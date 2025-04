El sector colorado Vamos Uruguay (VU) y el diputado nacionalista Álvaro Dastugue citarán al Parlamento a la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, por la situación de Ancap. El viernes, en conferencia de prensa junto a Cardona, el presidente Yamandú Orsi afirmó que “después de diez años volvemos a tener números negativos en el balance de Ancap”. Informó que en 2019 la ganancia de la empresa pública fue de 41 millones de dólares, mientras que en 2024 hubo 118 millones de dólares de pérdida.

Ni bien se difundieron estas cifras, la oposición salió al cruce de los números y de las explicaciones brindadas por el gobierno. Según explicó a la diaria el diputado colorado Walter Verri, quien fue además subsecretario de Industria durante el período pasado, la convocatoria a Cardona al Parlamento es “para que dé las explicaciones sobre la información que le transfirió al presidente”. “Partimos de la base de que, o se le mintió, o no se le dijo toda la información al presidente”, afirmó.

En un comunicado público, VU sostuvo que el endeudamiento operativo de Ancap “es menor al de 2020”, que la deuda global de la empresa “se redujo en un 13% respecto a 2019” y que “el pasivo estructural de Ancap se redujo en un 76%”. Acota que se recurrió a “financiamiento transitorio de capital de trabajo (US$ 200 millones) por un cambio en el régimen de importaciones (de petróleo crudo a derivados)” y que la pérdida de 2024 (US$ 118 millones) “se debe fundamentalmente a la parada técnica de la refinería por mantenimiento durante 170 días”. Agrega que desde noviembre de 2024, “Ancap ha generado resultados positivos y la refinería ha vuelto a operar en tiempo y forma” y concluye que “hoy, Ancap no está peor que en 2019”.

Verri señaló que los datos de Ancap son “públicos” y que las pérdidas están “justificadas por la parada de la refinería”. “Si esto va a enmascarar un aumento de combustibles o un ajuste fiscal, podría ser uno de los aspectos y es lo que primero surge. Tal vez se busca generar un escenario que no existe para después aumentar los combustibles. No es lo que los uruguayos merecemos”, cuestionó el diputado.

Además, la bancada de VU conformó una comisión de seguimiento integrada por legisladores -Gabriel Gurméndez, Verri y Carlos Rydström-, apoyados por un grupo técnico especializado de contadores y abogados, para realizar un “estudio serio y responsable de la situación de Ancap”, señaló Verri.

En el comunicado emitido este lunes, VU afirmó que “no permitirá que el Frente Amplio repita el desastre financiero en Ancap, como ya ocurrió en el pasado, cuando debió ser capitalizada con 800 millones de dólares debido a la pésima gestión de sus gobiernos”. Además, advirtió que “si se concreta un aumento de combustibles por encima del Precio de Paridad de Importación (PPI) o se abandona dicho indicador, VU impulsará, junto al Partido Colorado y la Coalición Republicana, la interpelación de la ministra responsable”.