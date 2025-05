La senadora del Frente Amplio (FA) Blanca Rodríguez afirmó, en su primera entrevista desde su incorporación a la vida política, concedida a la diaria Radio, que se encuentra en “etapa de aprender” sobre su nuevo rol como legisladora. Habló de las prioridades de su trabajo parlamentario, su vínculo con la oposición y su propuesta para la creación del comisionado parlamentario en infancias y adolescencias.

La exconductora de Subrayado afirmó que desde su pase a la política ha priorizado profundizar en los temas antes que dialogar con los medios. Además, ese tiempo dedicado a la tarea legislativa también tuvo como propósito “hacer ese clic de mi paso a otra tarea que tiene aspectos muy parecidos, pero que es otra tarea”, aseguró.

La novel legisladora sostuvo que ha tenido “un recibimiento muy generoso” de sus compañeros de bancada: “Mucho acompañamiento, mucha ayuda de la bancada, y yo diría que también paciencia de mis compañeros porque estoy en el aprendizaje”.

En cuanto al vínculo con los legisladores de la oposición, Rodríguez afirmó que con la mayoría mantiene “un conocimiento mutuo” que proviene de su etapa como periodista, y destacó que la relación es “amable”. Subrayó que también “aprende cosas” de la oposición, como “poder terminar un desencuentro conversando amablemente de otras cosas”.

Por el contrario, marcó distancia de quienes sostienen una “doble cara” entre el trato personal y la actitud en redes: “Yo lo único que no acepto es determinada actitud en el trato personal, determinada actitud incluso en el planteo profesional político y que en las redes sociales sea otra cosa. Ahí es donde yo realmente manejo el vínculo de otra manera, porque eso me parece una doble cara, una doble faz de una persona”, afirmó.

Sobre la producción parlamentaria en los casi 100 días del gobierno, Rodríguez sostuvo que la bancada está “esperando una serie de proyectos” del Ejecutivo “para tratar en los próximos días” y que considera “muy importantes”. Adelantó que habrá novedades en torno a la infancia y a temas vinculados a la energía y a la educación.

“El gobierno procedió como debía proceder” en el caso Cairo, según Blanca Rodríguez

Consultada sobre la salida de la exministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial Cecilia Cairo, luego de la polémica sobre irregularidades relacionadas con el predio en el que reside, Rodríguez consideró que “el gobierno procedió como debía proceder” y “resolvió el tema como lo debía resolver”.

“Yo siento que pertenezco a una fuerza política que quiere cambiar la política. Y, por lo tanto, tenemos que ser los primeros en hacer las cosas bien”, aseveró. No obstante, reconoció que “se generan una serie de situaciones que tienen mucho que ver con una interna política de cobrar cuentas y de estar chicaneando”.

Sobre Cairo, dijo que es una mujer a la que aprecia y afirmó que la vio “trabajando en el territorio como nadie”. “No hay asentamiento que yo haya visitado en el que no estuviera Cecilia Cairo, en el que no la reconocieran, en el que ella no supiera quiénes eran los integrantes de cada familia y cómo estaba cada uno”, aseguró. Consideró que el respaldo que recibió la exministra de sus compañeros de fuerza política “surge naturalmente en estos casos”, y reafirmó que respeta “la decisión que tomó el Poder Ejecutivo”.

Sobre la Biblioteca Nacional: “Tenemos que volver a construir un lugar que convoque”

Como presidenta de la Comisión de Educación y Cultura del Senado, Rodríguez fue consultada sobre la situación de crisis de la Biblioteca Nacional (BN), que llevó a las autoridades a tomar la decisión de cerrar las puertas al público en general. La senadora respaldó la medida de la directora de la BN, Rocío Schiappapietra, y aseguró que le “consta” que “denunció inmediatamente esta situación cuando asumió el cargo”.

“Tú no podés imaginarte lo que son los pedazos de diario originales de época que están allí esparcidos. Los libros, montoneras de libros, acervo que fue donado, sobre el piso que está inundado, suelos inundados, ratas por todos lados”, describió Rodríguez como ejemplo del deterioro de la biblioteca.

Rodríguez reconoció que la crisis “lleva mucho tiempo” y dijo que, además de hablar de presupuesto, “sobre todo hay que hablar de qué estamos dispuestos nosotros a hacer por la cultura y por la literatura y los libros de nuestro país y del mundo”.

