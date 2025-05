La Asociación Rural del Uruguay (ARU) se sumó a las críticas del senador blanco Sebastián da Silva por la compra de 4.404 hectáreas en Florida por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC), un anuncio que hizo el gobierno durante las actividades de homenaje a José Mujica. La gremial señaló que la compra “perjudica el crecimiento económico” y el objetivo de “atraer inversión privada y fortalecer las finanzas públicas”, y aumenta “la carga del Estado”.

En un comunicado divulgado este viernes, la gremial considera que en los últimos años el INC “ha adoptado decisiones relevantes sin ofrecer fundamentos suficientes ni transparencia respecto de los criterios y mecanismos utilizados para la adquisición de tierras”.

La decisión del Poder Ejecutivo, anunciada el miércoles por el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, también generó un cruce político por redes sociales entre actores del oficialismo y la oposición, y también en la interna del Partido Nacional (PN).

“Che Sebastián Da Silva. ¿A vos sólo te jode cuando el Instituto de Colonización compra tierras para trabajadores rurales o cuando se supo que Basso era colono en Florida también hiciste pedido de Informe?”, escribió en la red social X el presidente de la Cámara de Diputados, Sebastián Valdomir. El mensaje de Valdomir iba acompañado de una captura de pantalla de un posteo de Da Silva en homenaje a Gustavo Basso, el fundador de Conexión Ganadera, que murió a finales de noviembre de 2024 en un accidente de auto.

“Falleció Gustavo Basso, un caballero, un emprendedor nato. El mundo del campo de luto”, escribió el senador Da Silva en aquella oportunidad. El senador blanco le contestó a Valdomir: “Me jode que compren un campo de 32 millones y medio de dólares sin ir a verlo. Me jode que mientras cientos de colonos piden 2 mil dólares para hacer un pozo de agua el MPP se compre una estancia con piscina, y me jode que vos, que no tenes la más perra idea de lo que es un pedazo de tierra y que lo único que conozcas del interior sea La Barra de Valizas, opines. Dedicate a las fotos con embajadores que es lo tuyo. Salís hasta célebre, mirá. De Basso a la orden para lo que sea”.

El cruce entre ambos legisladores continuó en esa red social (“está bueno que te pongas a la orden para explicar los fondos ganaderos, los estafados lo van a valorar”, replicó Valdomir) y luego también en el programa La Pecera, conducido por Ignacio Álvarez.

Unas horas más tarde, el senador blanco recibió cuestionamientos desde sus propias filas. El exdiputado Álvaro Viviano les reprochó a Valdomir y a Da Silva por el bajo nivel del cruce que estaban protagonizando.

“No te vulneres, Tato. El pueblo es el que nos puso donde nos puso”, lo chicaneó Da Silva, en clara referencia a que Viviano no logró renovar su banca en las últimas elecciones. “Ahhh sí. Por eso posteaste arriba de una cosechadora, mi lugar en el mundo. No jodas. No voy a discutir contigo acá. Lo hacemos en la Convención”, contestó Viviano. Y agregó “Por suerte estoy y vivo en paz conmigo, cuando me veo pisando los despertadores voy al psicólogo. Te lo recomiendo, aunque no sé si de la banquina se vuelve. Amor y paz para ti”.