (FA) había solicitado a las actuales autoridades “seguir evaluando” la suspensión de este acuerdo.

Felipe Schipani: la Udelar “se está autoinfligiendo un perjuicio”

Para el diputado del Partido Colorado (PC) Felipe Schipani, miembro de la Comisión de Educación y Cultura, la resolución aprobada en el CDC es “una constatación de que en la Udelar hay un creciente antisemitismo”. Schipani dijo a la diaria que en la Udelar existe un análisis del conflicto “desde una perspectiva absolutamente dogmática y parcializada”.

“Sólo se hace mención a la respuesta que ha tenido Israel en Gaza, pero no se habla del atentado del 7 de octubre [de 2023], no se habla de los rehenes que aún están en poder del terrorismo de Hamas, no se habla del propósito explícito de Hamas de exterminar a Israel y no se habla de que, en definitiva, Israel se está defendiendo de la acción de un grupo terrorista”, expresó Schipani.

El diputado del PC dijo que con este posicionamiento la Udelar “se está autoinfligiendo un perjuicio”, porque quedará al margen de “un gran acuerdo de cooperación que le permite al país poder intercambiar con uno de los países más desarrollados en materia de innovación, ciencia y tecnología, como es Israel”.

Consultado sobre el respaldo unánime que tuvo la resolución en el CDC, Schipani dijo que esto “da cuenta de que la presión que se ha ejercido en la Udelar por estos grupúsculos que privilegian lo ideológico es creciente”. “A mí me da vergüenza ajena ver ondeando las banderas palestinas en la sala Maggiolo, donde sesiona el CDC”, expresó.

En línea con esto, el diputado del Partido Nacional Rodrigo Goñi, también integrante de la Comisión de Educación y Cultura, dijo a la diaria que “el principal perjudicado es la Udelar y todos sus académicos de hoy y de las próximas generaciones”. “La señal es pésima”, afirmó Goñi.

Por su parte, Agustín Mazzini (MPP), diputado del FA y presidente de la Comisión de Educación y Cultura, cuestionó que este tema se trate “con mucho maniqueísmo”, es decir, “o estás de un lado o estás del otro”. “Tenemos que ser solidarios con las víctimas del terrorismo en Israel, pero también ser solidarios con las víctimas de la masacre en Gaza”, expresó en una rueda de prensa.

Sobre el pedido de cierre de la oficina de la ANII, Mazzini dijo que “en políticas internacionales es una señal entrar, pero también es una señal muy fuerte salir”. “No queremos dar esa señal en este momento, porque sería volver a alimentar ese conflicto que nosotros, desde nuestras posibilidades, estamos tratando de que disminuya”, manifestó.

El diputado del FA dijo que este es uno de “esos compromisos que nos fue dejando el gobierno que se estaba yendo, esas pequeñas bombitas de tiempo que nos terminan explotando”.