“Tenemos que volver a construir un lugar que convoque, un lugar en el que la gente sienta que puede encontrar lo que busca y sienta que puede ser una biblioteca de verdad”, planteó. En ese sentido, afirmó que se debe trabajar en la digitalización y en la modernización del lugar para que sea “una zona de encuentro, una zona de cultura, una zona de educación”.

Figura del ombudsman para la infancia y adolescencia

Rodríguez mencionó que los temas que le preocupan “sobremanera” están relacionados con la educación, la cultura, la infancia y el medioambiente. Respecto de la situación de la infancia, recordó que fue algo de lo que habló mucho durante la campaña y afirmó: “Por eso me siento comprometida con ese tema”.

“Tenemos que dar respuesta a una serie de situaciones que vive la infancia en nuestro país”, aseguró la legisladora, y se refirió a la propuesta para crear la figura del ombudsman, o defensor del pueblo, específicamente para la infancia y la adolescencia, con una lógica de funcionamiento parecida a la del Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario.

Opinó que la herramienta “puede ser importante”, aunque reconoció que “tal vez hay otras y capaz que hay mejores”. “Lo estamos conversando en la bancada y está camino a ser discutido”, dijo sobre el proyecto.

Sobre la necesidad de una “defensoría de infancia”, Rodríguez se refirió al abordaje interinstitucional que requieren las problemáticas que atañen a la infancia y la adolescencia e hizo hincapié en la pobreza infantil, el ausentismo crónico en primaria y los menores que resultaron heridos de bala en episodios de violencia. Consideró que “hay una serie de integrantes del gobierno que tienen mucho que hacer y qué decir”, pero hace falta una figura que trabaje en la articulación y el monitoreo.

Remarcó que esta figura podría tener la potestad de denunciar situaciones ante la Justicia o ante las autoridades, así como de mantener informado al Parlamento. “Necesitamos que alguien esté yendo a esos lugares, que esté visitando, que esté controlando”, ya que “hay realidades [de las] que tú no te enterás a veces si no te llega una denuncia de afuera, si no te llega una situación que desborde”, afirmó, y mencionó como ejemplo que, hace pocos días, la presidenta del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) “intervino en el Hogar del Bebé”.

“Nosotros tenemos una defensoría general desbordada de casos, [con funcionarios] que cuando tienen que atender un tema de infancia no siempre tienen el tiempo de conversar con ese niño que de pronto vive una situación sumamente traumática”, explicó Rodríguez. La senadora acotó que han observado cómo en los países nórdicos, así como en varios otros países de Europa, la figura del ombudsman “funciona, y funciona muy bien”.

La muerte de Mujica “abre una etapa de procesamiento de muchas” de sus reflexiones

Rodríguez llegó a la política en agosto pasado, como independiente dentro del Espacio 609 del Frente Amplio, durante la campaña rumbo a las elecciones de octubre, de la mano del expresidente José Mujica y la exvicepresidenta Lucía Topolansky.

Dijo que vivió la muerte del expresidente “con mucha tristeza” y que ahora “se abre una etapa de procesamiento de muchas de las reflexiones de Mujica, de muchos de sus pensamientos, de muchas de sus ideas”. Al mismo tiempo, “se abre una etapa de desafíos porque la partida de Mujica se suma a la desaparición de otros referentes claves del Frente Amplio que fueron fundadores también de la forma de ver la política y fundadores de la forma de hacer política”, analizó.

“Mujica tenía un pragmatismo muy especial con respecto a la política. En algunos casos, un pragmatismo sofisticado y, en otros, un pragmatismo más primitivo”, valoró. Y agregó que el expresidente, aún con “casi 90 años y muy enfermo”, mantenía “una preocupación por el futuro, por la inteligencia artificial, por el rol de la educación, por el rol de los sindicatos vinculados a la nueva tecnología y al desplazamiento que esta significaba, que realmente te hacía sentir que estaba con su mirada en el futuro”.

Recordó que lo visitó dos semanas antes de su fallecimiento y que en esa oportunidad conversaron “de todo un poco”. “De libros. Estuvimos conversando sobre Sócrates, que para él era el hombre más inteligente de la humanidad y me estuvo explicando por qué. Conversamos sobre lo bello y la belleza clásica, hablamos de Helena de Troya”, pero también, mencionó Rodríguez, hablaron de ganadería, de agricultura y de “las cosas que le interesaban del mundo de la tierra y del campo”, sobre las cuales “estaba súper actualizado”. “Realmente, yo creo que era un hombre que quiso ser común y corriente y terminó siendo un hombre sumamente único”, cerró.