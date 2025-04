El canciller Mario Lubetkin dio una conferencia de prensa este lunes para referirse a diversos temas, entre ellos, la presencia de las tropas uruguayas en el Congo y el vínculo con Argentina. El ministro estuvo presente esta mañana en la reunión que mantuvo el presidente Yamandú Orsi con la vicesecretaria general de las Naciones Unidas, Amina Mohammed, y en la presentación de cartas credenciales del nuevo embajador argentino en Uruguay, Alan Beraud, en el Palacio Estévez.

Uno de los temas que se abordó en la reunión con la funcionaria de Naciones Unidas fue la situación del Congo y de las misiones de paz en general. Según señaló Lubetkin, Uruguay pretende mantener la tradición “muy reconocida internacionalmente” del envío de tropas a las misiones de paz de Naciones Unidas, porque, entre otras cosas, eso le permite al país “tener una voz fuerte” en el Consejo de Seguridad del organismo. Sin embargo, remarcó que el gobierno no quiere “que esta tradición genere efectos negativos en nuestras tropas y en nuestros ciudadanos”.

“Lo que no se puede es trabar los procesos, y acá se ha trabado el proceso; no se está dando el proceso de rotación natural que nuestras tropas necesitan: tropas frescas que viajen y tropas que vengan”, afirmó. Indicó que desde Naciones Unidas se alega que “la realidad va más allá de una lógica burocrática, por la complejidad de la situación que hay en este momento en el Congo”, pero remarcó que la “principal preocupación” del gobierno es “preservar y proteger de todas las maneras a nuestras tropas”. Afirmó que por este motivo se solicitó un juicio internacional por la muerte de un soldado uruguayo en ese país, “para que no quede como una situación impune, sino que los responsables aparezcan, pero sobre todo que demos señales claras de que a todos los niveles es fundamental proteger a las tropas”.

El canciller señaló que, si bien Uruguay no tiene “responsabilidad directa” en los escenarios de conflicto que maneja Naciones Unidas, está ejerciendo “mucha presión para que se resuelva” el regreso de las tropas que están actualmente. “Al menos que una parte de las tropas que están allí pueda empezar a venir para generar el proceso de rotación. Esperemos lograrlo porque efectivamente notamos tensión”, indicó, en referencia a que hay integrantes del contingente uruguayo que se están pagando sus propios pasajes para retornar. Esto “demuestra los niveles de tensión que se han generado”, insistió.

Por otra parte, el canciller contó que Naciones Unidas ha hecho solicitudes para el envío de tropas a Haití que “al momento no estamos evaluando”, y apuntó que “tampoco nuestra política es enviar tropas por acá y por allá”.

Lubetkin sobre el vínculo con Argentina: “Fuimos tratados con mucho cariño”

El canciller también se refirió durante la conferencia al viaje que realizó al Vaticano el fin de semana para participar del funeral del Papa Francisco. Contó que en la oportunidad mantuvo encuentros breves con los presidentes de Argentina y Brasil, Javier Milei y Lula da Silva, y que conversaron sobre la situación del Mercosur. En particular sobre el vínculo con Argentina, destacó que “fuimos tratados con mucho cariño por parte de las autoridades” y que la relación “va por muy buen camino”. Dijo que en las últimas dos semanas mantuvo tres encuentros con el canciller argentino, Gerardo Werthein.

Lubetkin contó que este viernes habrá una reunión de cancilleres del Mercosur en Buenos Aires, para seguir trabajando en torno a la ampliación de los productos exceptuados del arancel externo común definida en el último encuentro de ministros de Relaciones Exteriores del bloque.

Sobre el acuerdo con la Unión Europea (UE), relató que tuvo una reunión con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y con el presidente del Consejo de Europa, António Costa, en la que ambos manifestaron la “voluntad plena” de la Comisión Europea de “avanzar rápidamente hacia la finalización de esta etapa del acuerdo entre la UE y el Mercosur, y la esperanza de que países como Uruguay puedan jugar muy activamente en este proceso”.

La cumbre del Mercosur se realizará en los primeros días de julio en Buenos Aires.