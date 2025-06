El sector Alianza País celebró este sábado su segundo encuentro nacional, con la presencia de dirigentes y militantes de todo el país, en la Criolla Elías Regules, del departamento de Durazno. En el evento se resolvió aprobar la candidatura del senador Javier García a la presidencia del directorio del Partido Nacional (PN). La elección será el sábado 28 de junio, y hasta el momento hay tres candidatos confirmados: Álvaro Delgado por Aire Fresco, Luis Alberto Heber por el Herrerismo y ahora García por Alianza País. El ganador ocupará el lugar de Macarena Rubio.

Alianza País es un sector que agrupa a Espacio 40, el Grupo de los Intendentes y a Alianza Nacional. Al cierre del encuentro, García manifestó: “Este debe ser un proyecto partidario, no es ni personal ni sectorial. El PN debe ser nuevamente el lugar de encuentro de los uruguayos. Un proyecto de libertad, humanismo y progreso, que definen al nacionalismo moderno, y que represente un nacionalismo inclusivo”.

En un fragmento de su discurso, el senador afirmó: “Prepararse para volver no es sólo dejar que pase el tiempo y creer que porque está Luis Lacalle Pou está todo resuelto. Sería un profundo error. Se requiere una estrategia, y pensar lo que hay que hacer para que suceda lo que queremos que suceda. Si hay estrategia, hay que tener pasos. Y es que el capítulo cero del programa de gobierno para 2030-2035 es defender la gestión que lideró Luis Lacalle Pou”.

“Estos años hay que plantarse firme, y tener un rumbo claro”, dijo el dirigente, y sostuvo que “decir que somos oposición responsable es no decir nada. Es un tema de actitud, de cómo nos vemos y cómo queremos que nos vean. No somos la oposición, nosotros somos la alternativa. No permitamos ni actuemos como oposición, sino como el gobierno que se viene”, aseguró el senador.

Por su parte, la declaración final del sector expresa su compromiso “con ser más que una oposición responsable y constructiva. Debemos ser una fuerza política que honre el respaldo ciudadano y se proyecte como una alternativa clara al actual gobierno”, y agrega que Uruguay necesita una oposición “que no sólo señale diferencias con un gobierno sin rumbo ni gestión, sino que ofrezca también propuestas serias, sensatas y viables. Alianza País asume ese rol con responsabilidad y visión de futuro”.

La declaración destaca también la necesidad de fortalecer al PN “con rumbo claro, cohesión y vocación de gobierno”, y hace hincapié en que se necesita de “un partido que no se agote en la coyuntura, sino que piense estratégicamente en el Uruguay de los próximos años”. “La gente necesita claridad de ideas, conducción política y liderazgo partidario con sensibilidad popular, siendo así capaces de interpretar y representar los anhelos más profundos de la sociedad”, señala el texto.

Por su parte, acerca del respaldo a la candidatura de Javier García, el sector expresa que “su trayectoria política, su compromiso con los valores históricos del partido y su capacidad de interpretar el presente político de Uruguay lo convierten en la figura ideal para conducir al PN en este nuevo ciclo”.

La defensa del gobierno de Lacalle Pou y de la Coalición Republicana también tuvo un párrafo aparte en la declaración, que expresa que el exmandatario supo gobernar en tiempos de adversidad, con liderazgo sereno, gestión eficiente y sensibilidad social. “Reivindicamos los logros alcanzados y apostamos a la continuidad de un proyecto político que ha puesto al país en movimiento, con rumbo claro, apertura al diálogo y firmeza en los principios”, concluye.