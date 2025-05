La senadora del Frente Amplio (FA), Blanca Rodríguez, entrevistada por la diaria Radio, se refirió a la situación del presidente del Instituto Nacional de Colonización (INC), Eduardo Viera, quien fue señalado por su condición de colono en medio de la polémica por la compra de 4.400 hectáreas en Florida destinadas a productores lecheros, y deberá dejar de usufructuar los beneficios de ser colono mientras presida el organismo.

Rodríguez consideró que “ha sido suficientemente explicado” que la situación de Viera no viola el artículo 200 de la Constitución y refirió a que “ha habido históricamente de todos los partidos políticos gente que eran colonos integrando el directorio”. “Lo que pasa [es] que, como no habían comprado un campo de 4.400 hectáreas en el marco de lo que puede verse como un homenaje al expresidente [José] Mujica, no fue un escándalo en ese momento ni se supo”, consideró la senadora.

“Hemos tenido gente de las más diversas profesiones ocupando cargos importantes, representantes de corporaciones importantes que han sido ministros y no podemos decir que no tuvieran intereses, por ejemplo, en el mundo del agro, y no ha sido eso una situación de cuestionamiento”, sostuvo Rodríguez.

La senadora subrayó que si Viera “abandona esa situación de colono tal como se ha señalado, estaría cumpliendo en ese sentido con la Constitución”. Sobre la posibilidad de que el titular del INC suspenda su calidad de colono al transferir la titularidad dentro de su familia, Rodríguez dijo que “es probable” y consideró: “No podemos impedir que toda la familia deje de trabajar en el campo porque él sea presidente de Colonización. No parece razonable y no ha sido lo que se ha aplicado en otros casos”.

La legisladora consideró que la instalación de esas colonias lecheras, en un contexto en el que el sector atraviesa una crisis, “reclama materia prima, no tiene leche suficiente, las empresas cierran”, resulta “muy importante” y “tiene mucho que ver con esa mirada de largo plazo que tenía José Mujica, con esa capacidad de prender las luces largas y ver más allá”.

Además, agregó que se vincula con la necesidad de “la instalación de las personas en el territorio, volver a creer que hay un lugar posible en este país para los jóvenes, incluso los del medio rural, que no se tengan que ir”.

Sostuvo que, “en el medio, se cruzan otros intereses”, es decir, “otros negocios de otra gente que tenía pergeñado hacer y que no pudo hacer”. Pero “eso es la ley de lo que pasa en este mundo del mercado”, analizó.

Rodríguez percibe que hay “especial encono” por la compra de este campo “que ha molestado sobremanera y que sería bueno dejar negro sobre blanco por qué esta molestia es tal”, considerando que el gobierno ya había anunciado que se iban a comprar campos.

“Si cada vez que se compre un campo se va a armar este escándalo, va a ser complicado, porque quedan por comprar 21.000 hectáreas más”, aseveró.