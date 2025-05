El candidato del Frente Amplio (FA) Mario Bergara, a quien las encuestas de opinión pública ubican como el favorito para la contienda electoral del próximo domingo en la capital del país, cerró su campaña este domingo con un acto en el Prado de Montevideo. Bergara apeló en su discurso a la “continuidad” de las anteriores administraciones frenteamplistas, pero repitió en varias instancias la consigna de “hacer mejor” aquello en lo que la gente pide “trabajar de otra manera”.

Bergara, que competirá en la interna frenteamplista con Verónica Piñeiro y Salvador Schelotto y hacia afuera con la Coalición Republicana –con el nacionalista Martín Lema como favorito en su interna–, afirmó que buscará gobernar “siempre en diálogo, siempre con participación, siempre con todos los partidos políticos que integren la Junta Departamental”. “Va a haber diálogo, va a haber escucha con los ocho municipios, que queremos que sean frenteamplistas, pero, así no lo sean, con los municipios vamos a trabajar porque son esa primera línea de cercanía con la gente”, aseguró.

El candidato que cuenta con el apoyo de más de treinta grupos del FA, entre ellos el Movimiento de Participación Popular, dijo que su objetivo es “gobernar para que en Montevideo haya más bienestar, más igualdad, más justicia, para que todas y todos podamos disfrutar la belleza que tenemos como capital del país”, y prometió un “pacto con el respeto”. “El pacto es con respetarnos a todas y todos, porque tener un Montevideo más limpio es respetarnos, porque tener un Montevideo más ágil es respetarnos, porque tener un Montevideo más seguro es respetarnos, tener un Montevideo más disfrutable es respetarnos, y lo vamos a lograr”.

Bergara aseguró que su equipo reúne “visión, trayectoria, capacidad de gestión y empatía con la ciudadanía, con los que más necesitan”. “Traemos certeza, pero lo que más traemos es amor por este Montevideo que tanto nos enorgullece. Elegimos gobernar Montevideo y vivir en Montevideo por todo lo que le debemos”, afirmó, antes de entrar en un tono más personal: “Montevideo me vio nacer, me dio el campito para jugar a la pelota, me dio esa calle para salir con la serpentina en un corso, me dio la escuela pública y mis amigos de la infancia, me dio el liceo público y la militancia, me dio la oportunidad de estudiar, de trabajar, de forjar una vida feliz. Amo Montevideo y le debo mucho, por eso quiero ser intendente del departamento de Montevideo, para hacerlo mejor”.

El expresidenciable volvió a aludir a la impronta de diálogo, pero hizo énfasis en la necesidad de mantenerlo con los trabajadores: “No se nos pasa por la cabeza pretender conducir la intendencia asumiendo que vamos a estar peleándonos contra los trabajadores todo el tiempo. Con esa tesitura no se llega lejos. Si la intendencia hace tanta cosa razonablemente bien, en buena medida esas cosas las hacen sus trabajadores”, consideró.

Bergara señaló que también pretende conversar “con empresas, con organizaciones sociales, con cooperativas”, pero remarcó que las decisiones las va a tomar su administración y que “la responsabilidad de lo que se logre va a ser por las decisiones que se tomen en la intendencia, que tome el intendente, que tome su equipo”. “Mucho diálogo, mucha escucha, mucha participación, pero la mano firme, porque nos hacemos cargo”, aseveró.

En referencia a las sucesivas gestiones encabezadas por el FA en el gobierno departamental, que mantiene desde 1990, Bergara aseguró que va a trabajar “como lo han hecho las administraciones frenteamplistas, y eso es lo que nos permite confirmar que somos continuidad: vamos a gobernar con ética, con transparencia, con rendición de cuentas, pensando en la gente, poniendo en el centro a quienes más lo necesitan”. “No queremos ingresos a dedo en la intendencia, no queremos reparto clientelístico en la intendencia. No queremos que la intendencia le compre el combustible a la estación de servicio del intendente. No amparamos las irregularidades ni la corrupción”, lanzó.

Ya en el cierre del discurso, Bergara llamó a la militancia a “darlo todo de acá al domingo” que viene, “porque el Frente Amplio tiene que seguir gobernando Montevideo, porque tiene que tener la mayor cantidad de municipios, concejales y concejalas, porque tiene que tener la mayor cantidad de ediles y edilas en la Junta Departamental”. “Lo vamos a hacer mejor, vamos a hacer juntas y juntos un nuevo Montevideo que nos siga haciendo sentir orgullosos de este pequeño lugar en el mundo en el que vivimos”, cerró el candidato.