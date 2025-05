A dos meses de su asunción, el 41% aprueba la gestión del presidente, Yamandú Orsi, 18% la desaprueba y un 15% no tiene un juicio formado. Con respecto a la medición de marzo, los juicios positivos aumentaron cuatro puntos y los negativos tres.

La consultora Cifra difundió este miércoles los resultados de su encuesta sobre la aprobación del desempeño de Orsi como presidente y los niveles de simpatía que sostiene en el segundo mes de su gestión.

Entre los votantes frenteamplistas, 69% aprueba la gestión y sólo un 2% la desaprueba, mientras que menos de un tercio tiene juicio neutro o aún no tiene opinión. Por el contrario, entre quienes votaron a los partidos de la actual oposición en las elecciones nacionales de 2024, alrededor de la mitad aún no se pronuncia ni a favor ni en contra. Los nacionalistas expresan un 37% de desaprobación y los colorados un 26%; asimismo, 50% y 47%, respectivamente, no opina o no tiene opinión formada.

Comparado con los juicios recibidos por otros presidentes a la misma altura de su gestión, Orsi es quien cosecha menos aprobación. Por ejemplo, en abril de 2020, la aprobación del expresidente Luis Lacalle Pou era de 58%, y en junio de 2015 el expresidente Tabaré Vázquez recibía un 66% de juicios positivos.

Para la consultora, al público le cuesta evaluar el desempeño del presidente Orsi, en comparación con lo que sucedió con otros mandatarios.

Por otro lado, en cuanto a la popularidad del presidente, 64% manifestó simpatizar con él y apenas 20% siente antipatía, porcentaje que se redujo cuatro puntos desde la medición de marzo. La popularidad de Orsi es igual a la de Lacalle Pou en la misma altura de su gestión y comparable a la de Vázquez en 2005 y José Mujica en 2010.